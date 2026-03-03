Craig Semetko, „America Unposed“

Der neue Bildband des amerikanischen Fotografen erscheint im März

Wetzlar, 19. Februar 2026 Im März 2026 erscheint der neue Bildband von Craig Semetko. Auf 96 Seiten und mit 67 Abbildungen nimmt der amerikanische Street Photographer Interessierte mit auf eine Reise durch das zeitgenössische Amerika – er zeichnet ein humorvolles Bild, das auch ironische bis kritische Untertöne zulässt. Das Buch wird von Leica produziert und ist über alle Leica Stores weltweit und den Leica Online Store erhältlich.

Craig Semetkos fotografischer Instinkt ist legendär – was er in seinem neuen, dritten Bildband ein weiteres Mal belegt. Mit „America Unposed“ vervollständigt er seine Trilogie mit einer Reise durch sein Heimatland, die USA. Entstanden ist eine Sammlung von Bildern, deren Vielfalt Schönheit und Aufruhr, Banales und Außergewöhnliches, Komisches und Ernstes vereint. Eine visuelle Erzählung, die seine persönliche Sicht auf die USA offenbart, eine Liebeserklärung, die dieses unglaubliche Land feiert, aber gleichzeitig auch kritische Momente zulässt.

„In den letzten zwei Jahrzehnten war die Fotografie mein Medium, um meine Sicht auf die Welt zu vermitteln. Das erste Buch dieser Reihe, ‚Unposed‘, betonte vor allem meinen Sinn für Humor. Das zweite, ‚India Unposed‘, war ebenfalls komisch und hob hervor, was ich während meiner ersten Reise nach Indien gesehen hatte. Aber mit Amerika war es etwas ganz anderes. Ich lebe hier. Dies ist mein Heimatland. Ich habe bestimmte Vorstellungen davon, wo es steht und wohin es sich entwickelt. Ich reagiere immer gereizt, wenn jemand sagt: ‚Amerika, liebe es oder verlasse es.‘ Das impliziert, dass man irgendwie unpatriotisch ist oder das Land nicht liebt, wenn man es kritisiert. Das finde ich absurd“, kommentiert Craig Semetko die Herausforderungen bei der Realisierung des neuen Werks.

Der Roadtrip durch die Vereinigten Staaten begann am 4. Juli 2011, dem Unabhängigkeitstag der USA, und endete rund zehn Jahre später. Nun hat Semetko 67 Motive zusammengestellt, die nah am Puls des heutigen Amerikas entstanden sind. Im Gegensatz zu seinen ersten beiden Büchern lebt „America Unposed“ auf 96 Seiten von der Farbfotografie, was sinnbildlich auch für die Nähe des Fotografen zu seinem Thema steht. Ergänzt werden die großformatigen Bilder durch ein Vorwort von Karin Rehn-Kaufmann, Artdirector und Generalbevollmächtigte Leica Galerien International, und ein Gespräch zwischen Craig Semetko und Tom A. Smith im Anhang.

Craig Semetko (Jahrgang 1961) war Comedy-Autor und -Performer, bevor er die Fotografie für sich entdeckte. Mit hoch entwickeltem Sinn für das Absurde im Normalen trotzt er der alltäglichen Realität auf der Straße Momentaufnahmen von skurrilem Humor ab – ungestellt und spontan. In seinem Vorwort für Semetkos erstes Buch schrieb der Magnum-Fotograf Elliott Erwitt über ihn: „Ein gutes Bild zu fotografieren ist schwer genug. Lustige Bilder zu machen ist sogar noch schwerer. Gute und zugleich lustige Bilder zu kreieren, die nicht arrangiert sind, sondern einfach das Ergebnis aufmerksamen Beobachtens der Welt um dich herum, ist ein kleines Wunder. (…) Er ist der wesentliche Fotograf, also derjenige, der sieht, was andere nicht sehen konnten.“

In ihrem Vorwort schreibt Karin Rehn-Kaufmann: „Craig Semetko ist ein großartiger Beobachter und ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Seine Bilder sind eine Freude und eine Fundgrube atmosphärischer Bildsprache.“

Hardcover

96 Seiten

67 Abbildungen

Sprache: Englisch

Format: 24,9 × 31,7 cm

Vorwort von Karin Rehn-Kaufmann, Art Director und Generalbevollmächtigte Leica Galerien International

Interview von Tom A. Smith, Leiter der Leica Akademie für Leica Camera USA

50 Euro | 60 US-Dollar

Erste Auflage 2026

Herausgeber: Leica Camera AG

Konzept, Editing und Produktion: LFI Photographie GmbH

Editor-in-Chief: Inas Fayed

Design: Alessandro Argentato

Gedruckt in Deutschland

