Godox SKIII-V Studio-Blitzserie: Effiziente Studioblitze für professionelle Produktionen

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich, die neue SKIII-V Professional Studio Flash Series vorzustellen. Mit den Modellen SK300III-V und SK400III-V erweitert Godox sein Portfolio um leistungsstarke und zugleich einfach zu bedienende Studioblitze für kleine und mittelgroße Studios.

Die neue Serie richtet sich insbesondere an Fotografen, Content-Produktionsteams und E-Commerce-Studios, die eine zuverlässige und präzise Lichtlösung für tägliche Produktionsaufgaben benötigen. Für den Fachhandel bietet die SKIII-V-Serie eine attraktive Ergänzung im Segment der erschwinglichen Studioblitzsysteme mit moderner Funkintegration und breiter Zubehörkompatibilität.

Intuitive Bedienung und zuverlässige Steuerung

Die SKIII-V-Serie verfügt über ein überarbeitetes Bedienpanel mit verbessertem Display, das eine klare und schnelle Einstellung aller Parameter ermöglicht. Eine integrierte Auto-Memory-Funktion speichert die zuletzt verwendeten Einstellungen und stellt diese beim erneuten Einschalten automatisch wieder her. Dadurch entfällt die erneute Konfiguration nach Arbeitspausen, was den Studio-Workflow deutlich effizienter gestaltet.

Für die Auslösung stehen mehrere Trigger-Optionen zur Verfügung. Das integrierte Godox 2,4 GHz X-Funksystem ermöglicht eine stabile drahtlose Steuerung über kompatible Sender wie X3 Pro, X3 oder XPro II. Zusätzlich unterstützt die Serie optionale 433 MHz FT-16 Trigger, sowie eine optische Auslösung mit Anti-Preflash-Funktion. Diese Flexibilität erleichtert die Integration in bestehende Studioumgebungen.

Konstante Lichtleistung und vielseitige Erweiterbarkeit

Die SKIII-V-Blitze bieten eine Leistungsregelung von 1/32 bis 1/1 mit einer präzisen Feinabstimmung in 0,1-Stufen. Recycle-Zeiten von 0,1 Sekunden bei niedriger Leistung bis zu 1,5 Sekunden bei voller Leistung gewährleisten einen zügigen Arbeitsablauf. Gleichzeitig bleibt die Leistungsabweichung bei gleicher Einstellung innerhalb von 2 Prozent, was eine konstante Belichtung über Serienaufnahmen hinweg sicherstellt.

Eine 10W LED-Einstelllampe mit einer Dimmung von 5 bis 100 Prozent ermöglicht eine realistische Vorschau der Lichtwirkung und erleichtert die präzise Positionierung des Lichts.

Dank des weit verbreiteten Bowens-Anschlusses ist die SKIII-V-Serie mit einer großen Auswahl an Lichtformern kompatibel. Dazu zählen Softboxen, Beauty Dishes, Reflektoren, Snoots oder Projektionsvorsätze. Fotografen können vorhandenes Zubehör weiterhin nutzen und ihre Lichtgestaltung flexibel erweitern.

Die wichtigsten Merkmale:

Leistungsstarke Studioblitze mit 300 Ws oder 400 Ws für professionelle Studioanwendungen

Integriertes Godox 2,4 GHz X-Funksystem für zuverlässige drahtlose Steuerung

Präzise Leistungsregelung von 1/32 bis 1/1 mit Feinabstimmung in 0,1-Stufen

10W LED-Einstelllicht mit 5 bis 100 Prozent Dimmung zur realistischen Lichtvorschau

Bowens-Mount-Kompatibilität für eine große Auswahl an Lichtformern und Zubehör

Preis und Verfügbarkeit

Die beiden neuen Studioblitze sind in Kürze über den Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Godox SK400III-V Studio Flash mit LED-Einstelllicht liegt bei 189,99 Euro. Der SK300III-V Studio Flash mit LED-Einstelllicht wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 169,99 Euro angeboten.