Khandie: Ich bin People-Fotografin, das heißt im Grunde: Sobald Menschen im Spiel sind, möchte ich sie fotografieren. Mein Studio befindet sich in Northampton, aber ich bin häufig in ganz Großbritannien und international unterwegs. Ich bin stolze Markenbotschafterin für Lensbaby USA und Analogue Wonderland – und eine erklärte Gegnerin der Farbe Beige. Meine Arbeit dreht sich um Farbe und um die Menschen vor der Kamera. Die Farben sollen herausstechen, die Verbindung zum Motiv soll spürbar sein.

Außerdem bin ich – eher ungeplant – auch in der Lehre gelandet. Angefangen hat alles mit einem Kurs für Erwachsene mit traumatischen Hirnverletzungen, daraus entwickelte sich schließlich Unterricht für weitere Gruppen: Menschen mit Demenz, junge Erwachsene sowie Personen, die alternative Bildungswege gehen. Dieses Jahr habe ich dafür sogar Auszeichnungen erhalten.