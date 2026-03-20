Erlebt die kanadische Region Alberta hautnah – nicht nur durch Bilder, sondern durch die Geschichten dahinter. In rund 90 Minuten nehmen wir euch mit auf eine Reise voller Abenteuer, Überraschungen und unvergesslicher Momente. Live auf Beamer und Leinwand: Fotos & Videos, dazu tiefgehende Einblicke, exklusive Insider & Jokes, die es nur hinter der Kamera gibt.

Destination Kanada — Sneak Peek Tour mit Calumet ist kein klassischer Vortrag über Technik oder Gear. Es ist unser persönliches Reisejournal für die Bühne: Wir sprechen über alle Höhen und Tiefen, teilen Anekdoten, Pannen und Durchbrüche, und lassen euch teilhaben an dem, was wir hinter den Aufnahmen erlebt haben.

Obendrauf: Q&A, Ausblicke auf kommende Episoden und ein Abend wie ein guter Film – nur eben mit euch als Publikum.

Kameras an, Gedanken auf Empfang – wir freuen uns sehr auf euch!

Destination Kanada ist ein Projekt, dass mit der Hilfe von Partnerschaften und Kooperationen ermöglicht wurde.

Neben Calumet Photo Video sind das:

Nikon, Canusa und Canada’s Alberta sowie Lexar und Radiant Imaging Labs.

Was wird benötigt:

– Spaß etwas neues auszuprobieren

– Einen Stuhl oder andere Sitzgelegenheit

Zielgruppe:

Interessierte für Fotografie / Interessierte für Videografie / Interessiere für Reisen

Voraussetzungen:

Keine

Termin & Kosten:

Termin: 21.03.2025

Dauer: ca. 3 Stunden

Uhrzeit: 19:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr

Ort: Calumet Hamburg

Kosten: 25 €

Art: Sneak Peek

Kurzbeschreibung Referent:

Martin Krolop (Köln) ist ein Fotograf, Visionär und Geschichtenerzähler aus Leidenschaft.

Seine Wurzeln liegen in der People-Fotografie und Lichtsetzung, doch sein Blick reicht weit darüber hinaus – er beherrscht ebenso Landschaft, Abenteuer und Reportage mit der Kamera.

Als einer der bekanntesten deutschsprachigen Fotografen auf YouTube und mit der Plattform Krolop & Gerst verbindet er technisches Know-how mit echter Erzählkraft. Sein Einstieg erfolgte über Photoshop und Bildbearbeitung, was ihm einen besonderen Blick für Details, Farben und Bildsprache gegeben hat.

Neben großen Produktionen ist für Martin die Wissensvermittlung ein Herzensanliegen. Er leitet Workshops, spricht auf Bühnen und gibt sein Wissen rund um Fotografie, Video und Lichttechnik weiter.

Wenn er spricht, hört man nicht nur Fachwissen, sondern eine Stimme, die dieses Wissen in Geschichten verwandelt – nahbar, ehrlich, mit kleinen Geheimtipps und dem Mut, auch die unperfekten Momente zu zeigen.