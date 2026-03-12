Der Frühling bringt nicht nur neue Motive, sondern auch starke Angebote für Fotografinnen und Fotografen. Mit den aktuellen OM SYSTEM Frühlings-Superdeals kannst du bis zum 16. März 2026 kräftig auf Kameras, Objektive und Zubehör sparen. Gerade für Natur-, Outdoor- und Makrofotografie lohnt sich ein Blick auf die Aktion besonders.



Highlight: OM-5 Kit zum starken Aktionspreis

Ein echtes Highlight der Aktion ist das OM-5 Kit mit 12-45mm und 40-150mm F4.0. Die Kamera steht für ein besonders kompaktes und leichtes System, das problemlos in jede Jackentasche oder ins Handgepäck passt, ideal als Immer-dabei-Kamera für Reisen, Wanderungen oder spontane Fototouren.

Aktuell gibt es das vielseitige Doppel-Kit für 1.499 € statt 2.299 € UVP. Damit deckst du mit zwei hochwertigen Objektiven einen großen Brennweitenbereich ab und bist für Landschaft, Wildlife, Street oder Reise bestens ausgestattet.