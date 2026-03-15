Mit dem Aura Walden hat Aura Frames, ein amerikanischer Hersteller smarter Bilderrahmen, den größten Rahmen seines Sortiments präsentiert. Neu ist aber nicht nur seine Größe: Er lässt sich auch hängen! Wir haben ihn ausprobiert.
Aura Frames hat sich mittlerweile als Hersteller hochwertiger, smarter Bilderrahmen einen Namen gemacht. Wie auch schon bei den Rahmen zuvor setzt der Hersteller mit dem Aura Walden auf ein optisch wie technisch modernes Konzept. So kommt der Rahmen mit seiner dekorativen Einfassung mit Passepartout optisch einem gedruckten und gerahmten Bild gleich. Das blendfreie HD-Display mit einer Auflösung von 1.600 x 1.200 Pixeln trägt ebenfalls zu dieser Wirkung bei. Neu ist beim Walden, dass er nicht nur mit einem stabilen Standfuß geliefert wird, sondern sich auch im Hoch- wie im Querformat an die Wand hängen lässt. Das weiße, stoffummantelte Stromkabel kann dabei über eine Führung an der Rückseite wahlweise nach unten oder zur Seite geführt werden.
Aura Walden
|Maße
|40 x 32 x 3 cm
|Gewicht
|1.650 Gramm
|Display
|Touchscreen, 15 Zoll
|Auflösung
|1.600 x 1.200 Pixel
|Speicher
|Cloud-Speicher von Aura Frames (unbegrenzt, Server in den USA)
|Montage
|stehend oder hängend, horizontal oder vertikal
|Anschlüsse
|Strom-Anschluss
|Hersteller-Webseite
|www.auraframes.de
Das Bedienkonzept richtet sich bewusst auch an weniger technikaffine Anwender. So wird der Rahmen über die „Aura“-App in wenigen Klicks eingerichtet. Auch ein gedruckter Quickstart-Guide liegt der Verpackung bei, den man aber zugegebenermaßen nicht benötigt. Anschließend lassen sich über das Smartphone Bilder auf den Rahmen – und damit ist die Cloud des Herstellers gemeint – laden. Die Cloud selbst ist unbegrenzt und kostenfrei, aber eine WLAN-Anbindung ist für die Verwendung des Aura Walden und auch aller anderer Aura Frames Bilderrahmen notwendig. Die Bilder selbst werden auf einem Server in den USA gespeichert. Ein Offline-Nutzen des Rahmens ist also nicht möglich.
Smarter Rahmen, interaktiver Ansatz
Dafür kann der Rahmen, nach einer Einladung, von mehreren Personen gleichzeitig auch über die Ferne bespielt werden. Das heißt: Man kann beispielsweise der entfernt wohnenden Großmutter regelmäßig neue Bilder der Enkelkinder auf den Rahmen senden. Eine solche Anwendung und Nutzung ist dabei bereits in der Verpackung mitgedacht: Denn der Aura Walden kommt in einer hochwertigen Geschenkverpackung, die sich durch Optik und Haptik auszeichnet. Über einen QR-Code kann sogar eine „Erstbestückung“ verschenkt werden.
„Klug“ ist der Rahmen auch darüber hinaus: So ist er mit Sensoren ausgestattet, die ihn automatisch in den Ruhemodus setzen, wenn er merkt, dass der Raum dunkel ist. In den Einstellungen bleibt jedoch die Option, eine eigene planmäßige Laufzeit des Rahmens einzustellen. Dann schaltet sich der Rahmen jeden Tag zu den angegebenen Zeiten ein und aus, unabhängig von der Helligkeit im Raum. Dem Nutzer bleiben darüber hinaus zahlreiche Einstellmöglichkeiten offen. So lässt sich die Zeiteinstellung für die Diashow, die auch Videos beinhalten kann, zwischen 15 Sekunden und 24 Stunden einstellen. Die Vorab-Einstellung für die Anzeige eines Bilds liegt bei zehn Minuten. Videos können auf Wunsch automatisch wiedergegeben werden – und ob mit oder ohne Ton, lässt sich vorab bestimmen.
Die Reihenfolge der Fotos lässt die Wahl zwischen „Mischen“ und „Chronologisch“ offen. Und bei Bildern, die nicht in das Format passen, lässt sich der Zuschnitt wählen oder wahlweise ein schwarzer oder angepasster Fotohintergrund einstellen.
Über Benachrichtigungen kann man zudem mit oder ohne Ton darauf aufmerksam gemacht werden, wenn neue Bilder oder Videos auf den Rahmen geladen wurden – oder ob Kommentare von anderen Nutzern hinterlassen wurden. Wer sich daran stört, kann diese in der „Aura“-App komplett deaktivieren. Hieran sieht man erneut den interaktiven Ansatz, den Aura Frames mit seinen smarten Rahmen verfolgt.
Unser Fazit: Aura Walden von Aura Frames
Mit seinem modernen Konzept und der einfachen Bedienung hat Aura Frames nicht umsonst den Markt im Sturm erobert. Mit seinem bisher größten Rahmen bietet der Hersteller nun eine logische Erweiterung des Sortiments – und setzt mit der Möglichkeit der Wandhängung noch einen oben darauf. Wer das Cloud-Konzept schätzt, wird mit dem Aura Walden sehr glücklich.
Was uns gefällt …
- setzt auf eine hochwertige Verarbeitung
- ist optisch ein Highlight
- lässt sich auch hängend verwenden
- einfache Bedienung
… und was nicht so gut ist
- Cloud-Anbindung ist Pflicht
- eine Offline-Nutzung des Rahmens ist leider nicht möglich
- Server-Standort in den USA
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