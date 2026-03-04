Mit dem Fossibot F116 Pro kündigt der Hersteller ein besonders kompaktes Outdoor-Smartphone an. Das Gerät richtet sich an Abenteurer und Sportler, die ein robustes und kleines Smartphone suchen. Auffällig ist vor allem die Möglichkeit, das Gerät wie eine Action-Kamera zu montieren.

Der Hersteller Fossibot positioniert das Fossibot F116 Pro als besonders kleines Outdoor-Smartphone. Das Gerät soll sich einfacher transportieren lassen als viele klassische Rugged-Phones.

Eine Besonderheit ist ein integriertes 1/4-Zoll-Gewinde. Damit lässt sich das Smartphone ähnlich wie eine Action-Kamera an Zubehör wie Helm, Fahrradlenker oder Boards befestigen. Das Gerät richtet sich damit vor allem an Nutzer, die Aktivitäten im Freien dokumentieren möchten.

Für Foto- und Videoaufnahmen verbaut Fossibot ein Kamerasystem mit Dual-Sensor. Die Kamera unterstützt eine elektronische Bildstabilisierung (EIS) und hat ein Ultraweitwinkel-Objektiv mit 152 Grad Sichtfeld.

Das Fossibot F116 Pro ist ab 10. März erhältlich.

Pressemitteilung Fossibot: