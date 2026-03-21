Mit einem Polarisationsfilter, einigen Plastikgegenständen und einer künstlichen Lichtquelle können Sie weißes Licht ausblenden und psychedelische Muster und Farben sichtbar machen.
Die außergewöhnlichen Farben in diesem lebendigen Bild sind nicht das Ergebnis einer übermäßigen Verwendung von Photoshop-Filtern – sie entstehen tatsächlich durch einen optischen Effekt, der als Kreuzpolarisation bezeichnet wird. Wenn bestimmte Objekte zwischen zwei Polarisationsfiltern platziert werden – einer auf dem Objektiv Ihrer Kamera und einer vor der Lichtquelle –, verhält sich das Licht auf ungewöhnliche Weise: Es offenbart wilde und wundervolle Farben, die für das menschliche Auge normalerweise nicht sichtbar sind. Die Wissenschaft hinter diesem Effekt ist zwar kompliziert, aber die Technik ist ganz einfach zu beherrschen. Sie brauchen dafür keine teure Ausrüstung oder Zubehörteile.
Die wichtigsten Schritte für solche Aufnahmen
Schritt 1: Filter
Sie benötigen zwei Polarisationsfilter. Einen, der durch Drehung die Polarisation verändert für Ihr Objektiv, und einen zweiten, den Sie über die Lichtquelle legen. Dieser muss nicht zirkulierend sein. Dafür können Sie auch eine Polarisationsfolie verwenden, wobei ein einfacher Filter oft schneller bei der Hand ist.
Schritt 2: Plastik
Für diese Technik eignen sich alle möglichen Objekte aus Kunststoff , die spritzgegossen sind, da der Kreuzpolarisierungseffekt Spannungsstellen in ihrer ganzen bunten Pracht sichtbar macht. Besteck, Tassen, Gläser und Schreibwaren wie Lineale und Geodreiecke eignen sich perfekt als Motive
Schritt 3: Effekt
Wenn Sie bereit sind, legen Sie die Objekte auf die Lichtquelle und drehen Sie den Zirkularpolarisator am Objektiv Ihrer Kamera, bis Sie den gewünschten Effekt erzielen. Wenn Sie den Filter drehen, ändert sich die Intensität des Effekts – an einigen Stellen wird das weiße Licht schwarz.
Unser Produkt-Tipp: F:X Pro CPL Rundfilter
Experimentieren Sie mit der Position des Filters, da bereits eine kleine Änderung seiner Drehung und seines Winkels die Intensität des Effekts erheblich verändern kann. Neben kreativen Projekten, dient der Filter auch bei weiteren Gelegenheiten in der Natur als praktischer Helfer.
Preis: ab ca. 30 Euro.
Über den Fotografen:
Benedict Brain
Kamera: Nikon D700
Objektiv: 60 mm f/2,8
Exifs: 60 mm (KB) f/8 1/40 Sek. ISO 200
Website: www.benedictbrain.com
Instagram: @benedict_brain
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