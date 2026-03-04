Jetzt noch kompromissloser: Die neue Rollei C-Serie Generation

Smarter. Stabiler. Leichter.

Elf Jahre. Über 1.000 Bewertungen. Zahlreiche Testsiegel.

Eine klare Mission: noch besser werden.

Rollei hat hunderte Stimmen aus der Community gehört – und daraus starke Neuerungen entwickelt, die die neue C-Serie zur besten Generation machen. Carbon oder Aluminium: erstmals technisch vollständig identisch.

Du wählst das Material, Rollei liefert das perfekte Stativ dazu.