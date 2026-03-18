Insta360 erweitert sein Zubehör um einen besonders kleinen externen Speicher. Der Quick Reader mit 512 GB richtet sich an mobile Nutzer und Content Creator. Entwickelt wurde das Gerät gemeinsam mit Speicherspezialist Lexar.

Der Speicher lässt sich direkt an kompatible Geräte anschließen und benötigt weder zusätzliche Kabel noch eine separate Stromversorgung. Nach Angaben von Insta360 soll sich der Datenträger damit vor allem für den mobilen Einsatz eignen. Der integrierte Speicher umfasst 512 GB. Laut Hersteller sind Übertragungsraten von bis zu 420 MB/s beim Lesen und Schreiben möglich.

Unterstützte Insta360-Kameras sollen Inhalte direkt auf den externen Speicher aufzeichnen können. Zudem sollen sich Daten unmittelbar auf Smartphones, Tablets oder Computer übertragen und dort weiterverarbeiten lassen.

Mit Abmessungen von 29,7 × 21,9 × 18,4 mm und einem Gewicht von 5,4 g gehört der Quick Reader zu den besonders kleinen SSD-Lösungen. Die Größe liegt laut Hersteller in etwa auf Münzniveau.

Durch das kompakte Format soll sich der Speicher leicht transportieren lassen. Eine drahtlose Verbindung ist nicht erforderlich, da die Nutzung ausschließlich über USB-C erfolgt. Der Quick Reader soll mit iOS-, Android-, macOS- und Windows-Geräten kompatibel sein.

Zum Start werden die Insta360 X5, X4 Air und Ace Pro 2 unterstützt. Weitere Kameramodelle sollen folgen.

Der Insta360 Quick Reader 512 GB SSD ist seit dem 10. März 2026 erhältlich und kostet 156,99 Euro. Weitere Informationen: https://store.insta360.com/de/product/quick-reader-512gb-portable-ssd

Pressemitteilung Insta360: