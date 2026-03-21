Mit einem Polarisationsfilter, einigen Plastikgegenständen und einer künstlichen Lichtquelle können Sie weißes Licht ausblenden und psychedelische Muster und Farben sichtbar machen.

Die außergewöhnlichen Farben in diesem lebendigen Bild sind nicht das Ergebnis einer übermäßigen Verwendung von Photoshop-Filtern – sie entstehen tatsächlich durch einen optischen Effekt, der als Kreuzpolarisation bezeichnet wird. Wenn bestimmte Objekte zwischen zwei Polarisationsfiltern platziert werden – einer auf dem Objektiv Ihrer Kamera und einer vor der Lichtquelle –, verhält sich das Licht auf ungewöhnliche Weise: Es offenbart wilde und wundervolle Farben, die für das menschliche Auge normalerweise nicht sichtbar sind. Die Wissenschaft hinter diesem Effekt ist zwar kompliziert, aber die Technik ist ganz einfach zu beherrschen. Sie brauchen dafür keine teure Ausrüstung oder Zubehörteile.