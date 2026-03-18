Das LVR-Landesmuseum Bonn plant einen Aktionstag mit reduzierten Sinnesreizen. Besucherinnen und Besucher sollen Ausstellungen in ruhiger Atmosphäre erleben können. Das Angebot richtet sich besonders an Menschen mit sensorischen Einschränkungen.
Am 21. März 2026 will das LVR-Landesmuseum Bonn erneut sein Format „Stilles Museum“ anbieten. Laut Museum sollen zwischen 9 und 18 Uhr reduzierte Geräusche und angepasste Lichtverhältnisse einen möglichst entspannten Besuch ermöglichen. Die Ausstellung „Schöne neue Arbeitswelt. Traum und Trauma der Moderne“ steht dabei im Mittelpunkt.
Nach Angaben des Museums sollen gezielt Reize verringert werden, um insbesondere Menschen mit sensorischen Beeinträchtigungen oder aus dem Autismus-Spektrum den Zugang zu erleichtern. Das Angebot richte sich zugleich an alle, die eine ruhige Museumsatmosphäre bevorzugen.
Führungen mit Fokus auf ausgewählte Werke
Für Erwachsene ist eine Führung zum Künstler Conrad Felixmüller vorgesehen. Dabei soll anhand einzelner Werke gezeigt werden, wie sich Arbeitswelt und Gesellschaft im frühen 20. Jahrhundert verändert haben. Der Rundgang setzt laut Veranstalter auf das Konzept des „Slow Lookings“ und konzentriert sich auf eine reduzierte Anzahl an Exponaten. Die Teilnahme erfolgt mit Kopfhörern in kleinen Gruppen.
Kinder ab acht Jahren können nach einer kurzen Einführung an einer sogenannten „Roboterwerkstatt“ teilnehmen. Dort sollen sie aus verschiedenen Materialien eigene kleine Konstruktionen bauen. Auch dieses Angebot findet in begrenzten Gruppen statt.
Das Format wurde gemeinsam mit lokalen Initiativen entwickelt und orientiert sich laut Museum am Prinzip der „Stillen Stunde“, das aus dem Einzelhandel bekannt ist. Ergänzend sollen verbesserte Beschilderungen und angepasste Vermittlungsmethoden die Orientierung erleichtern.
Pressemitteilung LVR-Landesmuseum Bonn:
„Stilles Museum“ öffnet wieder seine Türen
LVR-Landesmuseum Bonn lädt am 21. März zum dritten inklusiven Aktionstag ein
BONN. Am Samstag, 21. März 2026, öffnet das LVR-Landesmuseum Bonn bewusst leiser: Beim Aktionstag „Stilles Museum“ von 9 bis 18 Uhr können Kinder und Erwachsene die Ausstellung „Schöne neue Arbeitswelt. Traum und Trauma der Moderne“ in besonders ruhiger, reizreduzierter Atmosphäre erleben. Weniger Geräusche, Slow Looking-Rundgänge sowie ein eigener Rückzugsraum schaffen ideale Bedingungen, um Kunst und Themen der Ausstellung entspannt auf sich wirken zu lassen.
Für einen Tag verwandelt sich das Landesmuseum erneut in ein „Stilles Museum“. Ausstellung, Führungen und Workshops sind so gestaltet, dass intensive Sinnesreize gezielt vermieden werden. Das Angebot richtet sich insbesondere an Personen mit sensorischen Beeinträchtigungen sowie Personen aus dem Autismus-Spektrum – ebenso wie an alle, die eine besonders ruhige und entspannte Museumsatmosphäre genießen möchten.
Angebote für Kinder und Erwachsene
Bei der Führung für Erwachsene „Conrad Felixmüller und die Arbeitswelt“ erfahren die Teilnehmenden anhand ausgewählter Werke des Künstlers, wie sich Arbeit, Technik und Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts rasant veränderten – und welche Bedeutung dieser Wandel für unsere Gegenwart hat. Der Rundgang konzentriert sich auf wenige Werke und lädt zu einer langsamen, ausführlichen Betrachtung nach dem Konzept des „Slow Lookings“ ein. Die Führung findet mit Kopfhörern statt (11:30 und 15 Uhr, 3 € zzgl. Museumseintritt).
Für Kinder ab acht Jahren geht es nach einer kurzen Entdeckungstour durch die Ausstellung „Schöne neue Arbeitswelt“ in die „Roboterwerkstatt“. Mit Fantasie und Geschick bauen sie hier eigene Mini-Roboter aus Holz- und Werkstattresten, Schrauben und Muttern (15 Uhr, 5 €).
Alle Vermittlungsangebote erfolgen in kleinen Gruppen mit maximal zehn Personen. Darüber hinaus steht den Besuchenden ganztägig ein Rückzugsraum zur Verfügung.
Bewährtes inklusives Format
Das Format wurde vom LVR-Landesmuseum Bonn gemeinsam mit der Bonner Initiative Kunstraum für Autisten und dem Sozialraummanagement der Stiftung Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg entwickelt. Es ist angelehnt an das Konzept der „Stillen Stunde“, das reizempfindlichen Menschen den Einkauf in Supermärkten ohne Musik und bei gedimmtem Licht erleichtert. Darüber hinaus setzt das LVR-Landesmuseum Bonn auf eine verbesserte Orientierung durch verstärkte Weg- und Ausgangsbeschilderung, verringerte Gruppengrößen und spezielle Führungstechniken.
Weitere Informationen unter: lmb.lvr.de
Tickets unter: https://www.shop.landesmuseum-bonn.lvr.de/#/product/event/16139?date=2026-03-21&date_id=83264
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