Das Objektiv liegt satt in der Hand, das Gehäuse wirkt robust und solide verarbeitet. Die Oberflächen sind sauber gefertigt, und die Bedienelemente geben ein stimmiges taktiles Feedback. Auch der manuelle Fokusring und der Blendenring lassen sich sauber greifen und präzise bedienen.

Alltagstauglich ist das Objektiv dennoch nur mit Einschränkungen – schlicht wegen seiner Größe und Masse. Es ist ein Objektiv, das gezielt für einen bestimmten Einsatzzweck eingepackt wird. Wer es für längere Shootings aus der Hand nutzt, merkt die Belastung in Armen und Schultern deutlich.

Hinzu kommt ein Punkt, der beim ersten Kontakt mit dem Objektiv irritieren kann: Im ausgeschalteten Zustand lässt sich im Inneren des Tubus eine Bewegung wahrnehmen. Es scheint, als würden sich nicht verriegelte Fokuselemente beim Kippen leicht verschieben – hör- und spürbar. Das hat zwar keine Auswirkung auf die Funktion im Betrieb, vermittelt aber zunächst keinen hochwertigen Eindruck. Ebenfalls auffällig: Das Objektiv ist laut. Die AF-Motoren geben ein deutlich wahrnehmbares Geräusch von sich – besonders in ruhiger Umgebung bei Videoaufnahmen stellen wir uns das eher unpraktisch vor. Während viele moderne Objektive auf einen geräuscharmen Betrieb hin optimiert sind, fällt das Viltrox bei diesem Punkt etwas aus dem Rahmen. Bei der Fotografie spielt das aber keine große Rolle.