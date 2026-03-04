Zeiss erweitert seine Otus-ML-Reihe um eine 35-Millimeter-Festbrennweite mit Lichtstärke f/1,4. Das manuell fokussierende Objektiv ist für spiegellose Kameras mit Sony E-, Canon RF- und Nikon Z-Bajonett vorgesehen. Es soll sich vor allem an Fotografen richten, die mit einem moderaten Weitwinkel arbeiten.

Mit dem Zeiss Otus ML 1.4/35 erweitert Zeiss seine ML-Serie um eine 35-mm-Festbrennweite für spiegellose Systemkameras mit Sony E-, Canon RF- und Nikon Z-Bajonett. Das rein manuelle Objektiv richtet sich an Street-, Reise- und Dokumentarfotografen und reiht sich neben dem ZEISS Otus ML 1.4/50 und dem ZEISS Otus ML 1.4/85 ein. Damit steht Anwendern nun ein Trio aus 35, 50 und 85 Millimetern zur Verfügung.

Die Lichtstärke von f/1,4 soll eine gezielte Steuerung der Schärfentiefe ermöglichen, während ein asphärisches optisches Design Abbildungsfehler wie Verzeichnungen und chromatische Aberrationen reduzieren soll. Die Zeiss T*-Vergütung minimiert laut Hersteller Reflexionen und Streulicht, zehn Blendenlamellen versprechen ein harmonisches Bokeh. Typisch für die Otus-Reihe seien zudem hohe Schärfe, präzise Farbwiedergabe und ausgeprägter Mikrokontrast.

Das Gehäuse besteht vollständig aus Metall und beherbergt eine Helikoid-Mechanik mit definiertem Drehwinkel für präzises manuelles Fokussieren. Die Blende lässt sich für Videoanwendungen entklicken.

Das Zeiss Otus ML 1.4/35 soll ab Frühjahr 2026 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.399 Euro. Weitere Informationen unter: www.zeiss.de/otus-ml

