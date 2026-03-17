Der Fotowettbewerb für serielle Reise- und Dokumentarfotografie wird 2026 fortgesetzt. Hinter dem Projekt steht ein ehrenamtliches Team, das die bisherige Veranstaltung weiterführt. Teilnehmende können ihre Arbeiten bis Juni einreichen.



Der bisherige Schömberger Fotoherbst wird laut Veranstaltern künftig unter dem Namen PFotoherbst in Pforzheim weitergeführt. Verantwortlich dafür ist ein ehrenamtliches Team, das die Fortsetzung des Wettbewerbs organisiert. Der Wettbewerb richtet sich an Amateur- und Profifotografen, die im Bereich Reise- und Reportagefotografie arbeiten. Sie können Bildserien zu frei gewählten Themen einreichen.

Gesucht werden Bildserien mit acht bis zehn Fotografien, die inhaltlich zusammenhängen und eine klare gestalterische Linie erkennen lassen sollen. Die Bilder sollen nach der Anmeldung als gedruckte Abzüge eingereicht werden. Die eingereichten Arbeiten werden von einer Fachjury bewertet.

25 ausgewählte Arbeiten sollen zwischen dem 25. September und dem 24. Oktober 2026 im Alten Schlachthof in Pforzheim präsentiert werden. Für die Gewinner stellen die Veranstalter Preise im Gesamtwert von über 3.000 Euro in Aussicht.

Weitere Details zur Teilnahme sowie die Ausschreibungsunterlagen sind online unter www.pfotoherbst.net/wettbewerb/ verfügbar.