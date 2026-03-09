Ankauftag im Leica Classic Store Wetzlar am 14. März 2026

Von 10 bis 18 Uhr haben Besitzerinnen und Besitzer die Gelegenheit, ihre Leica Kameras, Objektive und Zubehör von Fachleuten professionell bewerten zu lassen und zu einem fairen Preis zu verkaufen

Wetzlar, 3. März 2026. Am 14. März 2026 lädt der Leica Classic Store in Wetzlar zum exklusiven Ankauftag ein. Hier kann man ganz ohne Voranmeldung und lange Wartezeiten den Wert seiner Leica Ausrüstung fachkundig einschätzen lassen. Ob Vintage-Klassiker, limitierte Sondermodelle oder moderne Leica Produkte: Das erfahrene Team des Leica Classic Stores prüft den kosmetischen und technischen Zustand der Ausrüstung und gibt eine transparente Wertermittlung.

Der ermittelte Betrag kann direkt ausgezahlt oder beim Kauf einer Leica verrechnet werden – eine ideale Gelegenheit für alle, die ihr Equipment optimieren oder auf das nächste Level heben möchten. Der Leica Ankauftag ist nicht nur eine Gelegenheit, Kameras und Objektive von Leica zu veräußern, sondern auch, um in die Welt hochwertiger Pre-Owned-Produkte einzutauchen.

Der Leica Classic Store steht für höchste Qualität und Nachhaltigkeit: Jedes Produkt wird sorgfältig geprüft und mit Garantie angeboten. So können sich neue Besitzerinnen und Besitzer auf die bewährte Leica Exzellenz verlassen. Zu entdecken gibt es außerdem Raritäten und Sammlerstücke.

Der Leica Classic Store ist unter dieser Adresse zu finden: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar.

www.leica-camera.com