Mit dem HARMAN SWITCH AZURE 125 erweitert HARMAN PHOTO sein Portfolio an Farbnegativfilmen. Das Material richtet sich an Fotografen, die gezielt mit ungewöhnlichen Farbdarstellungen arbeiten möchten. Laut Hersteller stehen dabei starke Farbverschiebungen im Mittelpunkt.
Der HARMAN SWITCH AZURE 125 soll gezielt Farben im Bild verändern und damit einen experimentellen Look erzeugen. Laut Hersteller werden typische Farbtöne verschoben: Blau kann in Orange übergehen, Gelb erscheint als Azurblau und Rot tendiert zu violett-blauen Nuancen. Dadurch sollen selbst alltägliche Motive eine ungewohnte, teils surreale Wirkung erhalten.
Trotz der auffälligen Bildwirkung bleibt der Film laut Hersteller einfach in der Handhabung. Der HARMAN SWITCH AZURE 125 ist mit dem verbreiteten C41-Entwicklungsprozess kompatibel und kann in üblichen Fotolaboren verarbeitet werden.
Erhältlich ist das Material sowohl als 35mm-Kleinbildfilm mit 36 Aufnahmen als auch im 120-Rollfilmformat. Die 35mm-Variante verfügt über eine DX-Codierung.
Neben dem neuen Modell bietet HARMAN PHOTO weitere kreative Farbfilme an. Der HARMAN PHOENIX II 200 soll als überarbeiteter Farbnegativfilm mit verbesserter Körnung, höherem Kontrast und größerem Belichtungsspielraum auftreten. Mit dem HARMAN RED 125 steht zudem ein Redscale-Film zur Verfügung, der laut Hersteller vor allem warme Farbverschiebungen mit dominanten Rot- und Orangetönen erzeugen soll.
Der HARMAN SWITCH AZURE 125 (35mm) kostet 13,39 Euro, der HARMAN SWITCH AZURE 120 kostet 11,89 Euro.
Pressemitteilung HARMAN PHOTO:
HARMAN SWITCH AZURE 125 Farbfilm erzeugt kreative Farbverschiebungen.
Transcontinenta GmbH, Distributor von HARMAN PHOTO in Deutschland und Österreich, kündigt die Einführung des Films HARMAN SWITCH AZURE 125 an, der neuesten kreativen Ergänzung der wachsenden HARMAN Farbfilm-Range neben HARMAN RED und HARMAN PHOENIX.
Farben wechseln, Realität verändern
HARMAN SWITCH AZURE wurde für Fotografen entwickelt, die gerne experimentieren. Folgende Farben werden verändert: Blau wird zu Orange, leuchtendes Gelb verwandelt sich in ein kräftiges Azurblau und Rot verschiebt sich in Richtung violett-blauer Töne. Das Ergebnis ist ein surrealer, verspielter Look, der alltägliche Szenen in etwas unerwartet Außergewöhnliches verwandelt.
Ikonische rote Londoner Busse erscheinen plötzlich blau, klassische gelbe Taxis verlieren ihre vertraute Farbe, und Sonnenuntergänge tauchen in kühle Blautöne und verträumte Violettnuancen. Willkommen in einer Welt, in der rosafarbene und orangefarbene Himmel auf cyanfarbene Bananen und blaue Erdbeeren treffen.
Entwickelt für Standard-C41-Prozesse und Laborscans
Trotz seines wilden Looks ist SWITCH AZURE einfach zu nutzen und laborfreundlich: Der Film ist mit Standard-C41-Prozess kompatibel und in 35mm, sowie 120 erhältlich.
Der Scanner kann nach der Entwicklung erheblichen Einfluss darauf haben, wie Azure-Negative nach der Digitalisierung aussehen. Auf der Website weist HARMAN darauf hin, dass gängige kommerzielle Laborscanner dieselben Negative sehr unterschiedlich wiedergeben können. Um Standardscans auf verbreiteten Systemen zu verbessern, stellt HARMAN auf der Website empfohlene Einstellungen bereit. Scans mit einem Film- oder Flachbettscanner liefern in der Regel ein neutraleres Ergebnis.
Wichtigste Merkmale:
- kreativer Farbfilm mit ISO 125
- DX-codierte 35mm-Kassette
- Standard-C41-Entwicklung
- Erhältlich als 35mm Kleinbildfilm (36 Aufnahmen) und 120 Rollfilm
Weitere kreative HARMAN Farbfilme
Verfügbarkeit und Preise
HARMAN SWITCH AZURE 125 ist demnächst über autorisierte HARMAN PHOTO Händler in Deutschland und Österreich erhältlich. HARMAN SWITCH AZURE 120 kostet 11,89 € inklusive MwSt., während HARMAN SWITCH AZURE 125 35mm (36 Aufnahmen) 13,39 € inklusive MwSt. kostet.
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