Nikon erweitert seine Fernglasreihen MONARCH M5 und PROSTAFF P7 um neue Modelle mit 50-mm-Objektivdurchmesser. Die Geräte sollen trotz großer Objektive vergleichsweise leicht ausfallen und sich dadurch besser transportieren lassen. Laut Hersteller richten sie sich vor allem an Naturbeobachter und Outdoor-Fans.
Die neuen Varianten sind jeweils mit 10- oder 12-facher Vergrößerung erhältlich. Beim Nikon MONARCH M5 10×50 liegt das Gewicht bei 640 Gramm, das MONARCH M5 12×50 bringt 650 Gramm auf die Waage. Beim Nikon PROSTAFF P7 10×50 nennt der Hersteller 630 Gramm, während das PROSTAFF P7 12×50 645 Gramm wiegt. Durch das vergleichsweise geringe Gewicht sollen sich die Ferngläser auch über längere Zeiträume ohne Stativ nutzen lassen.
Laut Nikon bieten die Modelle ein relativ großes scheinbares Sehfeld. Die 12×50-Versionen erreichen demnach 60,8 Grad, während die 10×50-Varianten ein scheinbares Sehfeld von 55,3 Grad bieten. Das soll helfen, bewegte Objekte schneller im Blick zu behalten.
Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polycarbonat-Kunstharz. Diese Konstruktion soll Stabilität mit geringem Gewicht verbinden. Zusätzlich bietet Nikon einen optionalen TRA-3-Stativadapter an, mit dem sich die Ferngläser auf einem Stativ befestigen lassen.
Die neuen Ferngläser sollen voraussichtlich ab Anfang März 2026 im Handel erhältlich sein.
Das Nikon MONARCH M5 10×50 kostet 449 Euro, das MONARCH M5 12×50 469 Euro.
Das Nikon PROSTAFF P7 10×50 kostet 309 Euro, das PROSTAFF P7 12×50 339 Euro.
Pressemitteilung Nikon:
Nikon stellt ultraleichte Ferngläser mit 50mm Objektivdurchmesser vor
Düsseldorf, 17. Februar 2026 – Heute erweitert Nikon seine Produktreihen MONARCH M5 und PROSTAFF P7 um die leichtesten Ferngläser ihrer Klasse mit einem Objektivdurchmesser von 50 mm.1 Diese neuen Modelle wurden für maximale Tragbarkeit und komfortable Handhabung ohne Leistungseinbußen entwickelt und eignen sich perfekt für Outdoor-Enthusiast:innen und Naturliebhaber:innen, die leistungsstarke Sicht ohne das Gewicht herkömmlicher 50-mm-Ferngläser wünschen.
Mit ihrer schlanken, ultraleichten Konstruktion beweisen die neuen Modelle MONARCH M5 und PROSTAFF P7 mit 50 mm Objektivdurchmesser, dass Ferngläser in voller Größe nicht schwer sein müssen. Das Fernglas MONARCH M5 10×50 wiegt nur 640 g, das Modell 12×50 wiegt 650 g. Das Fernglas PROSTAFF P7 10×50 wiegt 630 g, das Modell 12×50 wiegt 645 g. Sie sind leicht zu transportieren und zu handhaben – ideal für Vogel- oder Naturbeobachtung – und können bequem in längeren Beobachtungssitzungen ohne Stativ verwendet werden.
Trotz ihres geringen Gewichts bieten die neuen Ferngläser eine ausgewogene, vielseitige optische Leistung. Die großen 50-mm-Objektivlinsen bieten eine hervorragende Lichtstärke, während die überlegene Optik und Nikons fortschrittliche Mehrschichtenvergütung feine Details mit brillanter Klarheit sichtbar machen. Von der Vogelbeobachtung im Morgengrauen bis zur Astronomie nach Sonnenuntergang können Outdoor-Fans jeden Alters auch bei schwachen Lichtverhältnissen eine wunderschöne, klare Sicht genießen.
Elena Korotiy, Senior Manager Sport Optics Nikon Europe, kommentiert: „Durch die Kombination von branchenführender Leichtigkeit mit hervorragender optischer Leistung hat Nikon den traditionellen Konflikt zwischen Größe, Gewicht und Performance beseitigt. Dieses Fernglas ist leicht genug, um es überallhin mitzunehmen, und dennoch so leistungsstark, dass es auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gute Beobachtungen ermöglicht. Es ist perfekt für alle, die eine klarere Sicht genießen möchten, ohne sich Gedanken über die Größe oder das Gewicht ihrer Ausrüstung machen zu müssen.“
Neue Ausstattungsmerkmale: MONARCH M5 und PROSTAFF P7 10×50 und 12×50
- Beeindruckend leichte Ferngläser mit 50-mm-Objektiv: Hervorragende Tragbarkeit, überlegene Lichtsammelfähigkeit und ausgezeichnete optische Leistung – für detaillierte, hochauflösende Bilder und komfortable Handhabung.
- Optimiertes MONARCH M5: Das Modell 10×50 wiegt 640 g, das Modell 12×50 wiegt 650 g.
- Optimiertes PROSTAFF P7: Das Modell 10×50 wiegt 630 g, das Modell 12×50 wiegt 645 g.
- Breites scheinbares Sehfeld: Dank eines weiten scheinbaren Sehfelds von 60,8° bei den 12×50-Modellen lassen sich bewegte Objekte schnell erkennen. Das Modell 10×50 bietet ein scheinbares Sehfeld von 55,3°.2
- Raffiniertes Außendesign: Das leichte, stromlinienförmige Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polycarbonat-Kunstharz und liegt gut in der Hand. Die Logos von Nikon und MONARCH M5 bzw. PROSTAFF P7 sind in Nikon-Gelb eingraviert.
- Optionaler TRA-3-Stativadapter: Kompatibel mit den neuen Modellen 10×50 und 12×50.
Weitere wichtige Funktionsmerkmale: MONARCH M5
- Wasserdicht und beschlagfrei: Wasserdicht (bis zu 10 Minuten bei 1 m Tiefe) und beschlagfrei dank O-Ring-Dichtungen und Stickstofffüllung.
- Großer Abstand der Austrittspupille: Sorgt für ein klares Sehfeld auch beim Tragen einer Brille.
- Verstellbare Gummi-Augenmuscheln: Machen es leicht, die richtige Lage der Austrittspupille zu finden.
- Gummiarmierung: Sorgt für festen Griff und schützt vor Stößen, Schlägen und Stürzen.
- Klappbare Objektivdeckel: Verhindern den Verlust der Objektivdeckel.
Weitere wichtige Funktionsmerkmale: PROSTAFF P7
- Renommierte Nikon-Optik: Mehrschichtenvergütung der Linsen und Prismen, nichtleitende, hochreflektierende Mehrschichtenvergütung und phasenkorrigierende Prismavergütung für helle, kontrastreiche Bilder in natürlichen Farben.
- Pflegeleicht: Öl- und wasserabweisende Beschichtungen machen Feuchtigkeit, Fingerabdrücke und Flecken leicht abwischbar.
- Verriegelungssystem für den Dioptrienausgleichsring: Sobald die Dioptrie eingestellt ist, kann sie arretiert werden.
- Wasserdicht und beschlagfrei: Wasserdicht (bis zu 10 Minuten bei 1 m Tiefe) und beschlagfrei dank O-Ring-Dichtungen und Stickstofffüllung.
- Großer Abstand der Austrittspupille: Sorgt für ein klares Sehfeld auch beim Tragen einer Brille.
- Verstellbare Gummi-Augenmuscheln: Machen es leicht, die richtige Lage der Austrittspupille zu finden.
- Gummiarmierung: Sorgt für festen Griff und schützt vor Stößen, Schlägen und Stürzen.
1 Im Bereich von Ferngläsern mit einem Objektivdurchmesser von 50 mm und einer 10- oder 12-fachen Vergrößerung auf dem europäischen Markt. Basierend auf einer Studie von Nikon Vision vom 17. Februar 2026.
2 Berechnung des scheinbaren Sehfelds auf Grundlage der Norm ISO 14132-1:2015.
Verfügbarkeit
Die neuen MONARCH und PROSTAFF Ferngläser sind voraussichtlich ab Anfang März 2026 im Handel erhältlich.
Unverbindliche Preisempfehlungen
|MONARCH M5 10×50
|449,00 €
|MONARCH M5 12×50
|469,00 €
|PROSTAFF P7 10×50
|309,00 €
|PROSTAFF P7 12×50
|339,00 €
