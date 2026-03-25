Vom 17. bis 21. Juni 2026 findet in Oberstdorf erneut der Fotogipfel Oberstdorf statt. Dieser bringt auch in diesem Jahr wieder Fotografie, Natur und Workshops zusammen. Im Mittelpunkt steht diesmal das Thema „Abenteuer“. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielseitiges Programm aus Ausstellungen und Kursen.

Der Fotogipfel Oberstdorf findet seit 2013 statt und soll Fotografie mit Naturerlebnissen und kreativen Formaten verbinden. Vor der Kulisse der Alpenregion im Allgäu kommen Fotografinnen und Fotografen aus verschiedenen Ländern zusammen, um sich auszutauschen und neue Perspektiven zu entwickeln.

Ein Highlight sind die Ausstellungen, die nicht nur im Ortskern, sondern auch an ungewöhnlichen Orten in der Bergwelt präsentiert werden. Besonders eindrucksvoll ist die Präsentation von Fotografien auf dem Nebelhorn auf 2.224 Metern Höhe. Hier verschmelzen Bild und Landschaft zu einem Gesamterlebnis.

Workshops und Weiterbildungsangebote

Ein zentraler Bestandteil des Fotogipfels ist das umfangreiche Workshop-Programm. Die Angebote richten sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Fotografierende und decken ein breites Themenspektrum ab.

Dazu gehören unter anderem:

Landschafts- und Naturfotografie

Porträt- und Tierfotografie

technische und praxisorientierte Inhalte

Erfahrene Fotografinnen und Fotografen begleiten die Workshops und vermitteln praxisnahes Wissen. Ziel ist es, Teilnehmende bei der Weiterentwicklung ihrer eigenen Bildsprache zu unterstützen und neue Perspektiven zu eröffnen.

Vorträge und Networking

Neben den praktischen Workshops setzt der Fotogipfel auf Austausch und Weiterbildung in Form von Vorträgen, Portfolio-Reviews und interaktiven Formaten. Diese bieten Einblicke in unterschiedliche fotografische Ansätze und Arbeitsweisen.

Gleichzeitig versteht sich das Festival als Plattform für Vernetzung innerhalb der Fotoszene. Der direkte Austausch zwischen internationalen Fotografinnen und Fotografen, Kreativen und Nachwuchstalenten spielt dabei eine zentrale Rolle.

Thema „Abenteuer“ im alpinen Umfeld

Das diesjährige Leitthema „Abenteuer“ knüpft an die Umgebung Oberstdorfs an. Die Region gilt als vielseitiges Gebiet für Outdoor-Aktivitäten und bietet zahlreiche Motive – von Tälern bis hin zu hochalpinen Routen. Die Landschaft dient somit auch als Inspirationsquelle für fotografische Projekte.

Künstlerische Leitung

Die künstlerische Schirmherrschaft übernimmt 2026 die Dokumentar- und Wissenschaftsfotografin Esther Horvath. Sie arbeitet unter anderem für das Alfred-Wegener-Institut und ist als National Geographic Explorer tätig.

Horvath ist bekannt für ihre Arbeiten in extremen und abgelegenen Regionen, etwa in der Arktis. Ihre Fotografie beschäftigt sich häufig mit Themen wie Forschung, Natur und Entdeckung

Ein Treffpunkt für die Fotoszene

Der Fotogipfel Oberstdorf vereint unterschiedliche Aspekte der Fotografie – von künstlerischen Arbeiten über praxisnahe Weiterbildung bis hin zu Austausch und Vernetzung. Die Kombination aus Ausstellungen, Workshops und der alpinen Umgebung macht das Festival zu einem festen Termin im Kalender vieler Fotografie-Interessierter. Weitere Informationen unter: https://www.fotogipfel-oberstdorf.de/