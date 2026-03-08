Erinnerungen in brillanter Bildqualität

Der neue BRAUN DigiFrame 1084 16GB macht aus Fotos, Videos und Musik ein multimediales Erlebnis

+++ 9.7“ (24,55 cm) IPS-Display mit LED-Backlight-Technologie +++ 16GB Interner Speicher für bis zu 3.000 Bilder und Videos +++ Unterstützung von Videoclips und MP3-Dateien +++ 1024 x 768 Auflösung (4:3) +++ unterstützt Speicherkarten/USB-Sticks (USB 2.0/3.0) bis max. 256GB +++ IR-Fernbedienung ++++ benutzerfreundliche Menüführung +++ integrierte Stereo-Lautsprecher (2 x 2W/8Ω) +++ Kopfhörerbuchse (Audio-Ausgang) +++ integrierte Uhr, automatische Ein-/Ausschaltung +++ Micro-HDMI-Port mit HDMI-In-Funktion +++ Uhr/Kalender-Funktion +++ programmierbare Ein-/Ausschaltzeit +++ Gewicht: ca. 468 Gramm +++ UVP 113,00 Euro inkl. MwSt. +++

Eutingen – 18.02.2026 – Sehenswerte Fotos entstehen nahezu täglich, doch nur die wenigsten finden den Weg aus dem digitalen Speicher in den Alltag. Mit dem BRAUN DigiFrame 1084 16GB hat der baden-württembergische Hersteller BRAUN einen digitalen Bilderrahmen entwickelt, der Erinnerungen wieder präsent macht. Die Kombination aus moderner IPS-Display-Technologie, 16 Gigabyte internem Speicher und umfassender Formatunterstützung verwandelt statische Bilder in ein lebendiges, multimediales Erlebnis.

Das Herzstück des DigiFrame 1084 16GB bildet ein hochwertiges 9,7 Zoll IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln im klassischen 4:3-Format werden digitale Aufnahmen in klaren, natürlichen Farben wiedergegeben. Die IPS-Technologie sorgt dabei für stabile Blickwinkel und eine gleichmäßige Darstellung – Details bleiben auch aus seitlicher Perspektive gut erkennbar. Der Bildschirm mit einer Diagonale von 24,55 Zentimetern fügt sich harmonisch in verschiedene Wohnumgebungen ein, ohne durch seine Abmessungen von etwa 256 x 208 x 24 Millimetern zu dominieren.

Mit 16 Gigabyte internem Speicher bietet der DigiFrame ausreichend Platz für bis zu 3.000 Bilder und Videos. Diese Kapazität ermöglicht es, eine umfangreiche Auswahl an Erinnerungen direkt im Gerät zu hinterlegen, ohne auf externe Medien angewiesen zu sein. Wer noch mehr Inhalte präsentieren möchte, kann auf die Unterstützung von SD-, SDHC- und MMC-Speicherkarten sowie USB-Sticks zurückgreifen. Das Gerät verarbeitet dabei Speichermedien mit einer Kapazität von bis zu 256 Gigabyte und ist sowohl mit USB 2.0 als auch USB 3.0 kompatibel. Von Speicherkarten oder USB-Sticks lassen sich Diashows mit bis zu 10.000 Bildern abspielen – eine Funktion, die sich durch die Option zur Hintergrundmusik ergänzen lässt.

Die Vielseitigkeit des DigiFrame zeigt sich in der breiten Formatunterstützung. Neben den gängigen Bildformaten JPEG, BMP und PNG verarbeitet das Gerät auch Videos in den meisten Formaten. Full-HD-Inhalte in 720p und 1080p werden problemlos wiedergegeben. Für die musikalische Untermalung oder für reines Musikabspielen unterstützt der Bilderrahmen MP3, WAV, WMA, AAC und FLAC. Die integrierten Stereo-Lautsprecher mit jeweils 2 Watt bei 8 Ohm liefern einen ausgewogenen Klang, während eine Kopfhörerbuchse diskrete Nutzung ermöglicht.

Der Micro-HDMI-Port mit HDMI-In-Funktion erweitert die Einsatzmöglichkeiten deutlich. Über diese Schnittstelle lässt sich das Display als externer Monitor nutzen – eine praktische Eigenschaft, die den BRAUN DigiFrame über seine primäre Funktion als Bilderrahmen hinaushebt. Das Gerät arbeitet dabei PC-unabhängig, kann aber bei Bedarf auch direkt mit einem Computer verbunden werden. Die Bedienung erfolgt intuitiv über eine mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung oder direkt am Gerät über eine benutzerfreundliche Menüführung.

Praktische Details wie z.B. die integrierte Kalenderfunktion machen den Alltag mit dem DigiFrame komfortabel. Eine integrierte Uhr mit automatischer Ein- und Ausschaltfunktion ermöglicht es, das Gerät nach individuellen Zeitplänen zu steuern. Parameter wie Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung lassen sich an die jeweilige Umgebung und persönliche Vorlieben anpassen. Ein Standby-Modus trägt zur Energieeffizienz bei. Dateien von USB-Sticks oder SD-Karten können auf den internen Speicher kopiert werden, was die Verwaltung der Inhalte vereinfacht. Das schwarze Design des BRAUN DigiFrame 1084 16GB fügt sich dezent in verschiedene Einrichtungsstile ein. Mit einem Gewicht von etwa 468 Gramm bleibt der Rahmen trotz seiner soliden Bauweise handlich. Die Stromversorgung erfolgt über ein 5V/2A-Netzteil.

Der BRAUN DigiFrame 1084 16GB ist ab Mitte Februar 2026 für einen empfohlenen Endkundenpreis von 113,00 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich.

