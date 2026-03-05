Am 7. und 8. März 2026 findet die fünfte Ausgabe des Leipzig Photobook Festival statt. Die Veranstaltung widmet sich dem Leitthema „Power / Fragility“. Im Mittelpunkt stehen Ausstellungen, Diskussionen und Präsentationen rund um das Medium Fotobuch.

Das Leipzig Photobook Festival öffnet in der HALLE 14 – Zentrum für zeitgenössische Kunst in der Leipziger Baumwollspinnerei seine Türen. Die fünfte Ausgabe der Veranstaltung steht unter dem Thema „Power / Fragility“. Das Festival soll untersuchen, wie Machtstrukturen und Verletzlichkeit in fotografischen Arbeiten und insbesondere im Medium Fotobuch sichtbar werden.

Unter „Power“ verstehen die Kuratoren unterschiedliche Formen von Einfluss und Energie – etwa politische Macht, ökonomische Dynamiken oder soziale Kräfte innerhalb von Gemeinschaften. Macht könne sich sowohl physisch in Körpern, Architektur oder Naturereignissen zeigen als auch weniger sichtbar in gesellschaftlichen Strukturen, Symbolen oder Blickregimen.

Der zweite Begriff des Festivalthemas, „Fragility“, wird laut Veranstaltern nicht ausschließlich als Schwäche interpretiert. Vielmehr soll Fragilität auch als Ausgangspunkt für Veränderung betrachtet werden. Bezug genommen wird dabei unter anderem auf das Konzept der „Antifragilität“, das der Autor Nassim Nicholas Taleb geprägt hat. Instabilität und Störungen könnten demnach Prozesse anstoßen, aus denen neue Perspektiven entstehen.

Programm mit Diskussionen, Ausstellungen und Workshops

Das Festival wird von Calin Kruse geleitet, der auch für die künstlerische Konzeption verantwortlich zeichnet. Jenny Starick übernimmt die künstlerische Co-Konzeption. Geplant sind unter anderem Podiumsdiskussionen, Präsentationen, Gespräche, Filmvorführungen sowie Workshops und Portfolio-Reviews. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Fotobuch- und Fotoausstellungen.

Zu den zentralen Programmpunkten zählt eine Ausstellung der schwedischen Fotografin Lina Scheynius. Ihre Arbeiten beschäftigen sich häufig mit Intimität, Körperlichkeit und Nähe. Gleichzeitig thematisiert die Präsentation die Rolle digitaler Plattformen und deren Einfluss auf künstlerische Sichtbarkeit. Scheynius’ Arbeiten würden auf Plattformen wie Instagram immer wieder eingeschränkt oder zensiert, was Fragen nach Kontrolle und künstlerischer Autonomie aufwerfe.

Ein weiteres Ausstellungsprojekt zeigt Arbeiten des indischen Fotografen Arko Datto. Zwischen 2017 und 2020 dokumentierte er die Auswirkungen des Klimawandels in den Sundarbans, einem Delta-Gebiet in Indien. Dort leben Millionen Menschen, die besonders stark von steigenden Wasserständen und dem Rückgang der Mangrovenwälder betroffen sind. Datto nutzt nächtliche Blitzlichtfotografie, die eine ungewöhnliche und teils surreale Bildwirkung erzeugen soll.

Beide Ausstellungen sind vom 7. März bis zum 2. April 2026 zu sehen und werden von einer begleitenden Publikation ergänzt. Parallel zeigt das Festival zudem die Fotobuchausstellungen „Aperture PhotoBook Awards“ sowie „Fragile Volumes – Das Fotobuch jenseits des Papiers“.

Ein Programmhöhepunkt ist die Podiumsdiskussion „Framing the Fragility of Peace“, die am 8. März 2026 um 14 Uhr stattfindet. Teilnehmen sollen unter anderem der Fotograf Antoine d’Agata, der Fotograf Emin Özmen sowie Asle Olsen, Direktor des Nobel Peace Center. Die Moderation übernimmt Andrea Holzherr von Magnum Photos.

Bild: Calin Kruse

Pressemitteilung Leipzig Photobook Festival: