Mit dem 7Artisans M 75mm f/1.25 II stellt der Hersteller ein lichtstarkes Porträtobjektiv für Leica-M-Kameras vor. Die Kombination aus 75mm Brennweite und großer Blendenöffnung soll sich vor allem für Available-Light-Aufnahmen eignen. Auch eine ausgeprägte Hintergrundunschärfe stellt 7Artisans in Aussicht.
Das 7Artisans M 75mm f/1.25 II ist für das Leica-M-Bajonett gerechnet und deckt den Vollformat-Bildkreis ab. Mit seiner 75-mm-Brennweite positioniert es sich als leichtes Teleobjektiv, das sich vor allem für Porträts eignet, aber auch für Detailaufnahmen interessant ist. Die hohe Lichtstärke von f/1.25 soll Aufnahmen bei wenig Licht erleichtern und eine ausgeprägte Freistellung ermöglichen. Zwölf Blendenlamellen versprechen ein weiches Bokeh, abgeblendet werden kann bis f/16.
Das Objektiv arbeitet vollständig manuell, inklusive Fokussierung und Blendeneinstellung, und lässt sich laut Hersteller mit dem Entfernungsmesser von Leica-M-Kameras nutzen. Optisch sind sieben Linsenelemente in sechs Gruppen verbaut, die für eine kontrastreiche Abbildung sorgen sollen.
Die Naheinstellgrenze liegt bei 80 Zentimetern. Gefertigt ist das rund 514 Gramm schwere Objektiv aus Metall und verfügt über ein 62-mm-Filtergewinde sowie im Dunkeln leuchtende Skalen. Das 7Artisans M 75mm f/1.25 II kostet 509 Euro (UVP) und ist ab sofort erhältlich.
Pressemitteilung 7Artisans:
7Artisans M 75mm f/1.25 II für Leica M
Das 7Artisans M 75mm f/1.25 II ist ein manuelles Porträtobjektiv mit hoher Lichtstärke für Leica M-Kameras. Mit seiner Kombination aus mittlerer Telebrennweite und großer f/1.25-Blende eignet es sich bestens für Aufnahmen bei wenig Licht und erlaubt eine präzise Trennung von Motiv und Hintergrund mit einem wunderschönen Bokeh.
Die 75mm Brennweite sorgt für eine natürliche Kompression und eine harmonische Perspektive – ideal für Porträts und Detailaufnahmen. Sein optischer Aufbau mit 7 Elementen in 6 Gruppen gewährleisten eine klare und kontrastreiche Bildwiedergabe. Durch die vollmanuelle Steuerung behalten Fotografen die volle Kontrolle über Schärfe und Belichtung und können den Bildaufbau bewusst gestalten.
Alle Objektivmarkierungen sind mit im Dunkeln leuchtender Farbe beschichtet und bei schlechten Lichtverhältnissen für eine präzise Bedienung gut sichtbar. Gefertigt aus robustem Metall bietet das Objektiv eine langlebige Bauweise und ist mit einem 62mm Filtergewinde für Schraubfilter ausgestattet. Gegenüber der Vorgängerversion ist es deutlich leichter.
Highlights:
- Hohe Lichtstärke von f/1.25
- 62mm Filtergewinde
- Kombinierbar mit Entfernungsmesser
- Im Dunkeln leuchtende Skala
Lieferumfang: Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel
Technische Daten
|Brennweite
|75mm
|Bildwinkel
|32,83°
|Sensortyp
|Vollformat
|Maximale Blendenöffnung
|f/1.25
|Minimale Blendenöffnung
|f/16
|Blendenlamellen
|12
|Blendeneinstellung
|manuell
|Blendenring
|rastet
|Optischer Aufbau
|7 Elemente in 6 Gruppen
|Fokussierung
|manuell
|Naheinstellgrenze
|80cm
|Filtergewinde
|62mm
|Abmessungen (DxL)
|ca. 65x79mm
|Gewicht
|ca. 514g
|Farbe
|schwarz
|Material
|Metall
|Anschluss
|Leica M
Preis und Verfügbarkeit
Das 7Artisans M 75mm f/1.25 II ist für 509,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet ab sofort.
