Panasonic erweitert sein Kamera-Portfolio um die LUMIX TZ300. Das kompakte Modell richtet sich an Reisende und Alltagsnutzer, die eine vielseitige Kamera im Taschenformat suchen. Neben einem großen Sensor bietet sie einen 15-fachen optischen Zoom.

Im Inneren der Kamera arbeitet ein 1,0-Zoll-BSI-CMOS-Sensor mit rund 20,1 Megapixeln. In Kombination mit dem 15-fachen optischen Zoom deckt das integrierte Objektiv einen Brennweitenbereich von 24 bis 360 mm ab. Laut Hersteller soll die Kamera damit sowohl Landschaftsaufnahmen als auch weit entfernte Motive erfassen können. Auch bei schwierigen Lichtverhältnissen soll der Sensor für vergleichsweise detailreiche Ergebnisse sorgen. Für Nahaufnahmen steht ein Makromodus zur Verfügung, der Motive bereits aus etwa 3 cm Entfernung erfassen kann.

Die LUMIX TZ300 unterstützt Videoaufnahmen in 4K mit 3840 × 2160 Pixeln. Zusätzlich sind Zeitlupenaufnahmen in Full-HD mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde möglich. Die 4K-Photo-Funktion erlaubt es, Einzelbilder aus Serienaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde auszuwählen.

Zur Stabilisierung setzt Panasonic auf POWER O.I.S. für Fotos sowie ein 5-Achsen-HYBRID O.I.S.+ bei Videoaufnahmen. Diese Systeme sollen Verwacklungen reduzieren, etwa bei Teleaufnahmen oder bewegten Szenen. Für die Bildgestaltung integriert die Kamera 22 Filtereffekte. Ein eingebauter Blitz soll zudem Aufnahmen bei schwachem Licht unterstützen.

Bei der Verbindung mit anderen Geräten bietet die TZ300 Bluetooth und WLAN. Über die Panasonic Image App lassen sich Bilder und Videos übertragen. Geladen wird die Kamera über USB Typ C, was auch unterwegs mit Powerbanks möglich ist.

Die Panasonic LUMIX TZ300 soll ab Anfang Mai in Schwarz und Grau erhältlich sein. Der Preis liegt bei 999 Euro (UVP).

Pressemitteilung Panasonic: