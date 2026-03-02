Die CP+ in Yokohama zeigt einmal mehr, wie stark sich die Imaging-Branche zwischen Vergangenheit und Zukunft bewegt: Während Canon mit einer ungewöhnlichen Analog Concept Camera nostalgische Gefühle weckt, treibt Sony mit einem angekündigten 180-Megapixel-Sensor für das Mittelformat den nächsten Auflösungswettlauf voran. Parallel dazu sorgt der anhaltende Kompaktkamera-Boom für neue Dynamik im Markt – selbst mit leichten Verschiebungen zulasten spiegelloser Systeme, wie die aktuellen CIPA-Prognosen für 2026 nahelegen. Und auch im Analogsegment gibt es Bewegung: Mit der Zusammenarbeit zwischen Harman Technology und Transcontinenta erhält Ilford Photo im deutschen Markt neue Vertriebsimpulse.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 10/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW 10/26:

CP+: Marktpolarisierung zwischen Vergangenheit und Zukunft

Hallo Imaging, wie gehts dir? Wer das wissen will, bekam auf der japanischen Fotomesse CP+, die gerade in Yokohama bei Tokio zu Ende gegangen ist, die ein oder andere Antwort. Neben vielen neuen Produkten – vor allem Objektiven – sind es zwei Richtungen, in die sich die Branche bewegt: In die Vergangenheit und in die Zukunft. Blicken wir zuerst in die Vergangenheit: Canon hat auf der CP+2026 Messe in Japan seine Analog Concept Camera im Box-Stil vorgestellt, die über einen optischen Sucher auf Hüfthöhe und einen manuellen Fokus verfügt.

Eigentlich haben wir erwartet, dass das Unternehmen zum 50-jährigen Jubiläum der Canon AE-1 eine spiegellose Retro-Kamera auf Basis der klassischen Ikone auf den Markt bringen würde. Es scheint anders zu kommen und irgendwie überzeugt uns das Konzept nicht: Die Analog Concept Camera ist im Stil klassischer Boxkameras (Hasselblad, Rollei) gestaltet, aber so klein, dass sie in die Handfläche passt. Ein endgültiges Urteil fällen wir, wenn wir ein Serienmodell mal in den eigenen Händen halten.

Sony dagegen beschäftigt sich lieber mit der Zukunft und will offenbar „eine Welle neuer Sensoren” ankündigen – darunter einen 180-MP-Sensor für Mittelformatkameras. Während es eigentlich so aussah, als hätte sich der Megapixel-Krieg bei 100 MP für Mittelformatkameras und 61 MP für Vollformatkameras stabilisiert, scheinen die Ingenieure von Sony nun den “Waffenstillstand” zu beenden und das Wettrüsten um die Auflösung wieder aufzunehmen. Das betrifft aber nicht nur das japanische Unternehmen selbst, sondern auch den ein oder anderen Marktteilnehmer, an den Sony bekanntermaßen ja seine Sensoren liefert – wie beispielsweise Nikon.

Der neue Sensoren-Wettlauf hat aus unserer Sicht etwas Verzweifeltes: Aus Anwendersicht – sprich Bildqualität – ist noch mehr Auflösung ziemlich irrelevant. Aber man fragt ja auch nicht danach, ob Autos mit einer Leistung von über 800 PS wirklich sinnvoll sind – und sie werden trotzdem gebaut und gekauft.

Aktueller Kompaktkamera-Boom: Gekommen um zu bleiben

Der Trend zu Kompaktkameras wird so schnell nicht verschwinden, aber japanische Experten warnen schon, dass spiegellose Kameras an Bedeutung verlieren könnten. Das prognostiziert die CIPA für das Jahr 2026. 2025 war das beste Jahr für den Kameraverkauf insgesamt Die Camera and Imaging Products Association (CIPA), die Daten zu den Kameraverkäufen wichtiger japanischer Marken erfasst, prognostiziert für 2026 insgesamt nur einen moderaten Anstieg der Kameraverkäufe um 1,6 Prozent – immerhin. Die CIPA geht allerdings davon aus, dass spiegellose Kameras 2026 einen leichten Rückgang verzeichnen, während Kompaktkameras weiter wachsen werden. Insgesamt prognostiziert der japanische Verband für 2026 einen Absatz von rund 9,59 Millionen Kameras. Das ist ein langsameres Wachstum als im Vorjahr, da 2025 der Anstieg 11,2 Prozent gegenüber 2024 betrug.

Bei Objektiven wird für dieses Jahr eine etwas bessere Entwicklung erwartet, aber dennoch ein leichter Rückgang um 0,9 Prozent auf 10,51 Millionen Auslieferungen. Bei Kameras mit fest eingebautem Objektiv, zu denen Kompaktkameras und Bridge-Kameras gehören, prognostiziert die CIPA für 2026 einen Absatz von 2,77 Millionen Stück mit fest eingebautem Objektiv, was einem Anstieg von 13,6 Prozent gegenüber den 2,44 Millionen Kameras im Jahr 2025 entspricht. Das ist zwar ein deutlicher Anstieg, aber auch eine langsamere Wachstumsrate, da 2025 ein Anstieg bei Kompaktkameras um 29,6 Prozent zu verzeichnen war.

Nominell ist der prognostizierte Rückgang von 2,6 Prozent bei spiegellosen Kameras eher gering und die Gesamtstückzahl liegt immer noch weit über derjenigen von Kompaktkameras. Im Jahr 2025 verringerte sich jedoch der Abstand zwischen den Verkäufen von Kompaktkameras und spiegellosen Kameras – eine Entwicklung, die sich 2026 fortschreiben dürfte.

Aber warum steigt aktuell das Interesse an Kompaktkameras – auch Gebrauchten – so stark an? Der Trend lässt sich auf eine Reihe verschiedener möglicher Ursachen zurückführen, darunter virale Kompaktkamera-Präsentationen in sozialen Medien, ein allgemeines Revival von Retro-Technik und wohl auch ein zunehmender Hang zu digitalem Minimalismus, der sich von der Smartphone-Fotografie abwendet.

Transcontinenta übernimmt: Ilford für den deutschen Markt

Harman Technology ist eine neue Zusammenarbeit mit der Transcontinenta GmbH eingegangen. Dadurch kann das Unternehmen das gesamte Sortiment an ilford Photo Schwarzweiß-Produkten ins Sortiment aufnehmen – für viele Analogfotografen sicherlich eine gute Nachricht. “Mit einem starken Erbe im fotografischen Vertrieb und einem tiefen Engagement für die Unterstützung von Fachhändlern wird Transcontinenta Deutschland das umfangreiche Analogfotografie-Portfolio von Ilford vertreten, einschließlich Filme, Chemie, Fotopapier und Einwegkameras,” so Transcontinenta.

Ilford Photo wird weltweit für seine Hingabe an die traditionelle Fotografie und seine fortlaufenden Investitionen in hochwertige analoge Imaging-Produkte anerkannt. Seit Jahrzehnten unterstützt die Marke Fotografen, die Handwerkskunst, kreative Kontrolle und die unverwechselbare Ästhetik von Film schätzen.