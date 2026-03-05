Als Nächstes fällt auf, dass die Nikon ZR auf eine sehr leise Bedienung ausgelegt ist, die bei laufender Videoaufzeichnung möglichst keine Störgeräusche auf der Audiospur erzeugt. Alle Tasten und auch der Joystick, der mangels Tastenkreuz bei der Nikon ZR für jegliches Navigieren durch das Kameramenü und die Aufnahmeeinstellungen zuständig ist, lassen sich praktisch geräuschlos bedienen. Die beiden Einstellräder für die Belichtungssteuerung verfügen zwar über spürbare Rastpunkte, rasten aber so sanft ein, dass selbst diese Einstellungen geräuschlos vorgenommen werden können, wenn man langsam an den Rädern dreht. Nikon verzichtet auf ein klassisches Modusrad und setzt stattdessen auf eine Modus-Taste. Die sitzt oben am Gehäuse neben der Display-Taste und einer dritten Taste für die Belichtungskorrektur. Alle drei Tasten sind zusätzlich mit den Ziffern 1, 2 und 3 durchnummeriert und lassen sich über das Kameramenü auch mit anderen Funktionen belegen. Wer also beispielsweise ohnehin im manuellen Belichtungsmodus „M“ arbeitet und die Funktion der Belichtungskorrektur deshalb nicht benötigt, kann die dazugehörige Taste 1 beispielsweise mit dem Weißabgleich oder der Focus-Peaking-Anzeige für manuelles Scharfstellen belegen. Grundsätzlich können alle Bedienelemente der Nikon ZR über das Menü für Individualfunktionen neu belegt werden. So lässt sich die Kamera individuell einrichten.

Um noch einmal auf die geräuschlose Bedienung zurückzukommen: Über die leise Zoomwippe oben am Auslöser kann man entweder jederzeit elektronisch gesteuerte Powerzoom-Objektive wie das neue professionelle Nikkor Z 28–135 mm f/4 PZ bedienen oder geräuschlos in das Livebild hinein- und herauszoomen. In dem Fall ersetzt die Wippe die Lupentaste, um das Livebild beispielsweise schnell für das manuelle Scharfstellen digital zu vergrößern. Darüber hinaus lassen sich wichtige Aufnahmeeinstellungen jederzeit geräuschlos über das Touchdisplay einstellen.

Auch wenn die Bedienung aus Fotografensicht natürlich etwas anders aufgebaut ist, findet man sich in der Praxis schnell zurecht. Einzig den Zugriff auf das Kamera-Hauptmenü empfanden wir etwas umständlich. Dazu muss man erst über die Taste mit den drei Strichen das Schnellmenü öffnen und von dort aus das Hauptmenü. Alternativ kann man sich ein individuelles „Mein Menü“ mit den wichtigsten Menüpunkten anlegen und dieses auf eine der ebenfalls individuell belegbaren Tasten legen.