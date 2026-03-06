Mit dem Godox LITEMONS LP800Bi erweitert der Hersteller sein Portfolio an LED-Lichtpanels für Video- und Content-Produktionen. Das Modell soll eine großflächige, gleichmäßige Ausleuchtung mit variabler Farbtemperatur bieten. Angesprochen sind sowohl professionelle Anwender als auch Content Creator.
Das Godox LITEMONS LP800Bi soll sich sowohl als Führungslicht als auch als Fülllicht eignen, etwa bei Porträtaufnahmen, Video-Produktionen oder Streaming-Setups. Eine integrierte Diffusionsfläche sorgt laut Hersteller dafür, dass das Licht weich bleibt und dennoch ausreichend Helligkeit liefert. Details von Motiven sollen so klar sichtbar bleiben, während Schatten reduziert werden.
Das LED-Panel arbeitet mit einem variablen CCT-Bereich von 2800 bis 6500 Kelvin. Damit deckt das Gerät sowohl warmes Kunstlicht als auch kühleres Tageslicht ab. Die Helligkeit lässt sich stufenlos von 0 bis 100 Prozent regulieren. Das LITEMONS LP800Bi arbeitet ohne Lüfter. Dadurch soll das Panel geräuschlos funktionieren und sich auch für Aufnahmen mit empfindlichen Mikrofonen eignen.
Die Einstellungen lassen sich direkt am Gerät über ein integriertes LED-Display vornehmen. Alternativ kann das Panel per Bluetooth über die Godox Light App gesteuert werden.
Das Godox LITEMONS LP800Bi kostet 129,99 Euro.
Pressemitteilung Godox:
Godox LITEMONS LP800Bi – Leistungsstarkes Bi-Color LED Light Panel
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, stellt mit der neuen Godox LITEMONS Bi-Color LED Light Panel LP800Bi eine leistungsstarke Lichtlösung vor, die speziell für moderne und dynamische Aufnahmesituationen konzipiert wurde.
Das Panel kombiniert eine großflächige, weiche Ausleuchtung mit hoher Farbtreue, intuitiver Steuerung und einem geräuschlosen Betrieb. Damit richtet sich Godox an professionelle Anwender sowie ambitionierte Content Creator, die bei Live Streams, Videoaufnahmen oder Content-Produktionen auf konstante Qualität und maximale Flexibilität setzen.
Großflächiges, weiches Licht für vielseitige Anwendungen
Das LITEMONS LP800Bi überzeugt durch seine große Leuchtfläche, die in Kombination mit farbtreuen LEDs eine breite, gleichmäßige Ausleuchtung ermöglicht. Das Licht eignet sich ideal als weiches Führungs- oder Fülllicht und sorgt sowohl bei Porträtaufnahmen als auch in Studio-Setups für ein natürliches und ausgewogenes Ergebnis. Eine professionelle optische Diffusionsfläche stellt sicher, dass das Licht weich bleibt, ohne an Helligkeit zu verlieren. So werden Details präzise hervorgehoben und Motive optimal in Szene gesetzt.
Präzise Steuerung und zuverlässige Farbwiedergabe
Mit einem CCT-Bereich von 2800K bis 6500K deckt das LP800Bi sowohl warmes Kunstlicht als auch kühles Tageslicht ab. Die stufenlose Dimmung von 0 bis 100 Prozent erlaubt eine exakte Anpassung an jede Aufnahmesituation. Dank eines CRI von circa 96 und eines TLCI von circa 98 garantiert Godox eine realistische Wiedergabe von Farben und Hauttönen. Die Steuerung erfolgt wahlweise direkt am Gerät über das integrierte LED-Display oder komfortabel per Bluetooth über die Godox Light App mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern. Für kreative Akzente stehen zudem 11 integrierte FX-Modi zur Verfügung.
USPs auf einen Blick
- Große, gleichmäßig ausleuchtende Softpanel-Fläche für natürliches Licht
- Hohe Farbtreue mit CRI ≈ 96 und TLCI ≈ 98
- Bi-Color Bereich von 2800K bis 6500K und stufenlose 0–100 Prozent Dimmung
- Leiser, lüfterloser Betrieb für geräuschfreie Aufnahmen
- Flexible Steuerung per LED-Display am Gerät oder per Godox Light App
- 180 Grad neigbarer Haltebügel für maximale Flexibilität
- Ready-to-shoot Set mit Lichtstativ und integriertem Netzkabel
Preis und Verfügbarkeit
Das Godox LITEMONS Bi-Color LED Light Panel LP800Bi ist in Kürze im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 129,99 Euro.
