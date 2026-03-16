Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift / LAOWA 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift

Laowa stellt mit einem 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift und 17mm f/4 Zero-D Shift gleich zwei neue und interessante Objektive vor!

Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift

Das Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift-Objektiv wurde für spiegellose Vollformat-, APS-C- und Mittelformat-Kameras entwickelt. Mit einer Shift-Funktion von ±11 mm ermöglicht es eine präzise Steuerung der Perspektive. Damit eignet sich das Objektiv ideal für Architektur-, Innenraum- und Landschaftsfotografie.

Shift (Verschiebung)

Verschiebt das Objektiv parallel zur Sensorebene, um stürzende Linien zu korrigieren (z. B. bei Architekturaufnahmen) oder um Panorama-Aufnahmen zu erleichtern. Das Objektiv verfügt über zwei unabhängige Rotationsfunktionen. Mit der Anschluss-Rotation lässt sich die Kamera um 360° drehen, wobei diese alle 15° einrastet und in jeder Position fixiert werden kann. An der Stativschelle lässt sich das Objektiv stufenlos um 360° drehen und ebenfalls in jeder Position feststellen.

Das kompakte und leistungsstarke LAOWA 17mm f/4 Zero-D Shift-Objektiv mit einer interessanten Weitwinkel-Perspektive liefert eine außergewöhnliche Bildqualität und Präzision und ist damit die ideale Wahl für Profis und Foto-Enthusiasten.

Schon bei Blende f/4 bietet das Objektiv eine gleichbleibende Schärfe und Klarheit über das gesamte Bild. Die Optik umfasst 18 Elemente in 12 Gruppen.

Mit einer Naheinstellgrenze von 25cm ist das Objektiv ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und bietet durch das 86mm Filtergewinde die Möglichkeit, mit Schraubfiltern zu arbeiten.

Die Scharfeinstellung und Blendeneinstellung erfolgen manuell.

Highlights:

Präzises Shift von ±11mm (Bei Mittelformat Shift von ±8mm)

Frei einstellbare Shift-Richtung

Naheinstellgrenze 25cm

Kompaktes Weitwinkel Shift Objektiv

Hervorragende optische Leistung

Vielseitig für verschiedene Fotobereiche

praktisches 86mm Filtergewinde

Integrierte Stativschelle (Arca-Swiss kompatibel)

Technische Daten

Brennweite: 17mm

Bildwinkel: 104°

Sensortyp: Vollformat, APS-C & Mittelformat

Shift-Funktion ±11mm (±8mm bei Mittelformat)

Anschluss-Rotation: 360°

Maximale Blendenöffnung: f/4

Minimale Blendenöffnung: f/22Blendenlamellen: 14

Blendeneinstellung: manuell

Blendenring: rastet

Optischer Aufbau: 18 Elemente in 12 Gruppen

Fokussierung: manuell

Naheinstellgrenze: 25cm

Abbildungsmaßstab: 1:7,6 (0,131X)

Filtergewinde: 86mm

Abmessungen (DxL): ca. 93x111mm

Gewicht: ca. 770g

Material: Metall

Farbe: schwarz

Anschlüsse: FE, Z, R, L*, GFX, XCD

* Das Objektiv ist nicht kompatibel mit folgenden Panasonic Lumix-Modellen: S52, S1M2, S1R2, S1M2E, S5M2X

Lieferumfang: Objektiv, Frontdeckel, Rückdeckel, Gegenlichtblende und Stativschelle

Verfügbarkeit und Preis

Das Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift ist für 1.199,– € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet Mitte März 2026.

Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift

Das Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift-Objektiv wurde für spiegellose Vollformat-, APS-C- und Mittelformat-Kameras entwickelt Mit einer Tilt-Funktion von ±10° und einer Shift-Funktion von ±12mm ermöglicht es eine präzise Steuerung von Perspektive und ermöglicht es dem Fotografen, sehr genaue und kreative Bilder zu erstellen. Damit eignet sich das Objektiv ideal für Architektur-, Innenraum- und Landschaftsfotografie.

Tilt und Shift sind Funktionen in der Fotografie, die genutzt werden, um Schärfe und Perspektive gezielt zu kontrollieren:

Tilt (Neigung)

Verändert die Schärfenebene. Dies ermöglicht eine vergrößerte Schärfentiefe (z. B. in der Landschaftsfotografie) oder kreative Effekte wie selektive Schärfe und Miniatureffekte.

Shift (Verschiebung)

Verschiebt das Objektiv parallel zur Sensorebene, um stürzende Linien zu korrigieren (z. B. bei Architekturaufnahmen) oder Panorama-Aufnahmen zu erleichtern.

Beide Funktionen lassen sich auch kombinieren, um technische Korrekturen und/oder künstlerische Effekte zu erzielen.

Das Objektiv verfügt über zwei unabhängige Rotationsfunktionen. Mit der Anschluss-Rotation lässt sich die Kamera um 360° drehen, wobei diese alle 15° einrastet und in jeder Position fixiert werden kann. An der Stativschelle lässt sich das Objektiv stufenlos um 360° drehen und ebenfalls in jeder Position feststellen. Das kompakte und leistungsstarke Laowa 17mm f/4 Zero-D TiltShift-Objektiv mit einer interessanten Weitwinkel-Perspektive liefert eine außergewöhnliche Bildqualität und Präzision und ist damit die ideale Wahl für Profis und Foto-Enthusiasten.

Schon bei Blende f/4 bietet das Objektiv eine gleichbleibende Schärfe und Klarheit über das gesamte Bild. Die Optik umfasst 18 Elemente in 12 Gruppen.

Mit einer Naheinstellgrenze von 25cm ist das Objektiv ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und bietet durch das 86mm Filtergewinde die Möglichkeit, mit Schraubfiltern zu arbeiten. Die Scharfeinstellung und Blendeneinstellung erfolgen manuell.

Highlights:

Präzises Tilt von ±10° und Shift von ±12mm (Bei Mittelformat Tilt von ±10° und Shift von ±8mm)

Frei einstellbare Tilt-Shift-Richtung

Naheinstellgrenze 25cm

Kompaktes Weitwinkel Tilt-Shift Objektiv

Hervorragende optische Leistung

Vielseitig für verschiedene Fotobereiche

Praktisches 86mm Filtergewinde

Integrierte Stativschelle (Arca-Swiss kompatibel)

Technische Daten:

Brennweite: 17mm

Bildwinkel: 104°

Sensortyp: Vollformat, APS-C & Mittelformat

Tilt-Funktion: ±10°

Shift-Funktion: ±12mm (±8mm bei Mittelformat)

Anschluss-Rotation: 360°

Maximale Blendenöffnung: f/4

Minimale Blendenöffnung: f/22

Blendenlamellen: 14

Blendeneinstellung: manuell

Blendenring: rastet

Optischer Aufbau: 18 Elemente in 12 Gruppen

Fokussierung: manuell

Naheinstellgrenze: 25cm

Abbildungsmaßstab: 1:7,6 (0,131X)

Filtergewinde: 86mm

Abmessungen (DxL): ca. 93x111mm

Gewicht: ca. 810g

Material: Metall

Farbe: schwarz

Anschlüsse: FE, Z, R, L*, GFX, XCD

*Das Objektiv ist nicht kompatibel mit folgenden Panasonic Lumix-Modellen: S52, S1M2, S1R2, S1M2E, S5M

Lieferumfang: Objektiv, Frontdeckel, Rückdeckel, Gegenlichtblende und Stativschelle

Preis und Verfügbarkeit

Das Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift ist für 1.449,– € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet ab Ende März 2026.