Der Frühling bringt nicht nur neue Motive, sondern auch starke Angebote für Fotografinnen und Fotografen. Mit den aktuellen OM SYSTEM Frühlings-Superdeals kannst du bis zum 16. März 2026 kräftig auf Kameras, Objektive und Zubehör sparen. Gerade für Natur-, Outdoor- und Makrofotografie lohnt sich ein Blick auf die Aktion besonders.
Highlight: OM-5 Kit zum starken Aktionspreis
Ein echtes Highlight der Aktion ist das OM-5 Kit mit 12-45mm und 40-150mm F4.0. Die Kamera steht für ein besonders kompaktes und leichtes System, das problemlos in jede Jackentasche oder ins Handgepäck passt, ideal als Immer-dabei-Kamera für Reisen, Wanderungen oder spontane Fototouren.
Aktuell gibt es das vielseitige Doppel-Kit für 1.499 € statt 2.299 € UVP. Damit deckst du mit zwei hochwertigen Objektiven einen großen Brennweitenbereich ab und bist für Landschaft, Wildlife, Street oder Reise bestens ausgestattet.
Perfekter Zeitpunkt für Makrofotografie
Auch für Makrofans ist die Aktion besonders attraktiv. Das M.Zuiko 30mm F3.5 Makro gibt es derzeit für 159 € statt 349 € – ein idealer Einstieg in die faszinierende Welt der Detailfotografie. Gerade im Frühling bieten Blüten, Insekten und Pflanzen perfekte Motive.
Passend dazu ist auch Zubehör stark reduziert:
Bis zu 20 % Rabatt gibt es z. B. auf Raynox Super-Makro-Vorsatzlinsen, Godox Mini-Leuchtstäbe oder Blitzdiffusoren von AK, die perfekten Ergänzungen für ein leistungsfähiges Makro-Setup. Wer schon länger mit Makrofotografie liebäugelt, findet hier eine selten günstige Gelegenheit zum Einstieg oder Ausbau der Ausrüstung.
Weitere attraktive Angebote
Neben dem OM-5 Kit und den Makro-Deals gibt es weitere spannende Aktionen:
- M.Zuiko 75mm F1.8 – jetzt 499 € statt 999 € für wunderschöne Outdoor-Porträts mit weichem Bokeh
- TG-7 + kostenloser LG-1 LED-Lichtring – ideal für Abenteuer- und Unterwasserfotografie
- Zubehör mit bis zu 20 % Rabatt für Makro-, Wildlife- und Outdoor-Fotografie
Zusätzlich kann aktuell auch die OM-1 Mark II mit 300 € Cashback erworben werden – eine interessante Option für alle, die in das High-End-Segment des Systems einsteigen möchten.
So sicherst du dir den Aktionspreis
Die Teilnahme an der Aktion ist unkompliziert:
- Aktionsprodukt auswählen und in den Warenkorb legen
- Gutscheincode: SPRING2026EURO eingeben
- Der Preis reduziert sich automatisch auf den Aktionspreis
Die Frühlings-Superdeals laufen nur bis zum 16. März 2026.
Mehr Informationen unter: OM SYSTEM Frühlings-Superdeals
Aktuelle Kommentare