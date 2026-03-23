Epson erweitert sein Portfolio um den SureColor V4000, einen UV-Flachbettdrucker für Formate bis DIN A1+. Das Modell richtet sich an Anwendungen in den Bereichen Kunst, Fotografie und Beschilderung.

Mit dem Epson SureColor V4000 ergänzt der Hersteller seine Serie an UV-Flachbettdruckern. Das neue Modell positioniert sich zwischen dem kleineren SC-V1000 (DIN A4) und dem großformatigen SC-V7000 (bis 2.500 × 1.250 mm). Es deckt Druckaufträge bis zum Format DIN A1+ ab und soll sich insbesondere für professionelle Anwendungen eignen.

Der Drucker arbeitet mit einem UltraChrome-Tintensatz, der neben CMYK auch helle Farbvarianten, Grau, Rot, Weiß sowie Lack umfasst. Laut Hersteller soll dadurch ein großer Farbraum mit feinen Abstufungen möglich sein. Auch kleine Schriften bis zu 2 pt sollen präzise dargestellt werden können.

Im Gerät kommen drei PrecisionCore-Druckköpfe zum Einsatz, die jeweils über 400 Düsen pro Reihe verfügen. Nach Angaben von Epson kann der SureColor V4000 mehrere Schichten – etwa Weiß, Farbe und Lack – in einem Durchgang aufbringen. Zudem lassen sich zwei Medien im Format DIN A2 gleichzeitig bedrucken.

Der SureColor V4000 unterstützt Materialien mit einer Dicke von bis zu 200 mm. In Kombination mit speziellen Verfahren wie UV-DTFilm soll sich das Gerät auch für unebene Oberflächen eignen, etwa bei personalisierten Produkten.

Der Epson SureColor V4000 soll ab Sommer 2026 über den Fachhandel erhältlich sein.

Pressemitteilung Epson: