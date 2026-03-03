Mit dem 7Artisans M 75mm f/1.25 II stellt der Hersteller ein lichtstarkes Porträtobjektiv für Leica-M-Kameras vor. Die Kombination aus 75mm Brennweite und großer Blendenöffnung soll sich vor allem für Available-Light-Aufnahmen eignen. Auch eine ausgeprägte Hintergrundunschärfe stellt 7Artisans in Aussicht.

Das 7Artisans M 75mm f/1.25 II ist für das Leica-M-Bajonett gerechnet und deckt den Vollformat-Bildkreis ab. Mit seiner 75-mm-Brennweite positioniert es sich als leichtes Teleobjektiv, das sich vor allem für Porträts eignet, aber auch für Detailaufnahmen interessant ist. Die hohe Lichtstärke von f/1.25 soll Aufnahmen bei wenig Licht erleichtern und eine ausgeprägte Freistellung ermöglichen. Zwölf Blendenlamellen versprechen ein weiches Bokeh, abgeblendet werden kann bis f/16.

Das Objektiv arbeitet vollständig manuell, inklusive Fokussierung und Blendeneinstellung, und lässt sich laut Hersteller mit dem Entfernungsmesser von Leica-M-Kameras nutzen. Optisch sind sieben Linsenelemente in sechs Gruppen verbaut, die für eine kontrastreiche Abbildung sorgen sollen.

Die Naheinstellgrenze liegt bei 80 Zentimetern. Gefertigt ist das rund 514 Gramm schwere Objektiv aus Metall und verfügt über ein 62-mm-Filtergewinde sowie im Dunkeln leuchtende Skalen. Das 7Artisans M 75mm f/1.25 II kostet 509 Euro (UVP) und ist ab sofort erhältlich.

Pressemitteilung 7Artisans: