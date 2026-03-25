Mit spannenden Miniaturszenen und Focus Stacking zu starken Makrobildern.
Mächtige Kriegsschiffe der Terraner ziehen am Himmel über die Armeen der Space Marines. Kaum ein anderes Tabletop-Spiel hat mehr Fans als Warhammer: 40.000. Das Spiel wird mit kleinen Figuren gespielt. Und die Arbeit derer, die sie in stundenlanger Sorgfalt bemalen, hat Anerkennung verdient. Um ihnen gerecht zu werden, müssen Sie bei der Fotografie einen ähnlich gründlichen Ansatz verfolgen. Das beginnt bei der Komposition. Hier können Sie kreativ werden, indem Sie die Figuren im Bildausschnitt platzieren, mit Blickwinkeln experimentieren, verschiedene Ebenen nutzen, um den oberen Teil des Bilds auszufüllen, und Details wie Steine oder Moos hinzufügen.
Dann ist da noch die Beleuchtung. Sie können wählen, wo Sie Ihre Lichter platzieren, und Spezialeffekte hinzufügen, um die Stimmung zu verstärken. Die Herausforderung bei der Nahfotografie ist oft die Schärfentiefe. Sie benötigen eine große Schärfentiefe, um sicherzustellen, dass mehrere Figuren scharf abgebildet werden. Oft ist die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen, eine Fokusreihe, die über mehrere Bilder hinweg fotografiert wird.
Mittendrin
Durch gekonnte Lichtsetzung und die richtige Perspektive bekommt das Bild eine beeindruckende Tiefe. Focus Stacking sorgt für Schärfentiefe.
Miniatur-Dioramen fotografieren
Bereiten Sie sich mit einfachen Beleuchtungs- und Kameratechniken auf eine filmreife Szene vor.
1: Stativ
Es ist unverzichtbar, wenn Sie Focus Stacking durchführen möchten, da hierfür eine Reihe ausgerichteter Aufnahmen benötigt wird. Natürlich ist es auch nützlich, um die Kamera an Ort und Stelle zu halten, während Sie die Belichtung perfektionieren, oder um Verwacklungen zu vermeiden.
3: Kamerahöhe
Sie ist sehr wichtig, wenn Sie Miniatur-figuren fotografieren. Idealerweise be- finden Sie sich auf Augenhöhe mit den Motiven – oder darunter. Der Blickwinkel von unten herauf lässt die „Darsteller“ noch wuchtiger wirken und ähnelt dem Blick, den wir vom Kino kennen.
5: Farbiges Licht
Eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihren Miniaturszenen einen filmischen Charakter zu verleihen, ist die Verwendung von Lichtquellen in verschiedenen Farben. Hierfür gibt es eine Vielzahl kostengünstiger, WLAN-fähiger Glühbirnen und Leuchtstäbe. Spielen Sie mit kalten und warmen Tönen auf dem Schlachtfeld.
2: Beleuchtung
In der Regel ist es am besten, das Licht seitlich oder hinter der Kamera zu platzieren, statt es von der Kameraposition aus zu beleuchten. Dadurch entsteht eine Seiten- und Hintergrundbeleuchtung, die für ein filmisches Gefühl sorgt, indem sie die Kanten der Figuren hervorhebt.
4: Im Vordergrund
Ein Vorteil eines niedrigen Kamerawinkels ist, dass Sie damit eine Illusion von Tiefe erzeugen können. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, ein paar kleine Felsen und Kieselsteine – oder andere Objekte, die ein Gefühl für die Landschaft vermitteln – im Vordergrund zu verstreuen.
6: Hintergrundbox
Genau wie Matte Painter in alten Filmen die Hintergründe gemalt haben, können wir ein Bild im Hintergrund verwenden, um der Szene zusätzliche Tiefe und Spannung zu verleihen. Wir haben hier-für die Box aus dem Warhammer-Set verwendet. Alternativ können Sie auf einen Laptop ein Bild öffnen und verwenden.
Top Tipps für Mini-Szenen
Mit diesen Tipps werden kleine Welten ganz groß.
1: Figuren arrangieren
Der große Spaß bei diesem Projekt besteht darin, die Figuren so zu positionieren, dass ein ansprechendes Miniatur-Diorama entsteht. Kleine Anpassungen können einen großen Unterschied für das Gesamtbild ausmachen. Geben Sie jeder Figur ihren eigenen Platz.
2: Makroobjektiv
Da die Schärfentiefe sehr begrenzt ist, nutzen Sie Focus Stacking. Dabei nehmen wir eine Reihe von Bildern auf und passen dabei den Fokuspunkt an. Fokussieren Sie zunächst auf den nächstgelegenen Punkt, und komponieren Sie dann die Aufnahme.
3: Auto Stacking
Focus Stacking kann durch winzige Verschiebungen des manuellen Fokusrings erfolgen. Nikon-Kameras der Z-Serie verfügen über einen speziellen Focus-Stacking-Modus. Sie können die Anzahl der Aufnahmen festlegen und den Abstand zwischen den Aufnahmen anpassen.
4: Kameraeinstellungen
Wenn Sie einen Focus Stack erstellen möchten, muss die Belichtung konstant bleiben. Verwenden Sie außerdem am besten eine Blende im mittleren Bereich, um maximale Schärfe zu erzielen, da dies der Sweet Spot des Objektivs ist. Stellen Sie den manuellen Modus ein.
5: Atmosphäre schaffen
Nebel, Dunst und Rauch werden in Filmaufnahmen häufig eingesetzt, um Atmosphäre zu schaffen und Objekte in einer Szene voneinander abzugrenzen. Eine einfache Möglichkeit, dies in unserer Miniaturszene zu erreichen, ist ein spezielles Nebelgerät.
6: Tiefenschärfe
Bei Aufnahmen für einen Focus Stack muss nicht unbedingt die gesamte Szene scharf gestellt sein. Es kann die Stimmung verstärken, wenn Sie Teile des Hintergrunds weichzeichnen. Bei der Kombination der Focus-Stack-Aufnahmen können Sie weniger Hintergrundbilder verwenden.
Perfektionieren Sie Ihre Miniaturszenen
Erstellen Sie einen Focus Stack, und fügen Sie mithilfe einfacher Bildbearbeitungsfunktionen filmische Effekte hinzu.
1: Zusammenführen
Wenn Sie für einen Fokus-Stapel fotografiert haben, ist es ganz einfach, die scharfen Bereiche aus jedem Bild zusammenzufügen. Gehen Sie dazu beispielsweise in Affinity Photo zu „Datei > Neuer Fokus-Stapel“, und laden Sie die Bilderserie. Alternativ können Sie auch einen speziellen Fokus-Stapler verwenden.
2: Lichtblitze
Suchen Sie sich Bilder von Laserschüssen und Blitzen, schneiden Sie diese mit dem Lasso-Werkzeug aus, und fügen Sie sie in Ihr Bild ein. Stellen Sie anschließend den Mischmodus auf „Aufhellen“ oder „Negativ multiplizieren“ ein. Malen Sie anschließend eine Ebenenmaske, um das Bild zu bereinigen.
3: Malerei bereinigen
Sie können kleine Fehler an der Bemalung leicht ändern. Erstellen Sie eine neue Ebene, wählen Sie das Inpainting-Werkzeug, und stellen Sie es auf „Aktuell und darunter“ ein. Malen Sie über die Flecken, um sie zu entfernen. Verwenden Sie das Werkzeug auch, um abstehende Haare und Staub zu beseitigen.
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