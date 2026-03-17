Laowa erweitert sein Portfolio um zwei neue Probe-Zoomobjektive für Filmproduktionen. Die Modelle 15–24mm T8 und 15–35mm T12 sollen besonders große Bildwinkel und flexible Perspektiven bieten. Laut Hersteller richten sie sich vor allem an professionelle Anwender.

Der Hersteller Laowa hat mit dem 15–24mm T8 und dem 15–35mm T12 Macro Probe Zoom zwei neue Objektive für Vollformatkameras vorgestellt. Die Modelle unterscheiden sich vor allem in Lichtstärke und Zoombereich: Das 15–24mm T8 ist laut Hersteller für bessere Low-Light-Eigenschaften optimiert, während das 15–35mm T12 einen größeren Zoombereich von bis zu 2,3-fach bietet.

Beide Objektive starten bei 15 mm und erreichen einen Bildwinkel von bis zu 110,5 Grad, sodass sich auch bei geringem Abstand sehr weite Perspektiven umsetzen lassen. Die maximale Vergrößerung liegt bei 2,3×, die minimale Arbeitsdistanz bei 5 mm, wodurch detaillierte Nahaufnahmen möglich sein sollen.

Das modulare Design erlaubt vier Perspektiven: Direktansicht, Periskop, 90-Grad- und 35-Grad-Winkel, um flexible Kamerapositionen zu realisieren – auch in Bodennähe oder engen Umgebungen. Der Tubus ist rund 35 cm lang, wasserdicht und ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Orten.

Das 15–35mm T12 ist parfokal, sodass die Schärfe beim Zoomen erhalten bleibt. Beide Modelle verfügen über eine rotierbare Frontsektion zur Anpassung der Bildausrichtung. Standardanschluss ist ARRI PL, optional sind Bajonette für Canon RF, Sony E, Nikon Z, L-Mount und Canon EF erhältlich. Für Super-35-Kameras kann ein optionaler 0,7× Focal Reducer genutzt werden, der Brennweite und Lichtstärke optimiert.

Die Objektive sind ab sofort erhältlich. Der Preis liegt bei rund 3.499 US-Dollar, je nach Konfiguration bis 21.999 US-Dollar. Weitere Informationen unter: laowacine.com