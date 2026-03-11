Panasonic erweitert sein Zubehör für LUMIX-Kameras um das digitale Mikrofon LUMIX DMW-DMS1. Das Modell soll sich für verschiedene Aufnahmesituationen eignen – etwa für Interviews, Vlogs oder Eventaufnahmen. Sechs Richtungsmodi und 32-Bit-Float-Aufnahmen sollen flexible Audioaufnahmen ermöglichen.

Mit dem LUMIX DMW-DMS1 stellt Panasonic ein digitales Kameramikrofon vor, das sich an Content Creator und Videoproduzenten richtet. Laut Hersteller soll das Modell eine hohe Klangqualität liefern und gleichzeitig möglichst einfach zu bedienen sein.

Im Inneren arbeitet ein neu entwickeltes Mikrofon-Array mit einem Durchmesser von 10 mm. Dieses soll auch in anspruchsvollen Umgebungen einen klaren und fokussierten Klang erfassen. Eine interne Stoßdämpferaufhängung soll zudem Geräusche reduzieren, die durch Bewegungen oder Vibrationen entstehen können.

Das LUMIX DMW-DMS1 bietet sechs verschiedene Richtcharakteristiken, die unterschiedliche Aufnahmesituationen abdecken sollen. Dazu zählen unter anderem eine vorwärtsgerichtete Cardioid- und Supercardioid-Richtcharakteristik sowie Stereo- und Breitband-Stereo-Modi. Auch rückwärtsgerichtete und bidirektionale Supercardioid-Modi stehen zur Verfügung.

Das Mikrofon unterstützt außerdem 32-Bit-Float-Aufnahmen. Damit sollen sich auch sehr laute Signale ohne Verzerrungen aufnehmen lassen – etwa bei Schalldruckpegeln von bis zu 120 dB.

Das Mikrofon misst rund 73,7 × 45 × 63,7 mm und wiegt etwa 100 g. Die Stromversorgung sowie die Audioübertragung erfolgen digital über den Blitzschuh der Kamera, sodass kein zusätzliches Kabel erforderlich ist.

Nach Angaben des Herstellers ist das LUMIX DMW-DMS1 ab Februar 2026 mit den Kameras Panasonic LUMIX S1II, S1RII, S1IIE, S5II und S5IIX kompatibel. Eine Unterstützung für Panasonic LUMIX GH7 und Panasonic LUMIX G9II sei geplant.

Das Panasonic LUMIX DMW-DMS1 kostet 399 Euro.

Pressemitteilung Panasonic: