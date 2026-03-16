Die Leica Camera AG bekommt eine neue Unternehmensspitze. Zum 1. April 2026 übernimmt Andreas Voll den Vorstandsvorsitz. Er folgt auf Matthias Harsch, der den Kamerahersteller seit 2017 geführt hat.

Der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Dr. Andreas Kaufmann würdigte Harschs Arbeit. Während seiner Amtszeit habe Leica seine Stellung im Markt für hochwertige Kameras und optische Produkte ausgebaut und zusätzliche Geschäftsfelder erschlossen.

Mit Andreas Voll setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben auf einen Manager mit internationaler Führungserfahrung. Seine berufliche Laufbahn begann Voll in der Unternehmensberatung bei Roland Berger.

Zuletzt leitete er als CEO die Unternehmensgruppe fischer im baden-württembergischen Waldachtal. Zuvor war er bei der Schweizer Uhrenmanufaktur IWC Schaffhausen tätig, einem Unternehmen der Richemont-Gruppe. Dort bekleidete er mehrere Führungspositionen, zuletzt als Chief Operating Officer.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bringt Voll Erfahrung in den Bereichen Markenführung, Technologie und strategische Unternehmensentwicklung mit.

Fokus auf Digitalisierung und internationale Präsenz

Voll kündigte an, die traditionsreiche Marke Leica weiterzuentwickeln. Das Unternehmen hatte 2025 das hundertjährige Jubiläum seiner Kameraproduktion gefeiert.

Zu den Themen seiner Amtszeit sollen unter anderem digitale Imaging-Lösungen, ein Ausbau des Premium-Produktportfolios sowie stärkere internationale Vertriebs- und Retail-Strukturen gehören. Auch Kooperationen im Bereich Mobile Imaging und Optik sowie nachhaltige Produktionsprozesse sollen eine Rolle spielen.

Leica betont, dass die Verbindung aus deutscher Ingenieurskunst, Fertigung am Standort Wetzlar und einer internationalen Fotografen-Community weiterhin ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie bleiben soll.

Bis zum Wechsel an der Unternehmensspitze wird Matthias Harsch die Geschäfte weiterhin führen. Anschließend soll er dem Unternehmen laut Leica weiterhin beratend für ausgewählte Projekte zur Verfügung stehen.

Pressemitteilung Leica: