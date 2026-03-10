RINGFOTO Roadshow 2026

Fotofachhandel trifft Innovation – alfo. im Fokus

Vom 17. bis zum 20. März 2026 geht die RINGFOTO gemeinsam mit zahlreichen Industriepartnern wieder auf Tour durch Deutschland und startet die diesjährige Roadshow mit dem ersten Halt im H4 Hotel Hannover Messe.

Die jährliche Roadshow ist traditionell die erste große Branchenveranstaltung der RINGFOTO im Jahr und bietet Fotofachhändlern, Gesellschaftern und Industriepartnern eine zentrale Plattform für Austausch, Information und Inspiration. An vier Standorten – Hannover, Düsseldorf/Neuss, Sinsheim und Fürth – präsentiert die RINGFOTO gemeinsam mit ihren Partnern aktuelle Produkte, Markttrends und strategische Entwicklungen für den Fotofachhandel.

Die Ausstellung öffnet an allen vier Veranstaltungstagen jeweils von 13:00 bis 18:00 Uhr ihre Türen und bietet den Besuchern die Möglichkeit, sich umfassend über Neuheiten aus den Bereichen Kameras, Objektive, Video, Zubehör, Drohnen sowie Fotoprodukte und Services zu informieren. Als neue Aussteller haben sich in diesem Jahr die Unternehmen Angelbird Technologies, Aqipa sowie Tiffen angekündigt.

Entwicklung der RINGFOTO im Jahr 2025

Mit einem Außenumsatz von rund 1,5 Mrd. € und einem Marktanteil von fast 70% in Deutschland, haben die Mitglieder der RINGFOTO ihre wichtige Rolle im Fotomarkt weiter ausbauen können. Neben Kameras, Videoprodukten, Objektiven, Videozubehör, Drohnen spielen auch der Fotobuch-, Studio– und Passbild-Markt weiterhin eine wichtige Rolle im Sortiment.

Der Gesamtumsatz der RINGFOTO GmbH & Co. KG betrug im Jahr 2025 485,5 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit ein Umsatzrückgang von 6,1 % bzw. 31,4 Mio. €. Der Lagerumsatz liegt mit 369,7 Mio. € um 21,1 Mio. € unter dem Wert des Vorjahres (-5,4 %) während der Streckenumsatz (Zentralregulierung) ein Minus von 10,3 Mio. € auf 115,9 Mio. € (-8,2 %) aufweist. Der Konzernumsatz inklusive der Auslandsumsätze der Tochtergesellschaften in Österreich und den Niederlanden liegt mit 580,2 Mio. € um 4,8 % bzw. 29,2 Mio. € unter dem Vorjahresniveau.

Mitgliederzahl

Insgesamt zählt die RINGFOTO-Gruppe per 31.12.2025 916 Mitglieder (Vorjahr: 968) mit 1.109 Vertriebsstellen. Die Anzahl der Gesellschafter belief sich zum 31.12.2025 auf 280 (19 weniger als Ende 2024). Ursächlich für das Ausscheiden von Mitgliedern sind unverändert Betriebsübergaben, -übernahmen und -aufgaben aus Altersgründen.

VOIGTLÄNDER

Der Gesamtmarkt für Objektive war im Jahr 2025 mit einem Minus von 4,5 % rückläufig und schloss mit einem Umsatzvolumen in Höhe von 336,9 Mio. €. Bei den Festbrennweiten zeigte sich mit einem Rückgang von 6,1 % ein ähnliches Bild. Umso erfreulicher, dass sich die Eigenmarke Voigtländer wieder diesem Trend widersetzen und abermals bei den Festbrennweiten wachsen konnte (+34,8 % vs. Vorjahr). Mit nunmehr 4,7 % Marktanteil ist Voigtländer in diesem Marktsegment mittlerweile auf den sechsten Platz vorgerückt. Erfolgreich verlief auch der Launch der neuen Fernglas Serie “Vienna”, welche die Fachwelt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen wusste. Zahlreiche Objektiv-Neuheiten – einige davon wurden erst vor wenigen Tagen auf der CP+ in Japan vorgestellt – werden schon jetzt auf dem Voigtländer-Stand auf der Roadshow zu sehen sein.

Besonderes Highlight: alfo. Infoveranstaltung

Ein zentraler Bestandteil der Roadshow 2026 ist in diesem Jahr eine exklusive Informationsveranstaltung rund um das Marken- und Serviceuniversum alfo.

Täglich findet von 12:30 bis 13:00 Uhr vor Beginn der Ausstellung ein Spezialvortrag statt, in dem die RINGFOTO ihre Händler umfassend über aktuelle Entwicklungen und neue Lösungen informiert.

Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere:

der alfo.marketplace als neue Plattformlösung für den Fotofachhandel

die integrierten Händler-Webshops als Nachfolgelösung der bisherigen WebWorld

sowie die neue Zubehörmarke alfo.essentials

Mit diesen Lösungen baut die RINGFOTO ihr digitales und serviceorientiertes Angebot für den Fachhandel weiter aus. Ziel ist es, stationären Fotohändlern zusätzliche Vertriebskanäle, moderne Online-Services und neue Umsatzpotenziale zu eröffnen.

Austausch, Trends und Branchenimpulse

Neben den Präsentationen der Industriepartner bietet die Roadshow den Teilnehmern auch zahlreiche Möglichkeiten zum persönlichen Austausch mit Kollegen, Herstellern und dem RINGFOTO-Team. Darüber hinaus werden im Rahmen der Veranstaltung aktuelle Entwicklungen des Fotomarktes sowie strategische Projekte der RINGFOTO vorgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf neuen Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Händler, unter anderem über die neue Online Academy, die künftig Videos, Kurse und praxisnahe Inhalte für den Fotofachhandel bereitstellen wird.

Roadshow-Termine 2026

17.03.2026 – Hannover

H4 Hotel Hannover Messe

18.03.2026 – Düsseldorf / Neuss

Crowne Plaza Düsseldorf / Neuss

19.03.2026 – Sinsheim

Technik Museum Sinsheim

20.03.2026 – Fürth

Sportpark Ronhof – Thomas Sommer

alfo. Infoveranstaltung: 12:30 – 13:00 Uhr

Vortrag Thilo Röhrig und Industriepartner: 13:00 – 13:30 Uhr

Roadshow-Ausstellung: 13:00 – 18:00 Uhr

Ausblick

Dazu Thilo Röhrig (Managing Director RINGFOTO GmbH & Co. KG):

„Die Roadshow ist für uns jedes Jahr ein wichtiger Startpunkt in die neue Saison. Gerade in Zeiten des digitalen Wandels ist es entscheidend, den Fotofachhandel mit innovativen Konzepten, modernen Plattformlösungen und starken Marken zu unterstützen. Mit unserem alfo.-Ökosystem schaffen wir neue Möglichkeiten für Händler, um sowohl online als auch stationär erfolgreich zu sein.“

Mit der Roadshow 2026 setzt die RINGFOTO ihre erfolgreiche Veranstaltungsreihe fort und bietet erneut eine zentrale Plattform, um Innovationen, Produkte und Zukunftskonzepte für den Fotofachhandel gemeinsam mit Industriepartnern zu präsentieren.

Fürth, 09.03.2026