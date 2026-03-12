Hallo Julia! Du bist eine renommierte Lifestyle- & Reisefotografin – wie kamst Du genau zu dem Genre?

Ich habe mich nicht bewusst für den Bereich entschieden, bin da eher so reingeschlittert über die Zeit. Ich bin in diesen Bereich gekommen, weil es der ist, der mich privat auch am meisten interessiert und dementsprechend darin viel Leidenschaft liegt. Ich rate allgemein, dass man sich den Bereich aussucht, für den man eine Passion hat.

Was fotografierst Du am liebsten? Porträts? Architektur? Reisemomente?

Ich mag am liebsten den Mix aus Allem. Generell mag ich die Verbindung von Mensch und Ort im Allgemeinen sehr.

Wie kamst Du zur Fotografie?

Mein Stiefvater schenkte mir meine erste eigene Kamera, da war ich so elf, eine analoge Olympus Mju. Seither habe ich angefangen die Welt um mich herum einzufangen.

Hast Du eine fotografische Ausbildung genossen?

Ich habe eine Ausbildung zur Fotografin in einem Portrait- und Werbestudio in Berlin gemacht von 2008-2010. Danach habe ich zudem meinem Meister als Fotografin gemacht in Potsdam.