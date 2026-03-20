Wie Arbeitsqualität und Effektivität durch eine Lampe und ihr Zubehör das Büro zum Strahlen bringen.

Wo Schatten ist, da braucht man Licht. Und ein vernünftig und effizient ausgeleuchteter Arbeitsplatz steigert die Produktivität und hält das Konzentrationsvermögen aufrecht. So sagt man es zumindest seit langer Zeit, und in Büros haben sich Auditoren um vorschriftsmäßige Schreibtischbelichtung eingesetzt.

Doch wie ist es zu Hause? BenQ hat mit seiner Screenbar Halo 2 ein Stück Büromobiliar geschaffen, das mit Innovation und Design selbst Lichtmuffel wie mich formschön erleuchtet.

Die Screenbar Halo 2 kommt mit einem äußerst robusten Befestigungsmechanismus. Das flexible und gummierte Element unter der Lampe und sein Gegenstück, welches auf der Rückseite des Monitors aufliegt, finden sicheren Halt. Monitorbreiten zwischen 0,43 und sechs Zentimeter sind möglich. Nun das USB-C-Kabel in den mitgelieferten Adapter und diesen in die Steckdose stecken, und die Lampe ist betriebsbereit. Mit einer Länge von 50 Zentimeter passt sie auf jeden modernen Monitor.

Ein eingebauter Dämmerungsschalter sorgt zum einen für den automatischen Sonnenaufgang, wenn man sich nach längerer Abwesenheit wieder an den Arbeitsplatz begibt, und zum anderen für eine intelligente Lichtmessung, um den Output an das Umgebungslicht anzupassen.

Die Rückseite ist ebenfalls mit einer Leuchte ausgestattet. So kommt zur idealen Ausleuchtung des Schreibtischs noch ein zusätzliches Licht, welches den Raum hinter den Monitor erhellt, zum Einsatz. So sorgen direkte und indirekte Beleuchtung für ein professionelles und augenschonendes Umfeld.