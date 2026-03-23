Epson erweitert sein Portfolio um den SureColor V4000, einen UV-Flachbettdrucker für Formate bis DIN A1+. Das Modell richtet sich an Anwendungen in den Bereichen Kunst, Fotografie und Beschilderung.
Mit dem Epson SureColor V4000 ergänzt der Hersteller seine Serie an UV-Flachbettdruckern. Das neue Modell positioniert sich zwischen dem kleineren SC-V1000 (DIN A4) und dem großformatigen SC-V7000 (bis 2.500 × 1.250 mm). Es deckt Druckaufträge bis zum Format DIN A1+ ab und soll sich insbesondere für professionelle Anwendungen eignen.
Der Drucker arbeitet mit einem UltraChrome-Tintensatz, der neben CMYK auch helle Farbvarianten, Grau, Rot, Weiß sowie Lack umfasst. Laut Hersteller soll dadurch ein großer Farbraum mit feinen Abstufungen möglich sein. Auch kleine Schriften bis zu 2 pt sollen präzise dargestellt werden können.
Im Gerät kommen drei PrecisionCore-Druckköpfe zum Einsatz, die jeweils über 400 Düsen pro Reihe verfügen. Nach Angaben von Epson kann der SureColor V4000 mehrere Schichten – etwa Weiß, Farbe und Lack – in einem Durchgang aufbringen. Zudem lassen sich zwei Medien im Format DIN A2 gleichzeitig bedrucken.
Der SureColor V4000 unterstützt Materialien mit einer Dicke von bis zu 200 mm. In Kombination mit speziellen Verfahren wie UV-DTFilm soll sich das Gerät auch für unebene Oberflächen eignen, etwa bei personalisierten Produkten.
Der Epson SureColor V4000 soll ab Sommer 2026 über den Fachhandel erhältlich sein.
Pressemitteilung Epson:
Neuer A1+ Flachbettdrucker SC-V4000 von Epson
Düsseldorf, 9. März 2026 – Epson stellt mit dem SureColor V4000 einen neuen UV-Flachbettdrucker für das Format DIN A1+ vor. Er nutzt ein UltraChrome Tintenset mit insgesamt 10 Farben (CMYK, Lc, Lm, Grau, Rot, Weiß, Varnish) und wurde auf eine hohe Produktivität und ausgezeichnete Bildqualität bei guter Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Das Gerät ergänzt die Produktreihe der anderen Flachbettmodelle SC-V1000 (Format DIN A4) und SC-V7000 (Format 2.500 × 1.250 mm) von Epson. Anwendern aus den Bereichen Art, Foto und Signage erstehen den neuen SC-V4000 ab Sommer 2026 im qualifizierten Fachhandel.
“Mit dem SC-V4000 setzen wir erneut Maßstäbe im Markt der UV-Flachbettdrucker”, erklärt Achim Bukmakowski, Head of Commercial & Industrial Printing DACH und CEE von Epson. “Denn neben seinem kompakten Aufbau liefert er eine herausragenden Farbwiedergabe bei einem sehr großen Farbraum und fein nuancierte Abstufungen. Auch Firmen mit nur begrenztem Platzangebot erhalten mit ihm eine Lösung, mit der sie auf einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien bemerkenswerte, personalisierte Druckermaterialien herstellen. Das Gerät ist damit eine gute Wahl für die Herstellung hochwertiger personalisierter Materialien aus den Bereichen Kunst, Fotografie und Signage.”
Wichtige Produktmerkmale des Epson SureColor V4000:
- Tintensatz: Durch die Verwendung eines 10-Farben-UltraChrome-
Tintensatzes (CMYK, Lc, Lm, Grau, Rot, Weiß, Lack) bietet der V4000 einen großen Farbraum und nuancierte Farbabstufungen bei einer nur minimalen Körnigkeit. Der Drucker reproduziert dabei auch Text in hoher Auflösung und arbeitet Details bis zu einer Schriftgröße von bis zu 2 pt klar heraus – das erleichtert beispielsweise den Druck von sehr kleinformatigen Copyrights oder komplizierten Designs.
- Hohe Produktivität bei kleinem Raumbedarf: Mit einem Druckformat von bis zu DIN A1+ kann der SC-V4000 zwei DIN A2 Bögen (18″×24″) gleichzeitig drucken. Durch den Einsatz von drei PrecisionCore Druckköpfen mit jeweils 400 Düsen pro Reihe druckt das Gerät simultan Motive mit drei Schichten (Weiß, Farbe, Lack) mit bis zu 300 dpi.
- Hohe Benutzerfreundlichkeit: Der SC-V4000 wurde für eine sehr einfache Bedienung ausgelegt. Anwender:innen erledigen mit ihm regelmäßige Aufgaben wie die Prüfung oder Reinigung des Druckkopfes, Düsenprüfungen sowie den Austausch von Tinten oder des Resttintentanks von der Vorderseite aus. Ein Sensor zur Erfassung der Medienhöhe sowie ein Mediencrash-Sensor erhöhen die Betriebseffizienz, weil sie Druckkopfausfälle verhindern und so Ausfallzeiten reduzieren.
- Vielseitig: Der SC-V4000 bedruckt Materialien mit einer Dicke von bis zu 200 mm. Durch die Verwendung des UV-DTFilms ist es auch möglich, nicht plane Materialien zu bedrucken.
Mit dem SC-V4000 ergänzt Epson sein Angebot für den UV-Flachbettmarkt und bietet nun ein komplettes Sortiment an hochwertigen Druckermodellen in diesem Bereich an.
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