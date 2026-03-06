Nikon erweitert seine Fernglasreihen MONARCH M5 und PROSTAFF P7 um neue Modelle mit 50-mm-Objektivdurchmesser. Die Geräte sollen trotz großer Objektive vergleichsweise leicht ausfallen und sich dadurch besser transportieren lassen. Laut Hersteller richten sie sich vor allem an Naturbeobachter und Outdoor-Fans.

Die neuen Varianten sind jeweils mit 10- oder 12-facher Vergrößerung erhältlich. Beim Nikon MONARCH M5 10×50 liegt das Gewicht bei 640 Gramm, das MONARCH M5 12×50 bringt 650 Gramm auf die Waage. Beim Nikon PROSTAFF P7 10×50 nennt der Hersteller 630 Gramm, während das PROSTAFF P7 12×50 645 Gramm wiegt. Durch das vergleichsweise geringe Gewicht sollen sich die Ferngläser auch über längere Zeiträume ohne Stativ nutzen lassen.

Laut Nikon bieten die Modelle ein relativ großes scheinbares Sehfeld. Die 12×50-Versionen erreichen demnach 60,8 Grad, während die 10×50-Varianten ein scheinbares Sehfeld von 55,3 Grad bieten. Das soll helfen, bewegte Objekte schneller im Blick zu behalten.

Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polycarbonat-Kunstharz. Diese Konstruktion soll Stabilität mit geringem Gewicht verbinden. Zusätzlich bietet Nikon einen optionalen TRA-3-Stativadapter an, mit dem sich die Ferngläser auf einem Stativ befestigen lassen.

Die neuen Ferngläser sollen voraussichtlich ab Anfang März 2026 im Handel erhältlich sein.

Das Nikon MONARCH M5 10×50 kostet 449 Euro, das MONARCH M5 12×50 469 Euro.

Das Nikon PROSTAFF P7 10×50 kostet 309 Euro, das PROSTAFF P7 12×50 339 Euro.

Pressemitteilung Nikon: