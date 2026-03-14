Mit And They Laughed at Me veröffentlicht die iranische Fotografin Newsha Tavakolian ein neues Fotobuch. Der Band versammelt Arbeiten aus mehreren Schaffensphasen zwischen den 1990er-Jahren und der Gegenwart. Im Mittelpunkt stehen persönliche Erinnerungen sowie politische Erfahrungen im Iran.

Die iranische Fotografin und Magnum-Photos-Mitglied Newsha Tavakolian legt mit And They Laughed at Me eine neue Publikation vor. Der Band vereint Fotografien aus den Jahren 1995 bis 2001 sowie aus der Zeit zwischen 2017 und 2019. Damit spannt das Buch laut Verlag einen Bogen über mehr als zwei Jahrzehnte fotografischer Arbeit.

Für das Projekt kehrt Tavakolian in ihr eigenes Archiv zurück. Dabei wendet sie sich bewusst auch jenen Bildern zu, die sie früher als misslungen betrachtet habe.

Nach Angaben der Fotografin dient die Rückschau auch der Auseinandersetzung mit politischen und persönlichen Erfahrungen. Die frühen Fotografien seien in einer Phase entstanden, die von Reformhoffnungen, aber auch von Enttäuschungen geprägt gewesen sei.

Der Band kombiniert frühe journalistische Arbeiten mit späteren, stärker konzeptuell angelegten Porträts. Motive wie Straßenszenen, Kleidungsstile der 1990er-Jahre, Protestgesten oder Theaterinszenierungen sollen laut Verlag ein vielschichtiges Bild des postrevolutionären Iran zeichnen.

Das Projekt erhält zusätzliche Aktualität durch jüngere politische Entwicklungen im Land. Tavakolian verweist in diesem Zusammenhang auf die Proteste im Iran und die Forderungen vieler Menschen nach gesellschaftlicher Veränderung.

Das Fotobuch umfasst 240 Seiten mit 144 Farbabbildungen und erscheint in englischer Sprache.

Der Band And They Laughed at Me kostet 48 Euro. Weitere Informationen unter: www.kehrerverlag.com

Pressemitteilung Kehrer Verlag: