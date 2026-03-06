Mit 36 neuen Farben für die Vorsatzseiten erweitert Whitewall seine Bildbände um ein neues Gestaltungselement.
Mit seinen Bildbänden möchte der Foto-Dienstleister Whitewall vor allem Fotoenthusiasten und professionelle Fotografen ansprechen, die ihre Bilder in gebundener Form präsentieren möchten. Der Bildband an sich ist nicht neu. Dafür aber die Möglichkeit, die Vorsatzseiten in jetzt 36 neuen Farben individuell zu gestalten. Wir haben die neue Option ausprobiert.
Kosten für unseren Band
- Bildband (64 Seiten, Inkjet-Druck, Hardcover matt): 67,65 Euro
- Vorsatzfarbe: 3,00 Euro
- Relief-Lack: 5,00 Euro
- Versandkosten: 4,95 Euro
- Gesamt: 80,60 Euro
Gestaltung per Desktop-Software
Für den Test entschieden wir uns für einen Whitewall-Bildband Exhibition im Format DIN A4 quer mit mattem Hardcover und Inkjet-Druck auf glänzendem Papier. Die Gestaltung erfolgte über die Desktop-Bestellsoftware. Zu Beginn gibt es zwei Möglichkeiten: einen automatischen Layoutvorschlag oder die manuelle Gestaltung.
Während die Software im automatischen Modus aus den ausgewählten Bildern selbstständig ein Seitenlayout erstellt, erlaubt die manuelle Variante eine detaillierte Kontrolle über das gesamte Seitenlayout. Die bedruckbaren Innenseiten sind bei Letzterem nicht leer, sondern mit Platzhaltern versehen, etwa für ein großes Einzelbild oder zwei Hochformate. Diese Layouts lassen sich frei anpassen oder vollständig verändern. Zusätzlich bietet die Software mehrere Layoutvorschläge, die als Ausgangspunkt dienen können. Eigene Layouts lassen sich speichern und später erneut verwenden. Das spart Zeit.
Farbwahl für die Vorsatzseiten
Auf der ersten Innendoppelseite zeigt die Gestaltungssoftware auf der linken Seite das Vorsatzpapier, das grundsätzlich nicht bedruckt werden kann. Standardmäßig ist dieses weiß. Gegen einen Aufpreis von drei Euro kann hier jedoch eine Farbe ausgewählt werden. Über die Schaltfläche „Farbe wählen” stehen dafür insgesamt 36 neue Farbtöne zur Verfügung. Da sich unser Bildband thematisch mit Bergen und Schlössern rund um Garmisch-Partenkirchen beschäftigt, haben wir uns für einen dunklen Grünton entschieden, um das Naturthema visuell aufzugreifen. Die gewählte Farbe wird automatisch für beide Vorsatzseiten vorne und hinten im Bildband sowie für die Innenseiten des Hardcovers übernommen. Dadurch entsteht eine einheitliche farbliche Klammer.
Zusätzlich nutzten wir die erste bedruckbare Innenseite auf der rechten Seite nicht für Fotos, sondern wiederholten dort die Farbe des Vorsatzpapiers als Hintergrundfarbe und platzierten den Titeltext großflächig in Weiß darauf. Dadurch erhält das gewählte Farbthema noch mehr Gewicht. Wer das nicht möchte, kann nach der Vorsatzseite auch direkt mit Fotos beginnen.
Praktisch: Die für das Vorsatzpapier gewählte Farbe wird im weiteren Verlauf der Gestaltung unter den zuletzt verwendeten Farben angezeigt. So lässt sich exakt derselbe Farbton problemlos an anderen Stellen des Buchs wieder aufgreifen.
Covertext mit Relief-Lack
Um das Farbthema auch auf dem Cover fortzuführen, haben wir uns für eine Veredelung des Buchtitels mit Relief-Lack entschieden. Neben den Varianten in Silber, Gold und Roségold bietet Whitewall auch einen transparenten Relief-Lack an. Dieser kann entweder vollständig transparent oder – wie in unserem Fall – voll farbig eingesetzt werden. Wir verwendeten den zuvor gespeicherten Grünton des Vorsatzpapiers als Textfarbe für den Relief-Lack und stellten die Deckkraft auf 100 Prozent ein. Im Ergebnis hebt sich der grüne Titeltext dezent vom Cover ab und ist haptisch deutlich wahrnehmbar. Der transparente Relief-Lack kostet fünf Euro Aufpreis.
Unser Fazit: Whitewall Bildband A4 Quer Inkjet-Druck
Der Whitewall-Bildband wird durch die neuen Farben für die Vorsatzseiten sinnvoll ergänzt. Die Option lässt sich einfach im Gestaltungsprozess aktivieren und eröffnet in Kombination mit dem Relief-Lack individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Verarbeitung und Bindung überzeugen. Die gedruckten Bilder wirken scharf. Auch die Farbwiedergabe macht einen guten Eindruck.
Was uns gefällt …
- Einfache Gestaltung, die neuen Farben ermöglichen einen persönlichen Look
… und was nicht so gut ist
- Hochwertig, aber insgesamt auch hochpreisig
