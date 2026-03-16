Laowa erweitert sein Objektivportfolio um zwei neue Weitwinkelmodelle. Das Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift sowie das Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift richten sich an Nutzer spiegelloser Vollformat-, APS-C- und Mittelformatkameras. Beide Modelle sollen eine präzise Kontrolle der Perspektive ermöglichen und sind laut Hersteller besonders für Architektur-, Innenraum- und Landschaftsfotografie gedacht.
Das Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift ermöglicht eine Verschiebung von bis zu ±11 mm (±8 mm bei Mittelformat) und eignet sich damit etwa für perspektivische Korrekturen oder Panoramaaufnahmen. Die Optik besteht aus 18 Elementen in 12 Gruppen und soll bereits bei Blende f/4 eine gleichmäßige Schärfe über das gesamte Bildfeld liefern. Die Naheinstellgrenze liegt bei 25 cm, ein 86-mm-Filtergewinde ist vorhanden. Zwei Rotationsmechanismen erlauben eine flexible Ausrichtung des Objektivs, zudem ist eine Arca-Swiss-kompatible Stativschelle integriert. Fokus und Blende werden manuell eingestellt. Das Objektiv ist für 1.199 Euro (UVP) erhältlich, die Erstauslieferung startet Mitte/Ende März 2026.
Das Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift kombiniert eine Tilt-Funktion von ±10 Grad mit einer Shift-Funktion von ±12 mm. Dadurch lässt sich die Schärfeebene gezielt verändern – etwa zur Erweiterung der Schärfentiefe oder für kreative Miniatureffekte. Auch dieses Modell nutzt eine Konstruktion aus 18 Elementen in 12 Gruppen, bietet eine Naheinstellgrenze von 25 cm, ein 86-mm-Filtergewinde sowie zwei unabhängige Rotationssysteme zur flexiblen Ausrichtung der Tilt- und Shift-Achse. Fokus und Blende erfolgen manuell. Der Preis liegt bei 1.449 Euro (UVP), die Auslieferung beginnt ebenfalls Mitte/Ende März 2026.
Pressemitteilung Laowa:
Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift / LAOWA 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift
Laowa stellt mit einem 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift und 17mm f/4 Zero-D Shift gleich zwei neue und interessante Objektive vor!
Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift
Das Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift-Objektiv wurde für spiegellose Vollformat-, APS-C- und Mittelformat-Kameras entwickelt. Mit einer Shift-Funktion von ±11 mm ermöglicht es eine präzise Steuerung der Perspektive. Damit eignet sich das Objektiv ideal für Architektur-, Innenraum- und Landschaftsfotografie.
Shift (Verschiebung)
Verschiebt das Objektiv parallel zur Sensorebene, um stürzende Linien zu korrigieren (z. B. bei Architekturaufnahmen) oder um Panorama-Aufnahmen zu erleichtern. Das Objektiv verfügt über zwei unabhängige Rotationsfunktionen. Mit der Anschluss-Rotation lässt sich die Kamera um 360° drehen, wobei diese alle 15° einrastet und in jeder Position fixiert werden kann. An der Stativschelle lässt sich das Objektiv stufenlos um 360° drehen und ebenfalls in jeder Position feststellen.
Das kompakte und leistungsstarke LAOWA 17mm f/4 Zero-D Shift-Objektiv mit einer interessanten Weitwinkel-Perspektive liefert eine außergewöhnliche Bildqualität und Präzision und ist damit die ideale Wahl für Profis und Foto-Enthusiasten.
Schon bei Blende f/4 bietet das Objektiv eine gleichbleibende Schärfe und Klarheit über das gesamte Bild. Die Optik umfasst 18 Elemente in 12 Gruppen.
Mit einer Naheinstellgrenze von 25cm ist das Objektiv ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und bietet durch das 86mm Filtergewinde die Möglichkeit, mit Schraubfiltern zu arbeiten.
Die Scharfeinstellung und Blendeneinstellung erfolgen manuell.
Highlights:
- Präzises Shift von ±11mm (Bei Mittelformat Shift von ±8mm)
- Frei einstellbare Shift-Richtung
- Naheinstellgrenze 25cm
- Kompaktes Weitwinkel Shift Objektiv
- Hervorragende optische Leistung
- Vielseitig für verschiedene Fotobereiche
- praktisches 86mm Filtergewinde
- Integrierte Stativschelle (Arca-Swiss kompatibel)
Technische Daten
- Brennweite: 17mm
- Bildwinkel: 104°
- Sensortyp: Vollformat, APS-C & Mittelformat
- Shift-Funktion ±11mm (±8mm bei Mittelformat)
- Anschluss-Rotation: 360°
- Maximale Blendenöffnung: f/4
- Minimale Blendenöffnung: f/22Blendenlamellen: 14
- Blendeneinstellung: manuell
- Blendenring: rastet
- Optischer Aufbau: 18 Elemente in 12 Gruppen
- Fokussierung: manuell
- Naheinstellgrenze: 25cm
- Abbildungsmaßstab: 1:7,6 (0,131X)
- Filtergewinde: 86mm
- Abmessungen (DxL): ca. 93x111mm
- Gewicht: ca. 770g
- Material: Metall
- Farbe: schwarz
- Anschlüsse: FE, Z, R, L*, GFX, XCD
* Das Objektiv ist nicht kompatibel mit folgenden Panasonic Lumix-Modellen: S52, S1M2, S1R2, S1M2E, S5M2X
Lieferumfang: Objektiv, Frontdeckel, Rückdeckel, Gegenlichtblende und Stativschelle
Verfügbarkeit und Preis
Das Laowa 17mm f/4 Zero-D Shift ist für 1.199,– € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet Mitte März 2026.
Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift
Das Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift-Objektiv wurde für spiegellose Vollformat-, APS-C- und Mittelformat-Kameras entwickelt Mit einer Tilt-Funktion von ±10° und einer Shift-Funktion von ±12mm ermöglicht es eine präzise Steuerung von Perspektive und ermöglicht es dem Fotografen, sehr genaue und kreative Bilder zu erstellen. Damit eignet sich das Objektiv ideal für Architektur-, Innenraum- und Landschaftsfotografie.
Tilt und Shift sind Funktionen in der Fotografie, die genutzt werden, um Schärfe und Perspektive gezielt zu kontrollieren:
Tilt (Neigung)
Verändert die Schärfenebene. Dies ermöglicht eine vergrößerte Schärfentiefe (z. B. in der Landschaftsfotografie) oder kreative Effekte wie selektive Schärfe und Miniatureffekte.
Shift (Verschiebung)
Verschiebt das Objektiv parallel zur Sensorebene, um stürzende Linien zu korrigieren (z. B. bei Architekturaufnahmen) oder Panorama-Aufnahmen zu erleichtern.
Beide Funktionen lassen sich auch kombinieren, um technische Korrekturen und/oder künstlerische Effekte zu erzielen.
Das Objektiv verfügt über zwei unabhängige Rotationsfunktionen. Mit der Anschluss-Rotation lässt sich die Kamera um 360° drehen, wobei diese alle 15° einrastet und in jeder Position fixiert werden kann. An der Stativschelle lässt sich das Objektiv stufenlos um 360° drehen und ebenfalls in jeder Position feststellen. Das kompakte und leistungsstarke Laowa 17mm f/4 Zero-D TiltShift-Objektiv mit einer interessanten Weitwinkel-Perspektive liefert eine außergewöhnliche Bildqualität und Präzision und ist damit die ideale Wahl für Profis und Foto-Enthusiasten.
Schon bei Blende f/4 bietet das Objektiv eine gleichbleibende Schärfe und Klarheit über das gesamte Bild. Die Optik umfasst 18 Elemente in 12 Gruppen.
Mit einer Naheinstellgrenze von 25cm ist das Objektiv ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und bietet durch das 86mm Filtergewinde die Möglichkeit, mit Schraubfiltern zu arbeiten. Die Scharfeinstellung und Blendeneinstellung erfolgen manuell.
Highlights:
- Präzises Tilt von ±10° und Shift von ±12mm (Bei Mittelformat Tilt von ±10° und Shift von ±8mm)
- Frei einstellbare Tilt-Shift-Richtung
- Naheinstellgrenze 25cm
- Kompaktes Weitwinkel Tilt-Shift Objektiv
- Hervorragende optische Leistung
- Vielseitig für verschiedene Fotobereiche
- Praktisches 86mm Filtergewinde
- Integrierte Stativschelle (Arca-Swiss kompatibel)
Technische Daten:
- Brennweite: 17mm
- Bildwinkel: 104°
- Sensortyp: Vollformat, APS-C & Mittelformat
- Tilt-Funktion: ±10°
- Shift-Funktion: ±12mm (±8mm bei Mittelformat)
- Anschluss-Rotation: 360°
- Maximale Blendenöffnung: f/4
- Minimale Blendenöffnung: f/22
- Blendenlamellen: 14
- Blendeneinstellung: manuell
- Blendenring: rastet
- Optischer Aufbau: 18 Elemente in 12 Gruppen
- Fokussierung: manuell
- Naheinstellgrenze: 25cm
- Abbildungsmaßstab: 1:7,6 (0,131X)
- Filtergewinde: 86mm
- Abmessungen (DxL): ca. 93x111mm
- Gewicht: ca. 810g
- Material: Metall
- Farbe: schwarz
- Anschlüsse: FE, Z, R, L*, GFX, XCD
*Das Objektiv ist nicht kompatibel mit folgenden Panasonic Lumix-Modellen: S52, S1M2, S1R2, S1M2E, S5M
Lieferumfang: Objektiv, Frontdeckel, Rückdeckel, Gegenlichtblende und Stativschelle
Preis und Verfügbarkeit
Das Laowa 17mm f/4 Zero-D Tilt-Shift ist für 1.449,– € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet ab Ende März 2026.
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