Die Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens (G·E·M) hat den Leica-Mehrheitseigner Dr. Andreas Kaufmann mit dem G·E·M Award 2026 ausgezeichnet. Die Ehrung wurde im Rahmen einer Veranstaltung in Darmstadt vergeben.

Nach Angaben der Jury würdigt der Preis Kaufmanns Rolle bei der strategischen Entwicklung der Marke Leica Camera. Er habe das Unternehmen über viele Jahre hinweg geprägt und die internationale Position der Marke gestärkt.

Laut Laudator Prof. Achim Heine von der Universität der Künste Berlin übernahm Kaufmann Leica vor rund zwei Jahrzehnten in einer wirtschaftlich angespannten Situation. Durch langfristige Investitionen habe er das Unternehmen anschließend wieder auf Wachstumskurs geführt.

Die Marke Leica stehe heute für Präzision, Handwerkskunst und technologische Entwicklung. Neben Kameras, Objektiven und Sportoptik umfasst das Angebot inzwischen weitere Produktkategorien. Dazu zählen unter anderem Smartphones, Heimkino-Projektoren, Uhren sowie Brillengläser.

Der G·E·M Award wird seit 2011 jährlich vergeben. Mit der Auszeichnung ehrt die Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens Persönlichkeiten, die Marken langfristig beeinflussen. Die Preisträger werden nicht öffentlich nominiert, sondern auf Vorschlag ausgewählt und anschließend von der Jury bewertet.

Pressemitteilung Leica: