Die Sony World Photography Awards haben erstmals den European Student Award verliehen. Die Auszeichnung richtet sich an Fotografie-Studierende aus Europa. Gewinnerin 2026 ist eine Studentin aus Deutschland.

Der Preis wurde von Sony Europe und der World Photography Organisation ins Leben gerufen und soll junge Talente aus Europa fördern. Ziel sei es, Studierenden eine Plattform für den Einstieg in die professionelle Fotografie zu bieten.

Als Gewinnerin des European Student Award 2026 wurde Teresa Halbreiter von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg ausgezeichnet. Ihre Fotoserie „Stillgestanden („Achtung!“)“ setzt sich mit der Rolle von Frauen in der Bundeswehr auseinander.

Die Arbeit thematisiert laut Jury Spannungsfelder wie Anpassung und Individualität sowie den Umgang mit weiblicher Identität in einer von männlichen Strukturen geprägten Umgebung.

Neben der Gewinnerin wurden vier weitere Projekte ausgezeichnet:

Albert Słowiński (Polen) dokumentiert in „Displaced Lands“ die Folgen eines Taifuns in Taiwan.

Bennet Böckstiegel (Deutschland) zeigt in „Promise That“ Aspekte queerer Identität in Spanien.

Laura Anna Rossa (Belgien) beschäftigt sich in „In the Valley, Flowers Remain“ mit persönlicher Nähe und psychischer Gesundheit.

Laurie Broughton (Großbritannien) beleuchtet in „Clwb“ Gemeinschaftsstrukturen im postindustriellen Wales.

Die prämierten Arbeiten sollen im Rahmen der Sony World Photography Awards in London gezeigt werden. Die Ausstellung ist vom 17. April bis 4. Mai 2026 im Somerset House geplant.

Zusätzlich sollen die Gewinnerinnen und Finalistinnen an einem Workshop teilnehmen und mit Fotoequipment von Sony ausgestattet werden.

Die Gesamtsieger der weiteren Wettbewerbskategorien sollen am 16. April 2026 bekannt gegeben werden.

Bild: © Teresa Halbreiter, Deutschland, Gewinnerin, European Student Award, Sony World Photography Awards 2026 (1)

Pressemitteilung Sony: