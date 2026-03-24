Die Nikon Comedy Wildlife Awards gehen in die nächste Runde. Der internationale Wettbewerb für witzige Tierfotos und -videos ist ab sofort geöffnet. Teilnehmen können Interessierte weltweit, unabhängig von ihrer Ausrüstung.

Die Nikon Comedy Wildlife Awards sind für das Jahr 2026 gestartet. Gesucht werden humorvolle Aufnahmen von Wildtieren, sowohl als Foto als auch als Video. Laut Veranstalter steht der Wettbewerb allen offen und ist unabhängig von der verwendeten Kameramarke.

Die Teilnahme erfolgt über die offizielle Website des Comedy Wildlife Awards, Einsendeschluss ist der 30. Juni 2026. Eine Vorauswahl der besten Beiträge soll im Oktober bekannt gegeben werden, die Gewinner will der Veranstalter im Dezember küren.

Preise und Partner des Wettbewerbs

Als Hauptpreis ist nach Angaben des Veranstalters eine Safari-Reise in die Maasai Mara in Kenia vorgesehen. Weitere Gewinne sollen unter anderem Kameras und Objektive von Nikon sowie Zubehör umfassen. Zudem sind weitere Sachpreise wie Kamerataschen und Dienstleistungen angekündigt.

Nikon tritt erneut als Partner des Wettbewerbs auf. Der Wettbewerb soll zudem die Aufmerksamkeit auf Wildtiere und deren Lebensräume lenken.

Kategorien für Fotos und Videos

Die Beiträge werden in mehreren Kategorien bewertet. Dazu zählen unter anderem Aufnahmen von Säugetieren, Vögeln sowie Reptilien, Amphibien und Insekten. Auch aquatische Tierarten sind in einer eigenen Kategorie vertreten.

Ergänzt wird das Angebot durch Alterskategorien für Teilnehmende unter 16 sowie unter 25 Jahren. Eine Portfolio-Kategorie verlangt vier zusammenhängende Bilder. Für Videos gilt eine maximale Länge von 15 Sekunden.

Jury mit Fotografen und Prominenten

Die Jury wird laut Veranstalter aus Fachleuten aus Fotografie, Medien und Naturschutz zusammengestellt. Dazu zählen unter anderem mehrere Wildlife-Fotografen, TV-Persönlichkeiten sowie Vertreter des Partners Nikon.

Unterstützung für Naturschutzorganisation

Der Wettbewerb unterstützt die Born Free Foundation. Die Organisation setzt sich nach eigenen Angaben seit mehreren Jahrzehnten für den Schutz von Wildtieren und deren Lebensräume ein.

Foto: Bruno Zavattin / Comedy Wildlife Awards