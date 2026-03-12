Der Frühling bringt nicht nur neue Motive, sondern auch starke Angebote für Fotografinnen und Fotografen. Mit den aktuellen OM SYSTEM Frühlings-Superdeals kannst du bis zum 16. März 2026 kräftig auf Kameras, Objektive und Zubehör sparen. Gerade für Natur-, Outdoor- und Makrofotografie lohnt sich ein Blick auf die Aktion besonders.

Highlight: OM-5 Kit zum starken Aktionspreis

Ein echtes Highlight der Aktion ist das OM-5 Kit mit 12-45mm und 40-150mm F4.0. Die Kamera steht für ein besonders kompaktes und leichtes System, das problemlos in jede Jackentasche oder ins Handgepäck passt, ideal als Immer-dabei-Kamera für Reisen, Wanderungen oder spontane Fototouren.

Aktuell gibt es das vielseitige Doppel-Kit für 1.499 € statt 2.299 € UVP. Damit deckst du mit zwei hochwertigen Objektiven einen großen Brennweitenbereich ab und bist für Landschaft, Wildlife, Street oder Reise bestens ausgestattet.

OM SYSTEM Frühlings-Superdeals 2026 Banner 2

Perfekter Zeitpunkt für Makrofotografie

Auch für Makrofans ist die Aktion besonders attraktiv. Das M.Zuiko 30mm F3.5 Makro gibt es derzeit für 159 € statt 349 € – ein idealer Einstieg in die faszinierende Welt der Detailfotografie. Gerade im Frühling bieten Blüten, Insekten und Pflanzen perfekte Motive.

Passend dazu ist auch Zubehör stark reduziert:

Bis zu 20 % Rabatt gibt es z. B. auf Raynox Super-Makro-Vorsatzlinsen, Godox Mini-Leuchtstäbe oder Blitzdiffusoren von AK, die perfekten Ergänzungen für ein leistungsfähiges Makro-Setup. Wer schon länger mit Makrofotografie liebäugelt, findet hier eine selten günstige Gelegenheit zum Einstieg oder Ausbau der Ausrüstung.

Banner OM SYSTEM Frühlings-Superdeals ohne Bild
OM SYSTEM Frühlings-Superdeals 2026 quadrat

Weitere attraktive Angebote

Neben dem OM-5 Kit und den Makro-Deals gibt es weitere spannende Aktionen:

  • M.Zuiko 75mm F1.8 – jetzt 499 € statt 999 € für wunderschöne Outdoor-Porträts mit weichem Bokeh
  • TG-7 + kostenloser LG-1 LED-Lichtring – ideal für Abenteuer- und Unterwasserfotografie
  • Zubehör mit bis zu 20 % Rabatt für Makro-, Wildlife- und Outdoor-Fotografie

Zusätzlich kann aktuell auch die OM-1 Mark II mit 300 € Cashback erworben werden – eine interessante Option für alle, die in das High-End-Segment des Systems einsteigen möchten.

So sicherst du dir den Aktionspreis

Die Teilnahme an der Aktion ist unkompliziert:

  • Aktionsprodukt auswählen und in den Warenkorb legen
  • Gutscheincode: SPRING2026EURO eingeben
  • Der Preis reduziert sich automatisch auf den Aktionspreis

Die Frühlings-Superdeals laufen nur bis zum 16. März 2026.

Mehr Informationen unter: OM SYSTEM Frühlings-Superdeals

OM SYSTEM Frühlings-Superdeals 2026