Die Sony World Photography Awards haben erstmals den European Student Award verliehen. Die Auszeichnung richtet sich an Fotografie-Studierende aus Europa. Gewinnerin 2026 ist eine Studentin aus Deutschland.
Der Preis wurde von Sony Europe und der World Photography Organisation ins Leben gerufen und soll junge Talente aus Europa fördern. Ziel sei es, Studierenden eine Plattform für den Einstieg in die professionelle Fotografie zu bieten.
Als Gewinnerin des European Student Award 2026 wurde Teresa Halbreiter von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg ausgezeichnet. Ihre Fotoserie „Stillgestanden („Achtung!“)“ setzt sich mit der Rolle von Frauen in der Bundeswehr auseinander.
Die Arbeit thematisiert laut Jury Spannungsfelder wie Anpassung und Individualität sowie den Umgang mit weiblicher Identität in einer von männlichen Strukturen geprägten Umgebung.
Neben der Gewinnerin wurden vier weitere Projekte ausgezeichnet:
- Albert Słowiński (Polen) dokumentiert in „Displaced Lands“ die Folgen eines Taifuns in Taiwan.
- Bennet Böckstiegel (Deutschland) zeigt in „Promise That“ Aspekte queerer Identität in Spanien.
- Laura Anna Rossa (Belgien) beschäftigt sich in „In the Valley, Flowers Remain“ mit persönlicher Nähe und psychischer Gesundheit.
- Laurie Broughton (Großbritannien) beleuchtet in „Clwb“ Gemeinschaftsstrukturen im postindustriellen Wales.
Die prämierten Arbeiten sollen im Rahmen der Sony World Photography Awards in London gezeigt werden. Die Ausstellung ist vom 17. April bis 4. Mai 2026 im Somerset House geplant.
Zusätzlich sollen die Gewinnerinnen und Finalistinnen an einem Workshop teilnehmen und mit Fotoequipment von Sony ausgestattet werden.
Die Gesamtsieger der weiteren Wettbewerbskategorien sollen am 16. April 2026 bekannt gegeben werden.
Bild: © Teresa Halbreiter, Deutschland, Gewinnerin, European Student Award, Sony World Photography Awards 2026 (1)
Pressemitteilung Sony:
Sony World Photography Awards: Gewinnerin des European Student Award steht fest
- Die Sony World Photography Awards geben die Gewinnerin und Finalist*innen des European Student Award 2026 bekannt – einer neuen Initiative zur Förderung aufstrebender Talente
- Die diesjährige Ausstellung ist vom 17. April bis zum 4. Mai 2026 im Somerset House in London zu sehen
Der Studierendenaward wurde von Sony Europe und Creo im Rahmen ihrer Fotografie-Sparte, der World Photography Organisation, ins Leben gerufen. Er würdigt herausragende studentische Projekte und stellt die besten Nachwuchsstimmen aus ganz Europa ins Rampenlicht. Gemeinsam mit führenden Universitäten der jeweiligen Region soll er den Studierenden in dieser prägenden Phase die beste Plattform für den Start ihrer Karriere in der Fotografie bieten. Die Gewinner*innen- und Finalist*innen-Serien für 2026 sind Beispiele für die inspirierenden Arbeiten und einzigartigen Perspektiven von studentischen Fotograf*innen, die Geschichten über Verbundenheit, Zusammengehörigkeit und Identität einfangen.
Teresa Halbreiter (Deutschland, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg) ist die diesjährige Gewinnerin des European Student Award 2026. Halbreiter wird für ihre Serie Stillgestanden („Achtung!“) ausgezeichnet, die sich mit der Suche nach Weiblichkeit und Individualität in der männlich dominierten Institution der Bundeswehr befasst. Dieses Projekt unterstreicht die Spannung zwischen Gehorsam und Selbstbehauptung, zwischen Härte und Verletzlichkeit und verdeutlicht das Bedürfnis, Teil einer Gruppe zu sein, sowie den stillen Wunsch, als Individuum wahrgenommen zu werden.
Teresa Halbreiter äußert sich zu ihren Sieg wie folgt:
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Die Jury kommentiert ihre Serie wie folgt:
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Zudem umfasst die Shortlist für den European Student Award folgende Finalist*innen:
- Albert Słowiński (Polen, Kunstakademie in Stettin) für seine Serie Displaced Lands, die nach einem schweren Taifun in Taiwan entstanden ist und die gemeinsamen Bemühungen zeigt, die Schäden zu beseitigen.
- Bennet Böckstiegel (Deutschland, Ostkreuzschule für Fotografie) für seine Serie Promise That, die Freiheit, Sehnsucht und stille Bindungen zwischen Männern in der Queer-Community in Sitges, Spanien, dokumentiert.
- Laura Anna Rossa (Belgien, LUCA School of Arts Sint Lukas Brüssel) für ihre Serie In the Valley, Flowers Remain, die die Zeit festhält, die sie mit ihrem Freund Patrick verbrachte, der in einer Langzeitpsychiatrie auf dem belgischen Land lebt.
- Laurie Broughton (Großbritannien, University of West England) für die Serie Clwb, die das Leben im postindustriellen Wales anhand der Sport- und Sozialvereine in den South Wales Valleys untersucht.
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