Insta360 erweitert sein Zubehör um einen besonders kleinen externen Speicher. Der Quick Reader mit 512 GB richtet sich an mobile Nutzer und Content Creator. Entwickelt wurde das Gerät gemeinsam mit Speicherspezialist Lexar.
Der Speicher lässt sich direkt an kompatible Geräte anschließen und benötigt weder zusätzliche Kabel noch eine separate Stromversorgung. Nach Angaben von Insta360 soll sich der Datenträger damit vor allem für den mobilen Einsatz eignen. Der integrierte Speicher umfasst 512 GB. Laut Hersteller sind Übertragungsraten von bis zu 420 MB/s beim Lesen und Schreiben möglich.
Unterstützte Insta360-Kameras sollen Inhalte direkt auf den externen Speicher aufzeichnen können. Zudem sollen sich Daten unmittelbar auf Smartphones, Tablets oder Computer übertragen und dort weiterverarbeiten lassen.
Mit Abmessungen von 29,7 × 21,9 × 18,4 mm und einem Gewicht von 5,4 g gehört der Quick Reader zu den besonders kleinen SSD-Lösungen. Die Größe liegt laut Hersteller in etwa auf Münzniveau.
Durch das kompakte Format soll sich der Speicher leicht transportieren lassen. Eine drahtlose Verbindung ist nicht erforderlich, da die Nutzung ausschließlich über USB-C erfolgt. Der Quick Reader soll mit iOS-, Android-, macOS- und Windows-Geräten kompatibel sein.
Zum Start werden die Insta360 X5, X4 Air und Ace Pro 2 unterstützt. Weitere Kameramodelle sollen folgen.
Der Insta360 Quick Reader 512 GB SSD ist seit dem 10. März 2026 erhältlich und kostet 156,99 Euro. Weitere Informationen: https://store.insta360.com/de/product/quick-reader-512gb-portable-ssd
Pressemitteilung Insta360:
Insta360 stellt Quick Reader mit 512 GB SSD vor – ultrakompakter Speicher im Münzformat
Gemeinsam mit Lexar entwickelt.
Insta360 erweitert sein Zubehör-Portfolio um den neuen Quick Reader 512 GB SSD, einen ultrakompakten, tragbaren Speicher für Smartphones, Kameras und andere USB-C-Geräte. Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Premium-Speichermarke Lexar, vereint der Quick Reader hohe Geschwindigkeit, robuste Bauweise und außergewöhnliche Portabilität in einem Format kaum größer als eine Münze.
Dank integriertem USB-C-Anschluss lässt sich der Quick Reader direkt mit kompatiblen Insta360-Kameras, Smartphones, Tablets oder Computern verbinden. Mit 512 GB Speicherplatz bietet er reichlich Platz für Fotos, Videos, Musik, Dokumente oder andere große Dateien – ohne zusätzliche Speicherkarten, Kabel oder Stromversorgung.
Im Vergleich zu herkömmlichen externen SSDs ist der Quick Reader deutlich kleiner und leichter – und damit ein praktischer Begleiter für alle, die unterwegs schnell zusätzlichen Speicher benötigen.
512 GB Speicher im Münzformat
Mit einem Gewicht von nur 5,4 g – weniger als ein 50-Cent-Stück – und kompakten Abmessungen von 29,7 × 21,9 × 18,4 mm passt der Quick Reader problemlos in jede Tasche. Die Nutzung erfolgt direkt über USB-C; eine zusätzliche Stromquelle oder WLAN-Verbindung ist nicht erforderlich.
Highlights des Quick Reader:
- 512 GB integrierter Speicher – ideal zum Speichern großer Fotos, Videos oder Dateien
- Schnelle Datenübertragung – Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 420 MB/s
- Direkte Aufnahme – kompatible Insta360-Kameras können direkt auf den Quick Reader aufzeichnen
- Sofortige Bearbeitung – Inhalte können direkt auf Smartphone, Tablet oder Computer übertragen werden
- ProRes-Support – nutzbar als externer Aufnahmespeicher für unterstützte Geräte, einschließlich ProRes-Aufnahmen auf kompatiblen iPhones
- Breite Gerätekompatibilität – funktioniert mit iOS, Android, macOS und Windows
Zum Marktstart ist der Quick Reader kompatibel mit der Insta360 X5, X4 Air und Ace Pro 2. Weitere Insta360-Kameramodelle werden zukünftig unterstützt.
Mehr Speicher für unterwegs
Der Quick Reader eignet sich nicht nur für Kameraaufnahmen, sondern auch als praktische Erweiterung des Smartphone-Speichers unterwegs. Große Dateien lassen sich schnell zwischen Geräten übertragen, ohne Cloud oder Internetverbindung.
Reisende können beispielsweise Filme, Serien oder Musik auf den Quick Reader laden, um sie während eines langen Fluges direkt auf dem Smartphone abzuspielen. Ebenso lassen sich Fotos und Videos vom Handy auslagern, um unterwegs wieder Speicherplatz freizugeben.
Auch für Creator und Videoproduktionen bietet der Quick Reader Vorteile: Durch direkte Aufnahme auf den externen Speicher können große Videodateien effizient gespeichert und anschließend sofort auf andere Geräte übertragen und bearbeitet werden.
Mit nur 5,4 Gramm Gewicht und ohne zusätzliche Kabel oder Stromversorgung ist der Quick Reader jederzeit einsatzbereit – als universeller, ultrakompakter Speicher für unterwegs.
Verfügbarkeit
Der Insta360 Quick Reader 512 GB SSD wird ab 10. März 2026 zu einem Preis von 156,99€ im Insta360 Store, bei Amazon und ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein.
Link zum Insta360 Store: https://store.insta360.com/product/quick-reader-512gb-portable-ssd
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