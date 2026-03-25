Datacolor hat eine zeitlich begrenzte Frühjahrsaktion für Produkte seiner Spyder-Serie angekündigt. Im Fokus stehen Lösungen für Farbmanagement in Foto- und Video-Workflows. Die Angebote gelten bis Mitte April und umfassen mehrere Produktkategorien.

Datacolor bietet im Rahmen einer Frühjahrsaktion Preisnachlässe auf verschiedene Produkte der Spyder-Serie an. Laut Hersteller richtet sich das Angebot an Kreative aus den Bereichen Fotografie, Video und Design, die Wert auf konsistente Farbdarstellung legen. Die Aktion läuft bis zum 19. April 2026 und gilt sowohl im Online-Shop als auch im Fachhandel.

Ein durchgängiger Farbworkflow soll sicherstellen, dass Inhalte auf unterschiedlichen Geräten möglichst unverändert dargestellt werden. Die Spyder-Produktfamilie deckt mehrere Schritte dieses Prozesses ab – von der Aufnahme bis zur Ausgabe.

SpyderPro: Kalibrierung für anspruchsvolle Displays

Für die Kalibrierung von Displays bietet Datacolor die Modelle Spyder und SpyderPro vergünstigt an. Der Datacolor SpyderPro ist für die Kalibrierung von Desktop- und Laptop-Displays ausgelegt und unterstützt verschiedene Displaytechnologien einschließlich OLED, Mini-LED oder Apple XDR. Auch sehr helle Bildschirme mit bis zu 12.000 cd/m² sollen sich damit anpassen lassen.

Zu den Funktionen zählen eine 3D-LUT-Kalibrierung inklusive Export im .cube-Format sowie die Möglichkeit, mehrere Monitore miteinander zu vergleichen und abzugleichen. Das System soll sich zudem an das Umgebungslicht anpassen und so konsistente Ergebnisse unter unterschiedlichen Bedingungen ermöglichen. Eine Synchronisation mit Messgeräten wie dem Datacolor LightColor Meter sorgt außerdem für größere Präzision und passt die Kalibrierung an reale Lichtverhältnisse an.

Weitere Features umfassen Vorschaufunktionen für verschiedene Ausgabegeräte, eine Batch-Verarbeitung sowie die Einbettung von Content Credentials, die helfen, die Herkunft digitaler Inhalte nachvollziehbar zu machen.

LightColor Meter: Präzise Messung direkt am Set

Auch das Datacolor LightColor Meter ist Teil der Aktion. Das Messgerät soll Farbtemperatur und Belichtung in Echtzeit erfassen und dabei helfen, unterschiedliche Lichtquellen aufeinander abzustimmen. Das LightColor Meter richtet sich an Foto- und Videoproduktionen, bei denen Lichtverhältnisse exakt erfasst werden müssen.

Neben Dauerlicht sollen auch Blitz- und Stroboskopquellen erfasst werden können. Die Messung soll dabei genauer sein als der automatische Weißabgleich vieler Kameras. Zusätzlich unterstützt das Gerät die Bestimmung von dUV-Werten sowie die Synchronisation mehrerer Messgeräte.

Eine integrierte Bibliothek mit Gel-Filtern verschiedener Anbieter soll die Abstimmung unterschiedlicher Lichtquellen erleichtern. Durch die drahtlose Nutzung bleibt das Messgerät flexibel einsetzbar, was insbesondere bei komplexen Setups von Vorteil ist.

Komplettlösungen für Foto und Druck

Mit dem Spyder Photo/Video Kit und dem Spyder Print Studio bietet Datacolor zudem umfassendere Sets an. Diese kombinieren mehrere Werkzeuge für unterschiedliche Arbeitsschritte im Farbmanagement.

Das Spyder Photo/Video Kit enthält unter anderem Lösungen für Monitorkalibrierung, Weißabgleich und Kameraabstimmung. Zusätzliche Funktionen wie Content Credentials und Device Preview sollen den Workflow ergänzen.

Das Spyder Print Studio richtet sich an Anwender, die ihre Bilder selbst ausgeben möchten. Neben der Bildschirmkalibrierung umfasst das Set auch Werkzeuge zur Erstellung individueller Druckerprofile für verschiedene Kombinationen aus Druckern, Tinten und Papier.

Preise und Verfügbarkeit

Die Produkte sind im Aktionszeitraum zu reduzierten Preisen erhältlich:

Spyder: 139 Euro (UVP 189 Euro)

SpyderPro: 229 Euro (UVP 289 Euro)

LightColor Meter: 279 Euro (UVP 349 Euro)

Spyder Photo/Video Kit: 299 Euro (UVP 389 Euro)

Spyder Print Studio: 449 Euro (UVP 549 Euro)

Die Angebote gelten bis zum 19. April 2026 und sind im Online-Shop von Datacolor sowie im Handel erhältlich.