Leica Leitzphone powered by Xiaomi: Leica Camera AG stärkt den Geschäftsbereich Mobile mit dem ersten internationalen Leica Smartphone

Barcelona, 28. Februar 2026. Mit dem Leica Leitzphone powered by Xiaomi stellt die Leica Camera AG ihr erstes internationales Smartphone vor. Das Leitzphone trägt die Leica Designsprache und bringt fotografische Expertise gepaart mit dem charakteristischen Blick auf das Wesentliche in die Smartphone-Fotografie.

Seit über einem Jahrhundert prägt Leica die Art, wie Menschen die Welt sehen und festhalten. Dabei im Fokus: Klarheit, Präzision und der Respekt vor dem fotografischen Moment. Mit der fortschreitenden Entwicklung der Fotografie hat Leica diesen Anspruch kontinuierlich weitergedacht – auch im mobilen Kontext, der längst Teil des fotografischen Alltags geworden ist.

Das Leitzphone folgt genau diesem Verständnis. Es wurde für die spontane Fotografie entwickelt: unterwegs, im Alltag, im Augenblick. Situationen, in denen es auf Unmittelbarkeit ankommt, ohne auf gestalterische Kontrolle, Bildqualität und Authentizität zu verzichten.

„Das Leica Leitzphone zeigt, wie wir die Entwicklung der Fotografie heute verstehen“, sagt Matthias Harsch, CEO der Leica Camera AG. „Es bringt unsere Designprinzipien, unser Knowhow über Bildverarbeitung und unsere fotografische Haltung in den Alltag. Immer der Leidenschaft für Fotografie verpflichtet, die Leica seit Generationen auszeichnet.“

Ein Kamerasystem nach Leica Maßstäben

Im Mittelpunkt des Leitzphone steht ein Triple-Kamera-System, das nach den optischen und qualitativen Maßstäben von Leica entwickelt wurde. Grundlage bildet das Vario-APO-Summilux 1:1,67–2,9/14–100 ASPH. Objektivkonzept, das Vielseitigkeit mit optischer Präzision über alle Brennweiten hinweg vereint. Dies ist besonders wertvoll für Teleaufnahmen mit kontrastreichen Kanten – wie Stadtansichten oder Porträts – und vermeidet chromatische Aberrationen (Farbabweichungen) in den Fotografien.

Die Hauptkamera arbeitet mit einem 1-Zoll-Sensor und LOFIC-Technologie (Lateral Overflow Integration Capacitor), die den Dynamikumfang deutlich erweitert. Ergänzt wird sie durch eine Periskop-Telekamera mit 200-Megapixel-Sensor, deren kompakte optische Konstruktion von klassischen Zoomobjektiven inspiriert ist und optischen Zoom von 75 bis 100 Millimetern, Autofokus sowie optische Bildstabilisierung ermöglicht.

Leica bringt hierbei seine Kompetenz in Optik, Farbkalibrierung und Bildästhetik ein. Xiaomi ergänzt diese Expertise durch eine leistungsfähige mobile Plattform, die hohe Rechenleistung und effiziente Workflows sicherstellt. So entsteht ein fotografisches Ergebnis, das sich durch natürliche Farbwiedergabe, Tonwerttiefe und visuelle Konsistenz auszeichnet.

Gestaltet von Leica – reduziert auf das Wesentliche

Das von Leica entwickelte Leitzphone folgt dem Prinzip der bewussten Reduktion. Die Kombination aus einer schwarzen Glasfaser-Rückseite und einem präzise gerändelten Metallrahmen verleiht dem Gerät eine zurückhaltende, zugleich charakterstarke Erscheinung. Der ikonische rote Punkt steht dabei nicht nur für die Herkunft, sondern auch für den gestalterischen Anspruch, den Leica an das gesamte Nutzungserlebnis stellt.

Ein zentrales Element ist der mechanische Kameraring, der eine direkte, haptische Interaktion ermöglicht. Über ihn lassen sich Zoom, Belichtungswert, ISO und Verschlusszeit stufenlos steuern, Brennweiten wechseln oder Leica Looks auswählen – ein Ansatz, der sich bewusst an der Bedienlogik klassischer Kameras orientiert und zu einer konzentrierten Bildgestaltung einlädt.

Ein Interface, das Fotografie in den Mittelpunkt stellt

Die Benutzeroberfläche des Leitzphone wurde von Leica gestaltet. Homescreen, Widgets und Kamera-App folgen einer klaren, ruhigen Designsprache, die sich konsequent an den Bedürfnissen von Fotografierenden orientiert. Die Kamera-App integriert 13 Leica Looks, fünf Bokeh-Simulationen sowie fotozentrierte Widgets. Ergänzt wird dies durch den Leica Essential Mode, der klassische Leica Bildcharaktere digital neu interpretiert – darunter ein von der Leica M9 inspirierter Farblook sowie ein monochromes Profil, angelehnt an den Leica Monopan Film.

Vertrauen in die Herkunft des Bildes

Im Sinne fotografischer Integrität unterstützt das Leitzphone die Content Authenticity Initiative (CAI). Ein integrierter Sicherheitschip versieht Originalbilder mit kryptografisch gesicherten Metadaten und ermöglicht Herkunftsnachweise sowie urheberrechtlichen Schutz gemäß C2PA-Standard – ein wichtiger Beitrag zu Transparenz und Vertrauen in der digitalen Fotografie.

Verfügbarkeit

Das Leica Leitzphone powered by Xiaomi ist ab sofort in ausgewählten Märkten über die Leica Website, Leica Stores sowie ausgewählte Xiaomi Kanäle erhältlich. Darüber hinaus ist das Produkt in Deutschland und Österreich über die Telekom Deutschland (GmbH) beziehungsweise Magenta in Kombination mit attraktiven Vertragsangeboten verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.999 Euro.

Xiaomi 17 Serie

Ergänzend zur heutigen Ankündigung stellen die Leica Camera AG und Xiaomi zudem die neue Xiaomi 17 Serie vor. Die beiden Modelle Xiaomi 17 und Xiaomi 17 Ultra führen die seit 2022 bestehende Technologie-Partnerschaft und die “co-engineered” – Serie konsequent fort und übertragen die gemeinsame Vision einer mobilen Fotografie mit Leica Handschrift in zwei weitere Gerätegenerationen. Im Mittelpunkt stehen dabei Leica Optik, eine präzise Bildabstimmung sowie eine Bildästhetik mit klarer Detailzeichnung und natürlichen Tonwerten.

www.leica-camera.com