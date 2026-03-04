Zeiss erweitert seine Otus-ML-Reihe um eine 35-Millimeter-Festbrennweite mit Lichtstärke f/1,4. Das manuell fokussierende Objektiv ist für spiegellose Kameras mit Sony E-, Canon RF- und Nikon Z-Bajonett vorgesehen. Es soll sich vor allem an Fotografen richten, die mit einem moderaten Weitwinkel arbeiten.
Mit dem Zeiss Otus ML 1.4/35 erweitert Zeiss seine ML-Serie um eine 35-mm-Festbrennweite für spiegellose Systemkameras mit Sony E-, Canon RF- und Nikon Z-Bajonett. Das rein manuelle Objektiv richtet sich an Street-, Reise- und Dokumentarfotografen und reiht sich neben dem ZEISS Otus ML 1.4/50 und dem ZEISS Otus ML 1.4/85 ein. Damit steht Anwendern nun ein Trio aus 35, 50 und 85 Millimetern zur Verfügung.
Die Lichtstärke von f/1,4 soll eine gezielte Steuerung der Schärfentiefe ermöglichen, während ein asphärisches optisches Design Abbildungsfehler wie Verzeichnungen und chromatische Aberrationen reduzieren soll. Die Zeiss T*-Vergütung minimiert laut Hersteller Reflexionen und Streulicht, zehn Blendenlamellen versprechen ein harmonisches Bokeh. Typisch für die Otus-Reihe seien zudem hohe Schärfe, präzise Farbwiedergabe und ausgeprägter Mikrokontrast.
Das Gehäuse besteht vollständig aus Metall und beherbergt eine Helikoid-Mechanik mit definiertem Drehwinkel für präzises manuelles Fokussieren. Die Blende lässt sich für Videoanwendungen entklicken.
Das Zeiss Otus ML 1.4/35 soll ab Frühjahr 2026 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.399 Euro. Weitere Informationen unter: www.zeiss.de/otus-ml
Pressemitteilung Zeiss:
ZEISS erweitert Otus ML Objektivfamilie um neue Brennweite 1.4/35mm
Oberkochen | 24. Februar 2026 | ZEISS Photonics & Optics
ZEISS erweitert die Otus ML Objektivfamilie um das neue ZEISS Otus ML 1.4/35. Dieses manuell fokussierende Objektiv richtet sich an Fotografen, die visuelle Geschichten mit einem weiteren Bildwinkel erzählen möchten, von Street- und Reisefotografie bis hin zur Dokumentation. Inspiriert von der legendären Otus Linie bringt die ML-Generation die bewährte optische Exzellenz und mechanische Präzision von ZEISS auf moderne spiegellose Systeme für Sony1 E-, Canon2 RF- und Nikon3 Z-Mount.
Die ZEISS Otus ML Objektive sorgen für natürliche Farbwiedergabe, außergewöhnliche Schärfe und hohen Mikrokontrast. Die große Anfangsöffnung von f/1,4 ermöglicht eine umfangreiche Kontrolle der Schärfentiefe, lenkt den Blick des Betrachters klar auf das Wesentliche und erzeugt ein weiches, elegantes Bokeh, das das Motiv vom Hintergrund löst. Ein aufwendiges asphärisches Design minimiert Verzeichnung und chromatische Aberrationen und unterstützt so eine hohe Bildtreue. In Kombination mit der legendären ZEISS T* Vergütung werden Reflexionen reduziert, Flares minimiert und sowohl Kontrast als auch Farbgenauigkeit weiter verbessert.
Gestaltungsspielraum durch manuelle Fokussierung
Manuelles Fokussieren mit der ZEISS Otus ML Serie ist mehr als nur eine Technik, es ist Teil des kreativen Prozesses. So lassen sich feinste Anpassungen vornehmen und sicherstellen, dass jede Aufnahme bewusst gestaltet ist. Getreu der ZEISS Tradition in Präzisionsoptik bietet das ZEISS Otus ML 1.4/35 eine millimetergenaue Fokussierkontrolle. Die Technik tritt in den Hintergrund und gibt mehr Raum für die Geschichten, die Sie mit Ihren Bildern erzählen möchten.
Aufbauend auf dem 1.4/50 und 1.4/85 erweitert das neue ZEISS Otus ML 1.4/35 ein überzeugendes Trio an Werkzeugen für anspruchsvolles fotografisches Storytelling in unterschiedlichen Genres. Von lebendigen Straßenszenen bis hin zu immersiven dokumentarischen Umgebungen bietet diese Brennweite eine ideale Balance: weit genug, um die Szene zu eröffnen, und zugleich eng genug, um zentrale Motive gezielt hervorzuheben.
Optische Exzellenz für feinste Details
Die ZEISS Otus ML Objektive bieten eine herausragende optische Leistung und sind für höchste Performance bereits bei f/1,4 ausgelegt. Sie geben feine Details und Strukturen beeindruckend wieder, besonders bei wenig Licht, wenn das menschliche Auge längst an seine Grenzen stößt. Verzeichnung und chromatische Aberrationen werden wirkungsvoll reduziert, was zu noch schärferen Bildern und saubereren Farbverläufen führt.
Die entspiegelnde ZEISS T* Beschichtung sorgt zusätzlich für Klarheit, indem sie Streulicht und Geisterbilder reduziert. So behalten Fotografen auch unter anspruchsvollen Lichtbedingungen die volle Kontrolle.
Der charakteristische ZEISS Look: Lebendig. Scharf. Fast dreidimensional.
Otus ML Objektive liefern die unverwechselbare ZEISS Bildsprache. Die Kombination aus präziser Farbwiedergabe, herausragender Schärfe und hohem Mikrokontrast erzeugt Bilder mit einem fast dreidimensionalen Eindruck. Motive treten mit starker Präsenz hervor und werden durch ein fein gestaltetes Bokeh, erzeugt durch eine Blende mit zehn Lamellen, harmonisch vom Hintergrund getrennt. Bei offener Blende verstärkt die geringe Schärfentiefe die Bildsprache und das Storytelling, und lenkt den Blick gezielt auf das Wesentliche.
Präzisionsengineering – maßgeschneidert für spiegellose Systeme
Die ZEISS Otus ML Serie führt die Handwerkskunst der legendären Otus Familie fort, die weltweit als Referenz für hochwertige manuelle Festbrennweiten gilt. Das neue ML-Design verfügt über einen geschmeidigen Metallfokusring mit Helikoid Mechanik und einem präzise ausgelegten Drehwinkel für besonders exakte Fokussierung. Eine entklickbare Blende ermöglicht stufenlose Übergänge, ideal sowohl für Fotografie als auch für Videografie Anwendungen.
Das Vollmetallgehäuse sorgt für hohe Robustheit und ein ausgesprochen wertiges Handling. Kompakt, leicht und für moderne spiegellose Kameras optimiert, bieten die Objektive ein besonders direktes, verbundenes Aufnahmeerlebnis. Klar ablesbare, gelbe Skalen unterstützen schnelle und präzise Einstellungen in unterschiedlichsten Umgebungen.
Tradition neu interpretiert
Das optische Erbe von ZEISS, nämlich jahrzehntelange Pionierarbeit, Innovation und Präzisionsentwicklung, bildet die Grundlage der Otus ML Linie. Die charakteristischen Qualitäten der klassischen Otus Familie wurden für die Anforderungen der modernen spiegellosen Ära neu interpretiert und verbinden Tradition mit Spitzentechnologie.
Das ZEISS Otus ML Trio
ZEISS Otus ML 1.4/50 – Explore your story.
Ein grundlegendes Werkzeug in vielen Fototaschen. Der geschmeidige manuelle Fokus ermöglicht Bilder mit großer Tiefe, Emotion und Nuance. Ideal für Porträts, Streetfotografie und cineastische Looks.
ZEISS Otus ML 1.4/85 – Portray your story.
Der Porträtspezialist. Mit seiner Fähigkeit, Motive eindrucksvoll freizustellen, fängt das 1.4/85 Details, Charakter und Emotion mit großer Klarheit ein.
ZEISS Otus ML 1.4/35 – Frame your story. Perfekte Kontrolle über jedes Detail.
Ein Objektiv für fotografisches Storytelling. Ideal für Street, Travel oder Dokumentarfotografie. Es verwandelt flüchtige Momente in bewusst komponierte Bilder und bringt Geometrie, Licht und Ausdruck in einem Frame zusammen.
Preise und Verfügbarkeit
Das neue ZEISS Otus ML 1.4/35 ist voraussichtlich ab Frühjahr 2026 im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.399 € (inkl. 19 % MwSt.)
Weitere Informationen zum ZEISS Otus ML und den technischen Spezifikationen finden Sie unter www.zeiss.de/otus-ml.
Aktuelle Kommentare