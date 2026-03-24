Panasonic erweitert sein Kamera-Portfolio um die LUMIX TZ300. Das kompakte Modell richtet sich an Reisende und Alltagsnutzer, die eine vielseitige Kamera im Taschenformat suchen. Neben einem großen Sensor bietet sie einen 15-fachen optischen Zoom.
Im Inneren der Kamera arbeitet ein 1,0-Zoll-BSI-CMOS-Sensor mit rund 20,1 Megapixeln. In Kombination mit dem 15-fachen optischen Zoom deckt das integrierte Objektiv einen Brennweitenbereich von 24 bis 360 mm ab. Laut Hersteller soll die Kamera damit sowohl Landschaftsaufnahmen als auch weit entfernte Motive erfassen können. Auch bei schwierigen Lichtverhältnissen soll der Sensor für vergleichsweise detailreiche Ergebnisse sorgen. Für Nahaufnahmen steht ein Makromodus zur Verfügung, der Motive bereits aus etwa 3 cm Entfernung erfassen kann.
Die LUMIX TZ300 unterstützt Videoaufnahmen in 4K mit 3840 × 2160 Pixeln. Zusätzlich sind Zeitlupenaufnahmen in Full-HD mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde möglich. Die 4K-Photo-Funktion erlaubt es, Einzelbilder aus Serienaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde auszuwählen.
Zur Stabilisierung setzt Panasonic auf POWER O.I.S. für Fotos sowie ein 5-Achsen-HYBRID O.I.S.+ bei Videoaufnahmen. Diese Systeme sollen Verwacklungen reduzieren, etwa bei Teleaufnahmen oder bewegten Szenen. Für die Bildgestaltung integriert die Kamera 22 Filtereffekte. Ein eingebauter Blitz soll zudem Aufnahmen bei schwachem Licht unterstützen.
Bei der Verbindung mit anderen Geräten bietet die TZ300 Bluetooth und WLAN. Über die Panasonic Image App lassen sich Bilder und Videos übertragen. Geladen wird die Kamera über USB Typ C, was auch unterwegs mit Powerbanks möglich ist.
Die Panasonic LUMIX TZ300 soll ab Anfang Mai in Schwarz und Grau erhältlich sein. Der Preis liegt bei 999 Euro (UVP).
Pressemitteilung Panasonic:
LUMIX TZ300: Panasonic stellt neue Reisekamera im Taschenformat vor
Leistungsstarker 15-facher optischer Zoom und außergewöhnliche Bildqualität.
Hamburg, 24. März 2026 – Panasonic stellt die neue LUMIX TZ300 vor, eine digitale Kompaktkamera im Taschenformat. Sie wurde für Reisende und Alltags‐Creator entwickelt, die sich eine außergewöhnliche Bildqualität in einem handlichen Format wünschen. Ganz gleich, ob man im Urlaub weit entfernte Sehenswürdigkeiten fotografiert, pulsierende Nachtaufnahmen in einer belebten Stadt macht oder spontane Momente mit Freunden festhält – diese vielseitige Kamera passt sich jeder Situation an.
Die LUMIX TZ300 vereint einen leistungsstarken 15-fachen optischen Zoom mit einem 1,0-Zoll-BSI-CMOS- Sensor und liefert so auch bei schwierigen Lichtverhältnissen klare, detailreiche Bilder. Das LEICA-zertifizierte Objektiv deckt einen Brennweitenbereich von 24–360 mm ab und ermöglicht so die präzise und gestochen scharfe Aufnahme von weitläufigen Landschaften bis hin zu weit entfernten Motiven. Der hochempfindliche Sensor minimiert Bildrauschen bei Nachtaufnahmen, sodass die natürliche Helligkeit und feine Details bei einer Auflösung von ca. 20,1 Megapixeln erhalten bleiben.
Für kreative Nahaufnahmen verfügt die TZ300 über einen AF-Makromodus, mit dem Nutzer bereits aus 3 cm Entfernung fokussieren können. Kleine Objekte – von zarten Blumen bis hin zu Alltagsaccessoires – lassen sich gestochen scharf festhalten. Trotz ihrer fortschrittlichen Funktionen passt die kompakte Kamera problemlos in jede Tasche, sodass sie sich ideal für den täglichen Gebrauch und auf Reisen eignet.
Bei Videoaufnahmen bietet die TZ300 4K-Aufnahmen mit einer Auflösung von 3840 × 2160 und liefert damit naturgetreue Details für Reiseszenen und rasante Action. Die FHD-Aufnahme mit 120 Bildern pro Sekunde sorgt für flüssige Zeitlupenaufnahmen, während 4K PHOTO Momente mit 30 Bildern pro Sekunde festhält, sodass man immer die perfekte Aufnahme findet.
Um stabile und verwacklungsfreie Aufnahmen zu gewährleisten, gleicht POWER O.I.S. Verwacklungen bei Teleaufnahmen oder bei schlechten Lichtverhältnissen effektiv aus. Beim Filmen in Bewegung sorgt das 5- Achsen-HYBRID O.I.S.+ für flüssige, stabile Videoaufnahmen.
Dank 22 kreativer Filtereffekte können Nutzer den Look ihrer Fotos ganz nach ihrem persönlichen Stil gestalten. Ein integrierter Blitz sorgt für helle, klare Ergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen, beispielsweise bei Indoor-Partys oder Nachtporträts. Fotos und Videos von der TZ300 lassen sich dank Bluetooth und WLAN-Bildübertragung über die Panasonic Image App im Handumdrehen teilen. Das Laden über USB C bietet zusätzliche Flexibilität, damit Nutzer die Kamera unterwegs über Netzteile, PCs oder tragbare Powerbanks aufladen können.
Preis und Verfügbarkeit
Die LUMIX TZ300 wird voraussichtlich ab Anfang Mai in den Farben Schwarz (DC-TZ300E-K) und Grau (DC-TZ300E-S) für 999,- € (UVP) erhältlich sein.
Hohe Bildqualität
- Der 20,1-Megapixel-BSI-CMOS-Sensor vom Typ 1.0 liefert auch bei schlechten Lichtverhältnissen helle, detailreiche Bilder mit minimalem Rauschen
- Das LEICA-zertifizierte Objektiv mit 15-fach-Zoom (24–360 mm2 ) sorgt für klare Aufnahmen – von weiten Landschaften bis hin zu weit entfernten Motiven
- Der AF-Makromodus ermöglicht Nahaufnahmen ab 3 cm und eignet sich ideal für kleine Objekte und alltägliche Entdeckungen
Zuverlässige Bildstabilisierung
- 4K-Video (3840 × 2160) hält Reiseerlebnisse mit naturgetreuen Details fest
- High-Speed-FHD mit 120 Bildern pro Sekunde für flüssige Zeitlupenaufnahmen
- 4K PHOTO nimmt Serienbilder mit 30 Bildern pro Sekunde auf, sodass man den perfekten Moment auswählen und speichern kann
- 22 kreative Filter bieten eine große Auswahl an kamerainternen Effekten, die zu jeden Aufnahmestil individuell angepasst werden können
Starke Foto- und Videoleistung
- POWER O.I.S. minimiert Verwacklungen bei Freihandaufnahmen, insbesondere bei Teleaufnahmen oder schlechten Lichtverhältnissen
- 5-Achsen-HYBRID O.I.S.+ sorgt für flüssige und stabile Videoaufnahmen beim Gehen
Intelligente Vernetzung und Komfort
- Über Bluetooth mit einem Smartphone verbinden und Bilder über WLAN mithilfe der Panasonic Image App übertragen
- Aufladen über USB Typ C mit Netzteilen, PCs oder Powerbanks für eine einfache Stromversorgung unterwegs
- Dank des kompakten Designs im Taschenformat1 eignet sich die Kamera ideal für Reisen und den täglichen Gebrauch
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