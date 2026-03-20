Mit dem HARMAN SWITCH AZURE 125 erweitert HARMAN PHOTO sein Portfolio an Farbnegativfilmen. Das Material richtet sich an Fotografen, die gezielt mit ungewöhnlichen Farbdarstellungen arbeiten möchten. Laut Hersteller stehen dabei starke Farbverschiebungen im Mittelpunkt.

Der HARMAN SWITCH AZURE 125 soll gezielt Farben im Bild verändern und damit einen experimentellen Look erzeugen. Laut Hersteller werden typische Farbtöne verschoben: Blau kann in Orange übergehen, Gelb erscheint als Azurblau und Rot tendiert zu violett-blauen Nuancen. Dadurch sollen selbst alltägliche Motive eine ungewohnte, teils surreale Wirkung erhalten.

Trotz der auffälligen Bildwirkung bleibt der Film laut Hersteller einfach in der Handhabung. Der HARMAN SWITCH AZURE 125 ist mit dem verbreiteten C41-Entwicklungsprozess kompatibel und kann in üblichen Fotolaboren verarbeitet werden.

Erhältlich ist das Material sowohl als 35mm-Kleinbildfilm mit 36 Aufnahmen als auch im 120-Rollfilmformat. Die 35mm-Variante verfügt über eine DX-Codierung.

Neben dem neuen Modell bietet HARMAN PHOTO weitere kreative Farbfilme an. Der HARMAN PHOENIX II 200 soll als überarbeiteter Farbnegativfilm mit verbesserter Körnung, höherem Kontrast und größerem Belichtungsspielraum auftreten. Mit dem HARMAN RED 125 steht zudem ein Redscale-Film zur Verfügung, der laut Hersteller vor allem warme Farbverschiebungen mit dominanten Rot- und Orangetönen erzeugen soll.

Der HARMAN SWITCH AZURE 125 (35mm) kostet 13,39 Euro, der HARMAN SWITCH AZURE 120 kostet 11,89 Euro.

Pressemitteilung HARMAN PHOTO: