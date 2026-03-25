Mit spannenden Miniaturszenen und Focus Stacking zu starken Makrobildern.

Mächtige Kriegsschiffe der Terraner ziehen am Himmel über die Armeen der Space Marines. Kaum ein anderes Tabletop-Spiel hat mehr Fans als Warhammer: 40.000. Das Spiel wird mit kleinen Figuren gespielt. Und die Arbeit derer, die sie in stundenlanger Sorgfalt bemalen, hat Anerkennung verdient. Um ihnen gerecht zu werden, müssen Sie bei der Fotografie einen ähnlich gründlichen Ansatz verfolgen. Das beginnt bei der Komposition. Hier können Sie kreativ werden, indem Sie die Figuren im Bildausschnitt platzieren, mit Blickwinkeln experimentieren, verschiedene Ebenen nutzen, um den oberen Teil des Bilds auszufüllen, und Details wie Steine oder Moos hinzufügen.

Dann ist da noch die Beleuchtung. Sie können wählen, wo Sie Ihre Lichter platzieren, und Spezialeffekte hinzufügen, um die Stimmung zu verstärken. Die Herausforderung bei der Nahfotografie ist oft die Schärfentiefe. Sie benötigen eine große Schärfentiefe, um sicherzustellen, dass mehrere Figuren scharf abgebildet werden. Oft ist die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen, eine Fokusreihe, die über mehrere Bilder hinweg fotografiert wird.