Mit dem Aura Walden hat Aura Frames, ein amerikanischer Hersteller smarter Bilderrahmen, den größten Rahmen seines Sortiments präsentiert. Neu ist aber nicht nur seine Größe: Er lässt sich auch hängen! Wir haben ihn ausprobiert.

Aura Frames hat sich mittlerweile als Hersteller hochwertiger, smarter Bilderrahmen einen Namen gemacht. Wie auch schon bei den Rahmen zuvor setzt der Hersteller mit dem Aura Walden auf ein optisch wie technisch modernes Konzept. So kommt der Rahmen mit seiner dekorativen Einfassung mit Passepartout optisch einem gedruckten und gerahmten Bild gleich. Das blendfreie HD-Display mit einer Auflösung von 1.600 x 1.200 Pixeln trägt ebenfalls zu dieser Wirkung bei. Neu ist beim Walden, dass er nicht nur mit einem stabilen Standfuß geliefert wird, sondern sich auch im Hoch- wie im Querformat an die Wand hängen lässt. Das weiße, stoffummantelte Stromkabel kann dabei über eine Führung an der Rückseite wahlweise nach unten oder zur Seite geführt werden.