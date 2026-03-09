Der Leica Classic Store in Wetzlar veranstaltet am 14. März 2026 einen Ankauftag für gebrauchte Leica Produkte. Besitzerinnen und Besitzer können Kameras, Objektive und Zubehör vor Ort begutachten lassen. Fachleute sollen den Zustand prüfen und einen möglichen Ankaufspreis ermitteln.
Zwischen 10 und 18 Uhr können Besitzerinnen und Besitzer ihre Leica Kameras, Objektive und Zubehör ohne vorherige Terminvereinbarung vor Ort bewerten lassen. Nach Angaben des Stores prüfen Fachleute sowohl den technischen als auch den kosmetischen Zustand der Ausrüstung. Auf dieser Grundlage soll anschließend eine transparente Wertermittlung erfolgen.
Der ermittelte Betrag kann laut Leica entweder direkt ausgezahlt oder beim Kauf eines anderen Produkts des Herstellers verrechnet werden. Die Aktion richtet sich damit auch an Nutzerinnen und Nutzer, die ihre bestehende Ausrüstung austauschen oder erweitern möchten.
Adresse:
Leica Classic Store
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Pressemitteilung Leica:
Ankauftag im Leica Classic Store Wetzlar am 14. März 2026
Von 10 bis 18 Uhr haben Besitzerinnen und Besitzer die Gelegenheit, ihre Leica Kameras, Objektive und Zubehör von Fachleuten professionell bewerten zu lassen und zu einem fairen Preis zu verkaufen
Wetzlar, 3. März 2026. Am 14. März 2026 lädt der Leica Classic Store in Wetzlar zum exklusiven Ankauftag ein. Hier kann man ganz ohne Voranmeldung und lange Wartezeiten den Wert seiner Leica Ausrüstung fachkundig einschätzen lassen. Ob Vintage-Klassiker, limitierte Sondermodelle oder moderne Leica Produkte: Das erfahrene Team des Leica Classic Stores prüft den kosmetischen und technischen Zustand der Ausrüstung und gibt eine transparente Wertermittlung.
Der ermittelte Betrag kann direkt ausgezahlt oder beim Kauf einer Leica verrechnet werden – eine ideale Gelegenheit für alle, die ihr Equipment optimieren oder auf das nächste Level heben möchten. Der Leica Ankauftag ist nicht nur eine Gelegenheit, Kameras und Objektive von Leica zu veräußern, sondern auch, um in die Welt hochwertiger Pre-Owned-Produkte einzutauchen.
Der Leica Classic Store steht für höchste Qualität und Nachhaltigkeit: Jedes Produkt wird sorgfältig geprüft und mit Garantie angeboten. So können sich neue Besitzerinnen und Besitzer auf die bewährte Leica Exzellenz verlassen. Zu entdecken gibt es außerdem Raritäten und Sammlerstücke.
Der Leica Classic Store ist unter dieser Adresse zu finden: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar.
