Mit dem Fossibot F116 Pro kündigt der Hersteller ein besonders kompaktes Outdoor-Smartphone an. Das Gerät richtet sich an Abenteurer und Sportler, die ein robustes und kleines Smartphone suchen. Auffällig ist vor allem die Möglichkeit, das Gerät wie eine Action-Kamera zu montieren.
Der Hersteller Fossibot positioniert das Fossibot F116 Pro als besonders kleines Outdoor-Smartphone. Das Gerät soll sich einfacher transportieren lassen als viele klassische Rugged-Phones.
Eine Besonderheit ist ein integriertes 1/4-Zoll-Gewinde. Damit lässt sich das Smartphone ähnlich wie eine Action-Kamera an Zubehör wie Helm, Fahrradlenker oder Boards befestigen. Das Gerät richtet sich damit vor allem an Nutzer, die Aktivitäten im Freien dokumentieren möchten.
Für Foto- und Videoaufnahmen verbaut Fossibot ein Kamerasystem mit Dual-Sensor. Die Kamera unterstützt eine elektronische Bildstabilisierung (EIS) und hat ein Ultraweitwinkel-Objektiv mit 152 Grad Sichtfeld.
Das Fossibot F116 Pro ist ab 10. März erhältlich.
Pressemitteilung Fossibot:
FOSSiBOT F116 Pro – robustes Mini Outdoor-
Smartphone
Mit dem schönen Wetter kommt auch die Zeit für Outdoor-Abenteuer zurück. Der ideale Zeitpunkt, um das F116 Pro zu entdecken: das neue robuste Outdoor-Smartphone von Fossibot.
Das F116 Pro wurde für Abenteurer, Sportler und Outdoor-Enthusiasten entwickelt und zeichnet sich vor allem durch sein kompaktes Format aus: Es ist kleiner als eine Handfläche. Dank des Standard-1/4-Zoll-Gewindes kann es genau wie eine Action-Kamera direkt an einem Helm, Lenker oder Board befestigt werden. Der Doppelsensor verfügt über eine elektronische Stabilisierung, einen Ultraweitwinkel und ein Sichtfeld von 152° für beeindruckende Aufnahmen, selbst bei schnellen Bewegungen. Die Akkulaufzeit beträgt 330 Minuten bei Videoaufnahme.
Ausgestattet mit Android 16, MediaTek Dimensity 7300 5G, 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz bringt das Smartphone alles mit, um Streaming, Echtzeit-Sharing und Content-Speicherung ohne Einschränkungen zu mastern. Weitere Informationen zum F116 PRO finden Sie hier.
Das F116 Pro ist ab dem 10. März erhältlich.
