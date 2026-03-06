Auf der ersten Innendoppelseite zeigt die Gestaltungssoftware auf der linken Seite das Vorsatzpapier, das grundsätzlich nicht bedruckt werden kann. Standardmäßig ist dieses weiß. Gegen einen Aufpreis von drei Euro kann hier jedoch eine Farbe ausgewählt werden. Über die Schaltfläche „Farbe wählen” stehen dafür insgesamt 36 neue Farbtöne zur Verfügung. Da sich unser Bildband thematisch mit Bergen und Schlössern rund um Garmisch-Partenkirchen beschäftigt, haben wir uns für einen dunklen Grünton entschieden, um das Naturthema visuell aufzugreifen. Die gewählte Farbe wird automatisch für beide Vorsatzseiten vorne und hinten im Bildband sowie für die Innenseiten des Hardcovers übernommen. Dadurch entsteht eine einheitliche farbliche Klammer.

Zusätzlich nutzten wir die erste bedruckbare Innenseite auf der rechten Seite nicht für Fotos, sondern wiederholten dort die Farbe des Vorsatzpapiers als Hintergrundfarbe und platzierten den Titeltext großflächig in Weiß darauf. Dadurch erhält das gewählte Farbthema noch mehr Gewicht. Wer das nicht möchte, kann nach der Vorsatzseite auch direkt mit Fotos beginnen.