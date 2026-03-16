Mit der Ringfoto Roadshow 2026 startet die größte Händlerkooperation der Fotobranche in Deutschland ihre Tour durch mehrere Städte und stellt aktuelle Produkte, Markttrends und strategische Entwicklungen für den Fotofachhandel vor. Gleichzeitig gibt Ringfoto Einblicke in die Entwicklung der Kooperation, neue alfo-Initiativen sowie den Erfolg der Marke Voigtländer. Für Aufmerksamkeit sorgt außerdem die Auszeichnung von Leica-Mehrheitseigner Andreas Kaufmann mit dem G·E·M Award 2026 für seine Markenführung und den globalen Ausbau der Leica-Marke. Und auch Nikon sorgt für Schlagzeilen: Das Unternehmen investiert in die nächste Generation von Raumstationen und bereitet sich mit seinen Kameras bereits auf kommende Mondmissionen vor.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 12/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW 12/2026:

Ringfoto Roadshow 2026: alfo im Fokus

Vom 17. bis zum 20. März 2026 geht Ringfoto gemeinsam mit zahlreichen Industriepartnern wieder auf Tour durch Deutschland und startet die diesjährige Roadshow mit dem ersten Halt im H4 Hotel Hannover Messe, es folgen Düsseldorf/Neuss, Sinsheim und Fürth. Die Kooperation präsentiert gemeinsam mit ihren Partnern aktuelle Produkte, Markttrends und strategische Entwicklungen für den Fotofachhandel. Als neue Aussteller haben sich in diesem Jahr die Unternehmen Angelbird Technologies, Aqipa sowie Tiffen angekündigt. Und wie geht es Ringfoto aktuell? Mit einem Außenumsatz von rund 1,5 Mrd. € und einem Marktanteil von fast 70% in Deutschland, haben die Mitglieder der Ringfoto ihre wichtige Rolle im Fotomarkt weiter ausbauen können. Der Gesamtumsatz der Ringfoto GmbH & Co. KG betrug im Jahr 2025 485,5 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit ein Umsatzrückgang von 6,1 % bzw. 31,4 Mio. €.

Insgesamt zählt die Ringfoto-Gruppe per 31.12.2025 916 Mitglieder (Vorjahr: 968) mit 1.109 Vertriebsstellen. Die Anzahl der Gesellschafter belief sich zum 31.12.2025 auf 280 (19 weniger als Ende 2024). Ursächlich für das Ausscheiden von Mitgliedern sind unverändert Betriebsübergaben, -übernahmen und -aufgaben aus Altersgründen. Erfreulich entwickelt sich die Marke Voigtländer: Während der Gesamtmarkt für Objektive im Jahr 2025 mit einem Minus von 4,5 % rückläufig war, konnte sich die Eigenmarke diesem Trend widersetzen und abermals bei den Festbrennweiten wachsen (+34,8 % vs. Vorjahr). Mit nunmehr 4,7 % Marktanteil ist Voigtländer in diesem Marktsegment mittlerweile auf den sechsten Platz vorgerückt. Erfolgreich verlief auch der Launch der neuen Fernglas Serie “Vienna”, welche die Fachwelt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen wusste.

Ein zentraler Bestandteil der Roadshow 2026 ist in diesem Jahr eine exklusive Informationsveranstaltung rund um die Marken- und Servicewelt alfo. Täglich findet von 12:30 bis 13:00 Uhr vor Beginn der Ausstellung ein Spezialvortrag statt, in dem die Ringfoto ihre Händler umfassend über aktuelle Entwicklungen und neue Lösungen informiert. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere der alfo.marketplace als neue Plattformlösung für den Fotofachhandel, die integrierten Händler-Webshops als Nachfolgelösung der bisherigen WebWorld sowie die neue Zubehörmarke alfo.essentials.

Markenpreis für Leica Mehrheitseigner Andreas Kaufmann

Der G·E·M Award 2026 Die Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens (G·E·M) hat Andreas Kaufmann mit dem G·E·M Award 2026 ausgezeichnet. Die Jury würdigte bei einer Galaveranstaltung in Darmstadt seine herausragende Markenführung und seinen Beitrag zur globalen Markenentwicklung von Leica Camera. Laudator Prof. Achim Heine von der Universität der Künste in Berlin hob hervor, dass Kaufmann das Unternehmen mit seiner Vision und seinem Engagement zu einer der bekanntesten und beliebtesten Marken Deutschlands gemacht habe.

Die Marke stehe heute für Präzision, Handwerkskunst, zeitloses Design und technologische Innovationskraft. Gleichzeitig habe Kaufmann das Produktangebot von Leica über die Geschäftsfelder Kameras, Objektive und Sportoptik hinaus auf hochwertige Smartphones, Heimkino-Projektoren, Uhren und Brillengläser erweitert. Das globale Leica Netzwerk mit eigenen Stores baute Kaufmann schrittweise aus. Außerdem engagiert sich das Unternehmen weltweit mit rund 30 Galerien und dem renommierten Leica Oskar Barnack Award für die Kultur der Fotografie.

Nikon zieht es – wieder mal – in den Weltraum

Das japanische Unternehmen hat gerade in ein Unternehmen namens Vast Inc. investiert, das die nächste ISS Raumstation bauen soll, deren Ausmusterung für 2030 geplant ist. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass es Nikon in den Weltraum zieht. Bereits 1971 ist das Unternehmen eine Partnerschaft mit der NASA eingegangen und die Nikon Photomic FTN war tatsächlich an Bord der Apollo-15-Besatzung auf dem Weg zum Mond.

Und es ist kein Geheimnis, dass Nikon sich dank seiner Beteiligung an den Artemis-Missionen erneut auf Mondreisen vorbereitet und die Besatzung mit Nikon-D5-DSLR-Kameras ausrüsten wird. Und für die eigentliche Artemis-III-Mondlandung sollen speziell modifizierte Nikon-Z9-Kameras vorgesehen sein. Diverse Nikon-Kameras sind außerdem seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Internationalen Raumstation.