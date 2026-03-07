Ausstellung des Kollektivs „She Shoots Leica“ in der Leica Welt

Wetzlar, 25. Februar 2026. Zum diesjährigen Weltfrauentag setzt das Fotografinnen-Kollektiv „She Shoots Leica“ gemeinsam mit der Leica Welt ein Zeichen mit der Ausstellung „Different Women, one love“. 15 Frauen zeigen dabei, dass Fotografie nicht nur von Blicken, Haltungen und Erfahrungen lebt, sondern auch von der persönlichen Perspektive.

Die gezeigten Arbeiten bewegen sich zwischen dokumentarischen, poetischen und experimentellen Ansätzen, zwischen Street-, Reise-, Porträt- und Reportagefotografie. Sie erzählen von Menschen und Momenten, von Nähe und Distanz, von leisen Beobachtungen und starken Haltungen. Der Weltfrauentag bildet dabei einen inhaltlichen Bezugspunkt, der den Blick auf Sichtbarkeit, Austausch und die Rolle von Frauen in der zeitgenössischen Fotografie lenkt.

„She Shoots Leica“ wurde 2024 von Anika Vehring und Antje Huck gegründet. Das internationale Netzwerk versteht Fotografie als persönlichen Ausdruck und gemeinschaftlichen Austausch. Zu den beteiligten Fotografinnen zählen unter anderem Jennifer Schäufelin, Bettina Meister, Wiebke Münchau, Pia Parolin und Sophie Linckersdorff. Das Kollektiv steht für Offenheit, gegenseitige Inspiration und eine vielfältige fotografische Erzählkultur.

Die Ausstellung „Different Women, one love“ wird am 08. März 2026 eröffnet und ist danach im Café Leitz in der Leica Welt während der Öffnungszeiten vom 10. März bis 3. Mai 2026 zu sehen.

