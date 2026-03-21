Mit einem Polarisationsfilter, einigen Plastikgegenständen und einer künstlichen Lichtquelle können Sie weißes Licht ausblenden und psychedelische Muster und Farben sichtbar machen.

Die außergewöhnlichen Farben in diesem lebendigen Bild sind nicht das Ergebnis einer übermäßigen Verwendung von Photoshop-Filtern – sie entstehen tatsächlich durch einen optischen Effekt, der als Kreuzpolarisation bezeichnet wird. Wenn bestimmte Objekte zwischen zwei Polarisationsfiltern platziert werden – einer auf dem Objektiv Ihrer Kamera und einer vor der Lichtquelle –, verhält sich das Licht auf ungewöhnliche Weise: Es offenbart wilde und wundervolle Farben, die für das menschliche Auge normalerweise nicht sichtbar sind. Die Wissenschaft hinter diesem Effekt ist zwar kompliziert, aber die Technik ist ganz einfach zu beherrschen. Sie brauchen dafür keine teure Ausrüstung oder Zubehörteile.

Fotoprojekt Polarisation: Vorher-Bild

Fotoprojekt Polarisation: Vorher-Bild

 

Fotoprojekt Polarisation: Nachher-Bild

Fotoprojekt Polarisation: Nachher-Bild

Die wichtigsten Schritte für solche Aufnahmen

Fotoprojekt Polarisation Schritt 1: Filter

Fotoprojekt Polarisation Schritt 1: Filter

 

Schritt 1: Filter

Sie benötigen zwei Polarisationsfilter. Einen, der durch Drehung die Polarisation verändert für Ihr Objektiv, und einen zweiten, den Sie über die Lichtquelle legen. Dieser muss nicht zirkulierend sein. Dafür können Sie auch eine Polarisationsfolie verwenden, wobei ein einfacher Filter oft schneller bei der Hand ist.

Schritt 2: Plastik

Für diese Technik eignen sich alle möglichen Objekte aus Kunststoff , die spritzgegossen sind, da der Kreuzpolarisierungseffekt Spannungsstellen in ihrer ganzen bunten Pracht sichtbar macht. Besteck, Tassen, Gläser und Schreibwaren wie Lineale und Geodreiecke eignen sich perfekt als Motive

Fotoprojekt Polarisation Schritt 2: Plastik

Fotoprojekt Polarisation Schritt 2: Plastik

 

Fotoprojekt Polarisation Schritt 3: Effekt

Fotoprojekt Polarisation Schritt 3: Effekt

 

Schritt 3: Effekt

Wenn Sie bereit sind, legen Sie die Objekte auf die Lichtquelle und drehen Sie den Zirkularpolarisator am Objektiv Ihrer Kamera, bis Sie den gewünschten Effekt erzielen. Wenn Sie den Filter drehen, ändert sich die Intensität des Effekts – an einigen Stellen wird das weiße Licht schwarz.

Unser Produkt-Tipp: F:X Pro CPL Rundfilter

Experimentieren Sie mit der Position des Filters, da bereits eine kleine Änderung seiner Drehung und seines Winkels die Intensität des Effekts erheblich verändern kann. Neben kreativen Projekten, dient der Filter auch bei weiteren Gelegenheiten in der Natur als praktischer Helfer.

Preis: ab ca. 30 Euro.

F:X Pro CPL Rundfilter

F:X Pro CPL Rundfilter

 

Benedict Brain

Benedict Brain

 

Über den Fotografen:

Benedict Brain

Kamera: Nikon D700

Objektiv: 60 mm f/2,8

Exifs: 60 mm (KB) f/8 1/40 Sek. ISO 200

Website: www.benedictbrain.com

Instagram: @benedict_brain