Godox erweitert sein Portfolio um zwei neue Studioblitze der SKIII-V-Serie. Die Modelle richten sich an kleinere Studios und Content-Produktionen. Laut Hersteller sollen sie eine einfache Bedienung mit flexibler Steuerung kombinieren.
Die SKIII-V-Serie von Godox verfügt über ein neues Bedienfeld mit Display, das eine schnelle Anpassung der Einstellungen ermöglichen soll. Eine Speicherfunktion übernimmt zuletzt verwendete Parameter automatisch beim Neustart, wodurch wiederkehrende Setups nicht jedes Mal neu eingerichtet werden müssen.
Für die Steuerung stehen mehrere Optionen zur Verfügung: Das integrierte 2,4-GHz-Funksystem erlaubt eine drahtlose Auslösung über kompatible Sender wie X3 Pro, X3 oder XPro II, zusätzlich werden optionale 433-MHz-Trigger sowie eine optische Auslösung unterstützt. Eine Anti-Preflash-Funktion soll dabei Fehlzündungen vermeiden. Die Blitzleistung lässt sich zwischen 1/32 und 1/1 in 0,1-Schritten regeln, die Wiederaufladezeit liegt laut Hersteller zwischen 0,1 und 1,5 Sekunden bei einer Abweichung von maximal zwei Prozent.
Ein integriertes LED-Einstelllicht mit 10 Watt dient zur Vorschau der Lichtwirkung und ist von 5 bis 100 Prozent dimmbar. Dank Bowens-Anschluss lassen sich zahlreiche Lichtformer nutzen. Die Modelle sind als erschwingliche Studioblitze im Einsteiger- bis Mittelklasse-Segment positioniert. Der Godox SK400III-V kostet 189,99 Euro, der Godox SK300III-V liegt bei 169,99 Euro.
Pressemitteilung Godox:
Godox SKIII-V Studio-Blitzserie: Effiziente Studioblitze für professionelle Produktionen
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich, die neue SKIII-V Professional Studio Flash Series vorzustellen. Mit den Modellen SK300III-V und SK400III-V erweitert Godox sein Portfolio um leistungsstarke und zugleich einfach zu bedienende Studioblitze für kleine und mittelgroße Studios.
Die neue Serie richtet sich insbesondere an Fotografen, Content-Produktionsteams und E-Commerce-Studios, die eine zuverlässige und präzise Lichtlösung für tägliche Produktionsaufgaben benötigen. Für den Fachhandel bietet die SKIII-V-Serie eine attraktive Ergänzung im Segment der erschwinglichen Studioblitzsysteme mit moderner Funkintegration und breiter Zubehörkompatibilität.
Intuitive Bedienung und zuverlässige Steuerung
Die SKIII-V-Serie verfügt über ein überarbeitetes Bedienpanel mit verbessertem Display, das eine klare und schnelle Einstellung aller Parameter ermöglicht. Eine integrierte Auto-Memory-Funktion speichert die zuletzt verwendeten Einstellungen und stellt diese beim erneuten Einschalten automatisch wieder her. Dadurch entfällt die erneute Konfiguration nach Arbeitspausen, was den Studio-Workflow deutlich effizienter gestaltet.
Für die Auslösung stehen mehrere Trigger-Optionen zur Verfügung. Das integrierte Godox 2,4 GHz X-Funksystem ermöglicht eine stabile drahtlose Steuerung über kompatible Sender wie X3 Pro, X3 oder XPro II. Zusätzlich unterstützt die Serie optionale 433 MHz FT-16 Trigger, sowie eine optische Auslösung mit Anti-Preflash-Funktion. Diese Flexibilität erleichtert die Integration in bestehende Studioumgebungen.
Konstante Lichtleistung und vielseitige Erweiterbarkeit
Die SKIII-V-Blitze bieten eine Leistungsregelung von 1/32 bis 1/1 mit einer präzisen Feinabstimmung in 0,1-Stufen. Recycle-Zeiten von 0,1 Sekunden bei niedriger Leistung bis zu 1,5 Sekunden bei voller Leistung gewährleisten einen zügigen Arbeitsablauf. Gleichzeitig bleibt die Leistungsabweichung bei gleicher Einstellung innerhalb von 2 Prozent, was eine konstante Belichtung über Serienaufnahmen hinweg sicherstellt.
Eine 10W LED-Einstelllampe mit einer Dimmung von 5 bis 100 Prozent ermöglicht eine realistische Vorschau der Lichtwirkung und erleichtert die präzise Positionierung des Lichts.
Dank des weit verbreiteten Bowens-Anschlusses ist die SKIII-V-Serie mit einer großen Auswahl an Lichtformern kompatibel. Dazu zählen Softboxen, Beauty Dishes, Reflektoren, Snoots oder Projektionsvorsätze. Fotografen können vorhandenes Zubehör weiterhin nutzen und ihre Lichtgestaltung flexibel erweitern.
Die wichtigsten Merkmale:
- Leistungsstarke Studioblitze mit 300 Ws oder 400 Ws für professionelle Studioanwendungen
- Integriertes Godox 2,4 GHz X-Funksystem für zuverlässige drahtlose Steuerung
- Präzise Leistungsregelung von 1/32 bis 1/1 mit Feinabstimmung in 0,1-Stufen
- 10W LED-Einstelllicht mit 5 bis 100 Prozent Dimmung zur realistischen Lichtvorschau
- Bowens-Mount-Kompatibilität für eine große Auswahl an Lichtformern und Zubehör
Preis und Verfügbarkeit
Die beiden neuen Studioblitze sind in Kürze über den Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Godox SK400III-V Studio Flash mit LED-Einstelllicht liegt bei 189,99 Euro. Der SK300III-V Studio Flash mit LED-Einstelllicht wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 169,99 Euro angeboten.
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