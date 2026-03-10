Rudi Meisel – Vor meinen Augen

Eröffnung: Samstag, 14. März 2026, 14.00 – 19.00 Uhr

Laufzeit: 14. März 2026 – 9. Mai 2026

Ort: Galerie Bene Taschen, Lindenstraße 19, 50674 Köln

Galerie Bene Taschen freut sich, den deutschen Fotografen Rudi Meisel (1949, Wilhelmshaven) mit der

Einzelausstellung Vor meinen Augen im Galerieprogramm erstmalig zu präsentieren. Seine Arbeiten aus den letzten

sechs Jahrzehnten zeigen Menschen und das Leben in Deutschland – mit Einblicken in Alltagssituationen im Osten wie

auch im Westen.

Meisel studierte Fotografie bei Otto Steinert an der Folkwangschule in Essen. Er ist Mitgründer der Fotoagentur VISUM.

Er arbeitete für Pressezeitungen und Magazine wie u. a. Der Spiegel, ZEITmagazin, Stern und art. Im Austausch mit dem

Architekten Norman Foster, dokumentierte Meisel die Umbauphase und Geschichte des Reichstagsgebäudes.

Tätig als einer der wenigen Fotografen, die in der DDR aus der BRD fotografierten, stehen seine Arbeiten als Zeitzeugen

eines geteilten Deutschlands. „Beim Fotografieren bin ich nur Auge“ – sein Werk bringt dadurch nicht nur die

wirtschaftlichen und sozialen Themen der damaligen Gesellschaft hervor, sondern auch persönliche Einblicke in einem

historischen Zeitalter. Die Werkreihe Landsleute 1977 – 1987: Two Germanys dokumentierte über elf Jahre hinweg

den Alltag der Menschen aus Ost- und Westdeutschland und schuf damit ein umfangreiches bildjournalistisches Archiv.

2015 wurde die Serie als Einzelausstellung im C/O Berlin gezeigt, begleitet von der Veröffentlichung der gleichnamigen

Publikation. Meisel zeigt Personen aller Altersgruppen in verschiedenen Umgebungen: von Warten am Gleis, Stehen in

überfüllten Bahnen, Gespräche auf Gehwegen, Einsteigen ins Fahrgeschäft der Kirmes, bis hin zum Verweilen auf der

Autoraststätte.

Er dokumentierte in Autorast 1971 Szenen auf den Rastplätzen entlang der A3 bei Köln. Die Werke zeigen Menschen,

die ihre Fahrt für kurze Zeit unterbrechen, sei es zum Essen, Rauchen, Tanken oder Spielen. In den

Schwarzweißaufnahmen werden die anonymen Durchgangsorte zu Momentaufnahmen alltäglicher,

zeitübergreifender Bedürfnisse.

Rudi Meisel wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Kunstpreis Literatur Fotografie, dem Kodak-Fotobuchpreis

sowie zweimal während seinem Studium mit dem Deutschen Jugendfotopreis. Seine Arbeiten wurden international

präsentiert, darunter in Institutionen wie dem Museum Folkwang in Essen, im Rahmen der Phototriennale Hamburg,

sowie in Goethe-Instituten weltweit. Seine Werke sind in zahlreichen öffentlichen Sammlungen vertreten, u. a. die

Deichtorhallen Hamburg, das Deutsche Historische Museum, Berlin, das Haus der Geschichte, Bonn, das

Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst, Cottbus, sowie das Museum Folkwang und Ruhr Museum,

Essen. Heute lebt er in Berlin und unterrichtet Fotografie an verschiedenen Universitäten.

Kontakt für Informationen über die Galerie und die Kunstwerke:

Galerie Bene Taschen, Lindenstraße 19, 50674 Köln

Tel: +49 (0)221/3976 7482 l E-Mail: info@benetaschen.com

Web: www.benetaschen.com l Öffnungszeiten: Mittwoch – Freitag, 13.00 – 18.00 Uhr,

Samstag, 11.00 – 16.00 Uhr und nach Vereinbarung