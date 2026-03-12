23 Jahre Marktführerschaft bei Kameras mit Wechselobjektiv

Von 2003 bis 2025 erzielt Canon mit digitalen Spiegelreflex- und spiegellosen Systemkameras durchgehend den größten globalen Marktanteil und baut seine Position mit dem EOS-System sowie einem breiten Kamera- und Objektivportfolio weiter aus.

Krefeld, 04.03.2026 – Canon Inc. gibt bekannt, dass das Unternehmen mit seinen Digitalkameras mit Wechselobjektiv von 2003 bis 2025 zum 23. Mal in Folge den weltweit größten Marktanteilerzielt hat.

Die EOS-Serie digitaler Kameras mit Wechselobjektiv basiert auf dem Grundkonzept „Speed, Comfort und High Image Quality“. Dafür entwickelt Canon zentrale Schlüsselkomponenten selbst, darunter CMOS-Bildsensoren, DIGICBildprozessoren sowie Wechselobjektive.

Mit einem breiten Portfolio von leistungsstarken Flaggschiffmodellen, die bei professionellen Anwendern etabliert sind, bis hin zu benutzerfreundlichen Einstiegsmodellen für ambitionierte Fotografie sowie einer umfangreichen Auswahl von 113 Wechselobjektiven der RF- und EF-Reihen unterstützt Canon die vielfältigen Anforderungen seiner Kunden weltweit.

Zu Beginn der digitalen Spiegelreflexkameras stellte Canon im September 2003 die EOS Digital Rebel, je nach Region auch bekannt als EOS 300D beziehungsweise EOS Kiss Digital, vor. Mit ihrem wettbewerbsfähigen Preis sowie dem kompakten und leichten Design trug diese Kamera zum Wachstum des DSLR-Marktes bei, sicherte Canon die weltweite Spitzenposition und markierte den Beginn der Ära digitaler Spiegelreflexkameras.

In den Folgejahren setzte Canon seine Innovationsstrategie fort und brachte unter anderem die professionelle EOS-1D Serie sowie die EOS 5D Serie auf den Markt, die eine zentrale Rolle bei der Etablierung der Videofunktion in digitalen Spiegelreflexkameras spielte.

Im Oktober 2018 führte das Unternehmen das EOS-R-System ein und erweiterte damit die Möglichkeiten visueller Gestaltung. Es folgten unter anderem die spiegellose Vollformatkamera EOS R5, die bei ihrer Einführung im Juli 2020 als erste Kamera ihrer Klasse 8K-Videoaufnahmen ermöglichte, sowie das Flaggschiffmodell EOS R1 aus dem November 2024, das hohe Autofokusleistung, exzellente Bildqualität und hohe Zuverlässigkeit für professionelle Anforderungen vereint.

Im Jahr 2025 wurde das EOS-R-System weiter ausgebaut. Mit der spiegellosen APS-C-Kamera EOS R50 V stellte Canon im Mai 2025 das erste Modell der neuen EOS-V-Serie mit erweiterten kreativen Videofunktionen vor. Im November 2025 folgte die Vollformatkamera EOS R6 Mark III, die eine hohe Aufnahmeleistung in einem kompakten Gehäuse bündelt und sich an anspruchsvolle ambitionierte Anwender richtet.

Darüber hinaus brachte Canon im Jahr 2025 sieben neue RF-Objektive4 auf den Markt. Durch die kontinuierliche Erweiterung des EOS-R-Systems konnte Canon seine führende Position im weltweiten Markt für Digitalkameras mit Wechselobjektiv sichern und hält diese seit 2003 ununterbrochen.