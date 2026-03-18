Das LVR-Landesmuseum Bonn plant einen Aktionstag mit reduzierten Sinnesreizen. Besucherinnen und Besucher sollen Ausstellungen in ruhiger Atmosphäre erleben können. Das Angebot richtet sich besonders an Menschen mit sensorischen Einschränkungen.

Am 21. März 2026 will das LVR-Landesmuseum Bonn erneut sein Format „Stilles Museum“ anbieten. Laut Museum sollen zwischen 9 und 18 Uhr reduzierte Geräusche und angepasste Lichtverhältnisse einen möglichst entspannten Besuch ermöglichen. Die Ausstellung „Schöne neue Arbeitswelt. Traum und Trauma der Moderne“ steht dabei im Mittelpunkt.

Nach Angaben des Museums sollen gezielt Reize verringert werden, um insbesondere Menschen mit sensorischen Beeinträchtigungen oder aus dem Autismus-Spektrum den Zugang zu erleichtern. Das Angebot richte sich zugleich an alle, die eine ruhige Museumsatmosphäre bevorzugen.

Führungen mit Fokus auf ausgewählte Werke

Für Erwachsene ist eine Führung zum Künstler Conrad Felixmüller vorgesehen. Dabei soll anhand einzelner Werke gezeigt werden, wie sich Arbeitswelt und Gesellschaft im frühen 20. Jahrhundert verändert haben. Der Rundgang setzt laut Veranstalter auf das Konzept des „Slow Lookings“ und konzentriert sich auf eine reduzierte Anzahl an Exponaten. Die Teilnahme erfolgt mit Kopfhörern in kleinen Gruppen.

Kinder ab acht Jahren können nach einer kurzen Einführung an einer sogenannten „Roboterwerkstatt“ teilnehmen. Dort sollen sie aus verschiedenen Materialien eigene kleine Konstruktionen bauen. Auch dieses Angebot findet in begrenzten Gruppen statt.

Das Format wurde gemeinsam mit lokalen Initiativen entwickelt und orientiert sich laut Museum am Prinzip der „Stillen Stunde“, das aus dem Einzelhandel bekannt ist. Ergänzend sollen verbesserte Beschilderungen und angepasste Vermittlungsmethoden die Orientierung erleichtern.

Pressemitteilung LVR-Landesmuseum Bonn: