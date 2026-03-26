Fujifilm verzichtet bei der X-T30 III auf ein Modusrad für die klassischen Belichtungsmodi P, A, S und M. Diese ergeben sich bei der X-T30 III aus der Kombination von Blendeneinstellung und Verschlusszeit. Mit Objektiven, die über einen eigenen Blendenring verfügen, funktioniert das intuitiv: Stellt man den Blendenring auf A für Automatik und wählt die Verschlusszeit manuell am Verschlusszeitenrad der Kamera, arbeitet man in der Blendenautomatik A. Steht das Verschlusszeitenrad auf A und der Blendenring auf einem manuell gewählten Blendenwert, arbeitet man in der Zeitautomatik S. Wenn sowohl die Blende am Objektiv als auch die Verschlusszeit an der Kamera manuell eingestellt werden, wird der manuelle Belichtungsmodus M verwendet. Und wenn sich beide Einstellringe in der Automatik befinden, ist die Kamera in der Programmautomatik P.

Komplizierter wird es mit den günstigeren XC-Objektiven von Fujifilm ohne eigenen Blendenring, wie dem im Praxistest auf Malta verwendeten XC 13–33 mm f/3,5–6,3 OIS. Hier muss die Blendeneinstellung für die Blendenautomatik A oder die Programmautomatik P statt am Objektiv im Systemmenü der Kamera von „Manuell” auf „Auto” umgestellt werden. Für die anvisierte Zielgruppe der Hobbyfotografen ist dieser Vorgang unnötig kompliziert. Wer es ganz einfach haben möchte, kann wahlweise unter dem Verschlusszeitenrad den Automatikschalter aktivieren. Dann übernimmt die Kamera die gesamte Belichtung automatisch.