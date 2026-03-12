Im CHIP-Testlabor zeigt das Tamron 70–180 mm f/2,8 Di III VC VXD G2 eine sehr gute Autofokusleistung. Der verwendete VXD-AF-Motor (Voice-coil eXtreme-torque Drive) liefert an der Messkamera Nikon Z7II eine hohe Genauigkeit von 98 bis 99 Prozent über den gesamten Brennweitenbereich bei einer sehr geringen Standardabweichung von lediglich 19 bis 31 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh). Das Nikon Nikkor Z 70–180 mm f/2,8 erreicht hier nahezu identische Werte, sodass beide Objektive in dieser Disziplin gleichauf liegen. Bei der AF-Geschwindigkeit setzt sich das Tamron jedoch leicht ab: Mit 0,36 Sekunden bei 70 mm und 0,42 Sekunden bei 180 mm fokussiert es etwas schneller als das Nikon-Pendant, das 0,40 bzw. 0,44 Sekunden benötigt.

Auch bei der Auflösungsmessung kann das Tamron überzeugen. So sticht vor allem die bessere Auflösung im Bildzentrum bei Offenblende über den gesamten Brennweitenbereich heraus. Bei kürzester Brennweite und Blende f/2,8 erreicht das Tamron gute 2.586 Lp/Bh im Bildzentrum, was 89 Prozent der theoretisch möglichen Auflösung der Nikon Z7II entspricht. Das Nikon-Objektiv erzielt hier nur 83 Prozent. Auch bei mittlerer Brennweite mit 85 Prozent und bei längster Brennweite mit 84 Prozent hat das Tamron im Bildzentrum und bei Offenblende die Nase vorn, während das Nikon-Pendant hier jeweils nur 79 Prozent erreicht. In den Bildecken liegen beide Zooms bei Blende f/2,8 über die gesamte Brennweitenspanne mit 77 bis 79 Prozent beim Tamron und 77 bis 80 Prozent beim Nikon etwa gleichauf.

Bei den typischen Abbildungsfehlern liefern beide Telezooms sehr gute Ergebnisse. Neben der kaum relevanten Verzeichnung von maximal minus 0,3 Prozent muss man sich beim Tamron auch hinsichtlich Farbsäumen bei Farbsaumbreiten von lediglich 0,2 bis 0,5 Pixeln keine Sorgen machen. Hier liegen beide Kontrahenten auf Augenhöhe. Bei der Vignettierung wird das Nikon-eigene Zoom an der Messkamera etwas besser korrigiert. Dennoch fällt der Helligkeitsverlust beim Tamron erfreulich gering aus.