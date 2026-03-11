Panasonic erweitert sein Zubehör für LUMIX-Kameras um das digitale Mikrofon LUMIX DMW-DMS1. Das Modell soll sich für verschiedene Aufnahmesituationen eignen – etwa für Interviews, Vlogs oder Eventaufnahmen. Sechs Richtungsmodi und 32-Bit-Float-Aufnahmen sollen flexible Audioaufnahmen ermöglichen.
Mit dem LUMIX DMW-DMS1 stellt Panasonic ein digitales Kameramikrofon vor, das sich an Content Creator und Videoproduzenten richtet. Laut Hersteller soll das Modell eine hohe Klangqualität liefern und gleichzeitig möglichst einfach zu bedienen sein.
Im Inneren arbeitet ein neu entwickeltes Mikrofon-Array mit einem Durchmesser von 10 mm. Dieses soll auch in anspruchsvollen Umgebungen einen klaren und fokussierten Klang erfassen. Eine interne Stoßdämpferaufhängung soll zudem Geräusche reduzieren, die durch Bewegungen oder Vibrationen entstehen können.
Das LUMIX DMW-DMS1 bietet sechs verschiedene Richtcharakteristiken, die unterschiedliche Aufnahmesituationen abdecken sollen. Dazu zählen unter anderem eine vorwärtsgerichtete Cardioid- und Supercardioid-Richtcharakteristik sowie Stereo- und Breitband-Stereo-Modi. Auch rückwärtsgerichtete und bidirektionale Supercardioid-Modi stehen zur Verfügung.
Das Mikrofon unterstützt außerdem 32-Bit-Float-Aufnahmen. Damit sollen sich auch sehr laute Signale ohne Verzerrungen aufnehmen lassen – etwa bei Schalldruckpegeln von bis zu 120 dB.
Das Mikrofon misst rund 73,7 × 45 × 63,7 mm und wiegt etwa 100 g. Die Stromversorgung sowie die Audioübertragung erfolgen digital über den Blitzschuh der Kamera, sodass kein zusätzliches Kabel erforderlich ist.
Nach Angaben des Herstellers ist das LUMIX DMW-DMS1 ab Februar 2026 mit den Kameras Panasonic LUMIX S1II, S1RII, S1IIE, S5II und S5IIX kompatibel. Eine Unterstützung für Panasonic LUMIX GH7 und Panasonic LUMIX G9II sei geplant.
Das Panasonic LUMIX DMW-DMS1 kostet 399 Euro.
Pressemitteilung Panasonic:
Panasonic stellt neues digitales Richtmikrofon vor: DMW-DMS1
Kompromisslose Audioqualität für Anfänger und Profis, die sich allen Bedürfnissen anpasst
Hamburg, 25. Februar 2026 Panasonic präsentiert das neue LUMIX DMW-DMS1, ein All-in-One-Mikrofon für jedes Aufnahmeszenario. Das DMW-DMS1 wurde für Kreative und Profis entwickelt, die kompromisslose Audioqualität ohne Komplexität wünschen. Egal, ob man in einer belebten Stadt einen Reise-Vlog filmt, ein Interview in einem ruhigen Studio aufnimmt oder die Aufregung einer Live-Veranstaltung einfängt – dieses Mikrofon passt sich allen Bedürfnissen an. Ab Februar 2026 ist das DMW-DMS1 mit der LUMIX S1II, S1RII, S1IIE, S5II und S5IIX kompatibel1. Eine Kompatibilität mit den Modellen GH7 und G9II ist für die Zukunft geplant.
Das DMW-DMS1 verfügt über ein neu entwickeltes Mikrofon-Array mit einem großem Durchmesser von 10 mm, das auch in schwierigen Umgebungen einen klaren, fokussierten Klang liefert. Für schnelle Workflows minimiert eine interne, schwebende Stoßdämpferaufhängung Vibrationsgeräusche bei Bewegungen, während der mitgelieferte Windschutz Störungen durch Wind reduziert. Das neue System zur Reduzierung von Windgeräuschen nutzt die Float-Recording-Technologie, die Wind unterdrückt, ohne das Signal zu komprimieren, sodass auch bei schlechtem Wetter ein offener, natürlicher Klang erhalten bleibt.
Um eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu ermöglichen, bietet das DMW-DMS1 sechs Richtungsmodi, die den Bedarf an zusätzlichem Zubehör und Einstellungen reduzieren. Es unterstützt 32-Bit-Float-Aufnahmen2, um Audio ohne Verzerrungen bei Schalldruckpegeln von bis zu 120 dB aufzunehmen, was einem Konzert in der ersten Reihe oder der Nähe einer Notfallsirene entspricht – Bedingungen, die für herkömmliche Mikrofone eine Herausforderung sein können.
Um zu verhindern, dass Aufnahmen durch versehentliche Fehleinstellungen verloren gehen oder wichtige Umgebungsgeräusche unberücksichtigt bleiben, verfügt das Gerät über zwei Backup-Aufnahmemodi2. Im 4-Kanal-Modus können die Kanäle 3 und 4 als Sicherungsspuren genutzt werden, um wichtige Audiodaten zuverlässig aufzuzeichnen.
Die kompakte Form und ein Gewicht von nur ca. 100 g sorgen für hohe Mobilität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch. Die digitalen Audiosignale werden direkt über den Blitzschuh übertragen, sodass kein zusätzliches Kabel erforderlich ist. Intuitiv bedienbare Schalter erleichtern die Handhabung, während die Tasten für den Richtungsmodus über eine einstellbare Beleuchtung für Aufnahmen bei wenig Licht verfügen. Eine spezielle Tasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung und den Transport – auch mit montiertem Windschutz.
Preise und Verfügbarkeit
Das DMW-DMS1 ist ab Mitte März für 399 € (UVP) im Fachhandel erhältlich.
Hohe Klangqualität
• Hochpräzise Tonaufnahme durch ein Mikrofon-Array mit großem Durchmesser von 10 mm
• Minimiert Vibrationsgeräusche dank eines internen Stoßdämpfermechanismus
• Minimiert Windgeräusche durch einen Windschutz
Flexible Richtwirkung und professionelle Verlässlichkeit
• Sechs Richtungsmodi für jede Aufnahmesituation
• Vorwärts gerichtete Cardioid-Richtcharakteristik/ Stereo/Breitband-Stereo/ Vorwärts gerichtete Supercardioid-Richtcharakteristik/ Rückwärts gerichtete Supercardioid-Richtcharakteristik / Bidirektionale Supercardioid-Richtcharakteristik
• 32-bit Float-Aufnahme und Backup- Aufnahmemodus2
Benutzerfreundliches Design
• Kabelloser Blitzschuhanschluss
• Intuitive physische Schalter
• Taschenformat (ca. 73,7 x 45 x 63,7 mm, ca. 100 g)
*1 Die Firmware muss auf die neueste Version aktualisiert werden, die am 10. März 2026 veröffentlicht wird.
*2 Kompatible Kameras für diese Funktion (Stand: Februar 2026): DC-S1M2, S1M2ES und S1RM2. Die Firmware muss auf die neueste Version aktualisiert werden.
Aktuelle Kommentare