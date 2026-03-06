Mit dem Godox LITEMONS LP800Bi erweitert der Hersteller sein Portfolio an LED-Lichtpanels für Video- und Content-Produktionen. Das Modell soll eine großflächige, gleichmäßige Ausleuchtung mit variabler Farbtemperatur bieten. Angesprochen sind sowohl professionelle Anwender als auch Content Creator.

Das Godox LITEMONS LP800Bi soll sich sowohl als Führungslicht als auch als Fülllicht eignen, etwa bei Porträtaufnahmen, Video-Produktionen oder Streaming-Setups. Eine integrierte Diffusionsfläche sorgt laut Hersteller dafür, dass das Licht weich bleibt und dennoch ausreichend Helligkeit liefert. Details von Motiven sollen so klar sichtbar bleiben, während Schatten reduziert werden.

Das LED-Panel arbeitet mit einem variablen CCT-Bereich von 2800 bis 6500 Kelvin. Damit deckt das Gerät sowohl warmes Kunstlicht als auch kühleres Tageslicht ab. Die Helligkeit lässt sich stufenlos von 0 bis 100 Prozent regulieren. Das LITEMONS LP800Bi arbeitet ohne Lüfter. Dadurch soll das Panel geräuschlos funktionieren und sich auch für Aufnahmen mit empfindlichen Mikrofonen eignen.

Die Einstellungen lassen sich direkt am Gerät über ein integriertes LED-Display vornehmen. Alternativ kann das Panel per Bluetooth über die Godox Light App gesteuert werden.

Das Godox LITEMONS LP800Bi kostet 129,99 Euro.

Pressemitteilung Godox: