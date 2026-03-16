Die Leica Camera AG bekommt eine neue Unternehmensspitze. Zum 1. April 2026 übernimmt Andreas Voll den Vorstandsvorsitz. Er folgt auf Matthias Harsch, der den Kamerahersteller seit 2017 geführt hat.
Der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Dr. Andreas Kaufmann würdigte Harschs Arbeit. Während seiner Amtszeit habe Leica seine Stellung im Markt für hochwertige Kameras und optische Produkte ausgebaut und zusätzliche Geschäftsfelder erschlossen.
Mit Andreas Voll setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben auf einen Manager mit internationaler Führungserfahrung. Seine berufliche Laufbahn begann Voll in der Unternehmensberatung bei Roland Berger.
Zuletzt leitete er als CEO die Unternehmensgruppe fischer im baden-württembergischen Waldachtal. Zuvor war er bei der Schweizer Uhrenmanufaktur IWC Schaffhausen tätig, einem Unternehmen der Richemont-Gruppe. Dort bekleidete er mehrere Führungspositionen, zuletzt als Chief Operating Officer.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bringt Voll Erfahrung in den Bereichen Markenführung, Technologie und strategische Unternehmensentwicklung mit.
Fokus auf Digitalisierung und internationale Präsenz
Voll kündigte an, die traditionsreiche Marke Leica weiterzuentwickeln. Das Unternehmen hatte 2025 das hundertjährige Jubiläum seiner Kameraproduktion gefeiert.
Zu den Themen seiner Amtszeit sollen unter anderem digitale Imaging-Lösungen, ein Ausbau des Premium-Produktportfolios sowie stärkere internationale Vertriebs- und Retail-Strukturen gehören. Auch Kooperationen im Bereich Mobile Imaging und Optik sowie nachhaltige Produktionsprozesse sollen eine Rolle spielen.
Leica betont, dass die Verbindung aus deutscher Ingenieurskunst, Fertigung am Standort Wetzlar und einer internationalen Fotografen-Community weiterhin ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie bleiben soll.
Bis zum Wechsel an der Unternehmensspitze wird Matthias Harsch die Geschäfte weiterhin führen. Anschließend soll er dem Unternehmen laut Leica weiterhin beratend für ausgewählte Projekte zur Verfügung stehen.
Pressemitteilung Leica:
Andreas Voll wird zum 1. April 2026 neuer Vorstandsvorsitzender der Leica Camera AG
Wetzlar, 16. März 2026. Der Aufsichtsrat der Leica Camera AG hat Andreas Voll mit Wirkung zum 1. April 2026 zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) des Unternehmens bestellt. Er folgt auf Matthias Harsch, der das Unternehmen seit 2017 erfolgreich geführt hat.
Der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Dr. Andreas Kaufmann würdigte die Verdienste von Matthias Harsch, unter dessen Leitung Leica seine Position als weltweit führende Premiummarke im Bereich Fotografie und Optik weiter ausgebaut und neue Geschäftsfelder erschlossen hat.
Mit der Ernennung von Andreas Voll setzt Leica auf eine Führungspersönlichkeit mit umfassender internationaler Managementerfahrung sowie ausgewiesener Expertise in den Bereichen Premium-Technologie, Markenführung und strategische Unternehmensentwicklung.
„Mit Andreas Voll gewinnen wir eine Persönlichkeit, die unternehmerische Weitsicht, technologische Kompetenz und ein tiefes Verständnis für Luxus- und Premiummarken vereint. Er wird die erfolgreiche Entwicklung von Leica fortführen und gleichzeitig neue Impulse für Innovation und Wachstum setzen“, erklärte Dr. Andreas Kaufmann.
Andreas Voll war zuletzt CEO der Unternehmensgruppe fischer im Waldachtal. Zuvor bekleidete er verschiedene Führungspositionen bei der Schweizer Luxusuhrenmanufaktur IWC Schaffhausen, einem Unternehmen der Richemont-Gruppe, zuletzt als Chief Operating Officer. Seine berufliche Laufbahn startete er in der Unternehmensberatung bei Roland Berger.
Andreas Voll kündigte an, die traditionsreiche Marke Leica – 2025 wurde „Century“ gefeiert, 100 Jahre Kameraproduktion – in eine neue Phase zu führen, die gleichermaßen von technologischer Exzellenz und der Bewahrung der einzigartigen Markenidentität geprägt sein soll.
„Leica steht wie kaum ein anderes Unternehmen für Präzision, Handwerkskunst, Design und fotografische Kultur. Es ist mir eine große Ehre, die Verantwortung für dieses außergewöhnliche Unternehmen zu übernehmen. Gemeinsam mit dem Team werde ich die Innovationskraft stärken, die digitale Transformation vorantreiben und die internationale Präsenz weiter ausbauen“, sagte Andreas Voll.
Zu den strategischen Schwerpunkten seiner Amtszeit werden gehören:
- Ausbau digitaler und vernetzter Imaging-Lösungen
- Weiterentwicklung des Premium-Produktportfolios
- Stärkung der globalen Vertriebs- und Retail-Strukturen
- Intensivierung von Kooperationen in den Bereichen Mobile Imaging und Optik
- Nachhaltige Unternehmensführung und verantwortungsvolle Produktion
Leica betonte, dass die einzigartige Verbindung aus deutscher Ingenieurskunst, traditioneller Fertigung in Wetzlar und einer weltweit engagierten Community, verbunden in der Liebe zur Fotografie, auch künftig im Zentrum der Unternehmensstrategie stehen werde.
„Unsere Produkte sind mehr als Werkzeuge – sie sind kulturelle Objekte und Ausdruck einer besonderen fotografischen Haltung. Diese DNA wird auch unter der neuen Führung unverändert bleiben“, so Dr. Andreas Kaufmann weiter.
Bis zum Amtsantritt von Andreas Voll am 1. April 2026 wird Matthias Harsch die Geschäfte weiterhin führen und einen geordneten Übergang sicherstellen. Er wird dem Unternehmen darüber hinaus beratend für spezielle Projekte verbunden bleiben.
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