Fujifilm hat mit der X-T30 III eine kompakte DSLM für Hobbyfotografen vorgestellt. Überzeugt sie als echtes Upgrade oder nur als Modellpflege zur Vorgängerin? Wir haben uns die Fujifilm X-T30 III im Test auf einer Reise nach Malta und im CHIP-Labor genauer angesehen.
Fujifilm X-T30 III
- Sensor: 26 MP, APS-C, CMOS
- ISO-Bereich: 160–12.800 (erweitert: 80–51.200)
- Kürzeste Verschlusszeit: 1/32.000 s
- Bildstabilisierung: nein
- Video: 6,2K/30p
- Display: 3,0 Zoll, 1.620.000 Bildpunkte
- Sucher: ja, elektronisch
- Speichermedien: 1x SDHC/SDXC (UHS-I)
- Gewicht: 378 g
- Preis: ca. 830 Euro
- www.fujifilm-x.com
Mit der X-T30 III stellt Fujifilm das Update der mittlerweile rund drei Jahre alten X-T30 II vor. Als Zielgruppe stehen weiterhin Einsteiger und Hobbyfotografen im Fokus, die vom Smartphone oder einer Kompaktkamera kommen und in die Systemkamera-Klasse mit größerem Gestaltungsspielraum und breiter Objektivwahl einsteigen möchten. Im Inneren setzt Fujifilm nach wie vor auf einen rückseitig belichteten X-Trans-CMOS-4-Sensor im APS-C-Format mit 26 Megapixeln, wie er bereits aus der Vorgängerin und dem Schwestermodell X-S20 bekannt ist. Der Unterschied liegt im Prozessor: Während die X-T30 II noch mit dem älteren X-Prozessor 4 auskommen muss, kombiniert Fujifilm den Sensor der X-T30 III (wie bei der X-S20) mit dem moderneren X-Prozessor 5. Das macht sich beim Autofokus, im Videomodus und bei Serienbildern bemerkbar. Neu sind außerdem ein eigenes Einstellrad für Fujifilms Filmsimulationsmodi und eine gesteigerte Videoauflösung bis 6,2K.
Gleichzeitig bleibt vieles beim Alten, etwa der fehlende sensorbasierte Bildstabilisator (IBIS). Wir haben uns im Test angeschaut, ob sich das Warten gelohnt hat.
Äußerlich bleibt vieles beim Alten
Beim Gehäusedesign präsentiert sich die X-T30 III als nahezu exakte Kopie ihrer Vorgängerin. Größe, Gewicht und das klassische Retrodesign wurden eins zu eins übernommen. Die vordere Griffwölbung ist zwar nur leicht ausgeprägt, dank der Daumenauflage liegt die Kamera dennoch sicher in der Hand. Im Praxistest auf Malta zeigte sich jedoch ein kleines Manko: Auf der Daumenauflage sitzt auch die Q-Taste für das Schnellmenü. Wenn man die Kamera nur mit der rechten Hand hält, löst man diese Taste recht oft unfreiwillig aus, was auf Dauer etwas nervig ist. Das neigbare 3,0-Zoll-Touchdisplay mit 1,62 Millionen Bildpunkten und der 0,39 Zoll große elektronische OLED-Sucher mit 2,36 Millionen Punkten sind identisch zur Vorgängerin. Auch der interne Aufklappblitz mit einer Leitzahl von 7, der beispielsweise beim Aufhellen von Gesichtern im Gegenlicht hilft, sowie der einzelne Kartenschacht für SD-UHS-I-Karten sind unverändert geblieben. Neu hinzu kommt ein Einstellrad für die Filmsimulationsmodi.
Das neue Filmsimulationsrad oben links auf der X-T30 III erweitert die Bedienung um einen direkten Zugriff auf Fujifilms Filmsimulationen. Mit ihnen lassen sich die Looks analoger Filme nachahmen. Im Praxistest auf Malta konnten wir auf diese Weise schnell zwischen den insgesamt 20 Simulationen wechseln und je nach Aufnahme- und Lichtsituation sofort einen passenden Stil wählen. Bei hartem Sonnenlicht mit starken Kontrasten, wie es in den Beispielbildern zu sehen ist, bot sich ein Schwarz-Weiß-Look an, wobei uns „Acros“ besonders gut gefallen hat. Neben den vordefinierten Simulationen können drei eigene Filmsimulationsrezepte auf den Positionen FS1 bis FS3 abgelegt werden. Dafür lassen sich die Simulationen mit weiteren Farb- und Bildeinstellungen wie Schärfe und Kontrast kombinieren. So entstehen individuelle Looks, die sich über das Einstellrad abrufen lassen.
Filmsimulationsmodi
Das linke Bild zeigt die Aufnahme mit der Filmsimulation “Provia/Standard”. Das rechte Bild zeigt das Motiv in Schwarzweiß mit der Filmsimulation “Acros”.
Umständliche Belichtungswahl
Fujifilm verzichtet bei der X-T30 III auf ein Modusrad für die klassischen Belichtungsmodi P, A, S und M. Diese ergeben sich bei der X-T30 III aus der Kombination von Blendeneinstellung und Verschlusszeit. Mit Objektiven, die über einen eigenen Blendenring verfügen, funktioniert das intuitiv: Stellt man den Blendenring auf A für Automatik und wählt die Verschlusszeit manuell am Verschlusszeitenrad der Kamera, arbeitet man in der Blendenautomatik A. Steht das Verschlusszeitenrad auf A und der Blendenring auf einem manuell gewählten Blendenwert, arbeitet man in der Zeitautomatik S. Wenn sowohl die Blende am Objektiv als auch die Verschlusszeit an der Kamera manuell eingestellt werden, wird der manuelle Belichtungsmodus M verwendet. Und wenn sich beide Einstellringe in der Automatik befinden, ist die Kamera in der Programmautomatik P.
Komplizierter wird es mit den günstigeren XC-Objektiven von Fujifilm ohne eigenen Blendenring, wie dem im Praxistest auf Malta verwendeten XC 13–33 mm f/3,5–6,3 OIS. Hier muss die Blendeneinstellung für die Blendenautomatik A oder die Programmautomatik P statt am Objektiv im Systemmenü der Kamera von „Manuell” auf „Auto” umgestellt werden. Für die anvisierte Zielgruppe der Hobbyfotografen ist dieser Vorgang unnötig kompliziert. Wer es ganz einfach haben möchte, kann wahlweise unter dem Verschlusszeitenrad den Automatikschalter aktivieren. Dann übernimmt die Kamera die gesamte Belichtung automatisch.
Nennenswerte Optimierungen
In Sachen Leistung legt die X-T30 III deutlich zu. Der Autofokus erkennt dank KI-basierter Objekterkennung nun nicht nur Menschen, sondern auch Tiere samt Vögeln, Autos, Motorräder, Fahrräder, Züge und Flugzeuge. Die Erkennung funktioniert zuverlässig und erleichtert das Scharfstellen. Auch die Serienbildfunktion gewinnt an Ausdauer: Bei 20 Bildern pro Sekunde mit elektronischem Verschluss hält die Kamera jetzt bis zu 178 JPEGs oder 53 RAWs am Stück durch. Videos filmt die X-T30 III in 6,2K bei 30p. Zusätzlich neu sind die Bildformate HEIF und TIFF sowie ein 9:16-Kurzfilmmodus für Social Media.
Menü-Ansichten der Fujifilm X-T30 III
Aus dem Testlabor
Fujifilm setzt in der X-T30 III weiterhin auf einen rückseitig belichteten X-Trans-CMOS-4-Sensor im APS-C-Format mit 26 Megapixeln – denselben Sensortyp, den wir bereits aus der Vorgängerin X-T30 II und dem Schwestermodell X-S20 kennen. Der entscheidende Unterschied liegt im Prozessor: Anstelle des älteren X-Prozessors 4 kommt in der X-T30 III wie in der X-S20 der modernere X-Prozessor 5 zum Einsatz. Insofern überrascht es nicht, dass die Bildqualität der X-T30 III viele Parallelen zur X-S20 aufweist. Dabei fällt auf, dass die X-T30 III (wie schon die X-S20) im CHIP-Testlabor vor allem bei ISO min. und ISO 400 mit 2.263 bzw. 2.265 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) eine deutlich höhere Kantenschärfe erreicht als die ältere X-T30 II mit nur 2.089 bzw. 2.169 Lp/Bh. Ab ISO 800 sinkt die Kantenschärfe der X-T30 III allerdings sprunghaft auf nur noch 1.894 Lp/Bh und bleibt sogar bis einschließlich ISO 12.800 unter den Auflösungswerten der Vorgängerin. Beim Bildrauschen zeigt sich bei der X-T30 III ein im Vergleich zur Vorgängerin unruhigeres Rauschen. Das legt nahe, dass Fujifilm die interne Rauschreduzierung bei der X-T30 III dezenter einsetzt. Das belegen auch die Messwerte für die Detailtreue: Bei der X-T30 III bleiben bei höheren ISO-Werten mehr Details erhalten.
Praxisfotos mit der Fujifilm X-T30 III
Unser Fazit: Fujifilm X-T30 III im Test
Lohnt sich der Umstieg von der Vorgängerin X-T30 II auf die X-T30 III? Eigentlich nur dann, wenn die moderne KI-basierte Objekterkennung, die längeren Bildfolgen im Serienbildmodus und hochauflösende Videos in 6,2K/30p wichtig sind. Ansonsten hat sich nicht viel getan. Bei der Sensorauflösung, bei Display und Sucher sowie beim Speicherkartenschacht (UHS-I) bleibt alles beim Alten. DSLM-Neueinsteiger finden in der X-T30 III eine gute Kamera unter 1.000 Euro.
Was uns gefällt …
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Verbesserte Objekterkennung
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Längere Bildfolgen mit 20 B/s
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Gute Bildqualität
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Videos in 6,2K-Auflösung
… und was nicht so gut ist
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Umständliche Wahl der Belichtungsmodi
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Kein IBIS
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Recht versteckter Video-Modus
Technische Daten: Fujifilm X-T30 III
|Maximale Auflösung
|6.240 x 4.160 Pixel
|Effektive Pixel
|26,0 Millionen
|Sensor (Typ / Größe)
|CMOS / 23,5 x 15,6 mm
|Bajonett / Crop-Faktor
|Fujifilm X / 1,5-fach
|Bildstabilisator / Kompensation
|━ / ━
|Sucher (Art)
|elektronisch
|Bildfeld-Abdeckung / Vergrößerung (auf KB)
|100 Prozent /
0,62-fach
|Display (Größe / Auflösung)
|3,0 Zoll / 1.620.000 Subpixel
|Touchscreen / beweglich
|● / ●
|Verschlusszeiten / Bulb
|1/32.000–30 s / ●
|Kürzeste Blitzsynchronisation
|1/180 s
|ISO-Bereich (ohne / mit Erweiterung)
|160–12.800 / 80–51.200
|Bildformate
|JPEG, RAW, RAW+JPEG, HEIF
|Serienbildgeschwindigkeit
(max. / mit AF-C / mit AF-S)
|30 / 20 / 20
Bilder pro Sekunde
|Maximale Video-Auflösung / Zeitlupen
|4.160 (30p) / 1.080 (240 fps)
|Video: manuelle Blende / ISO /
Fokuspunkt wählbar / AF-C
|● / ● /
● / ●
|Video: RAW / flaches Bildprofil /
Bildstabilisierung
|━ / F-Log, FLog2, HLG /
elektronisch
|Blitzschuh / Blitzsynchron-Anschluss
|● / ━
|WLAN / Bluetooth / GPS
|● (b/g/n) / ● / ━
|Speichermedium (Schacht 1 / 2)
|SDXC (UHS I) / ━
|USB / HDMI-Ausgang
|3.2 / micro-HDMI
|Mikrofon- / Kopfhörerklinke
|● / ●
|Akkutyp / Energie
|NP-W126S / 9,1 Wh
|Gehäuse abgedichtet
|━
|Abmessungen (B x H x T)
|118 x 83 x 47 mm
|Gewicht Body
|378 g
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