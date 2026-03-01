Über die Kunst, Gebäude innen und außen in Szene zu setzten.

In der Welt der Fotografie gibt es zahlreiche Genres. So weit, so klar? Nicht, wenn man seiner Leidenschaft fürs Bildermachen noch einen Hauch „Detail Verliebtheit“ geben möchte: Wo Landschaften für sich allein ein Motiv sind, sind sie bei Aufnahmen vom Sternenhimmel oder von Wildtieren auch einmal nur schmückendes Beiwerk. Es bleiben Landschaften. Aber was unterscheidet nun Immobilien von Architektur? Diese Frage beantwortet Patrick Zasada in seinem Buch „Immobilien einzigartig fotografieren“ sehr kreativ!

Giganten in Würde

Was auf den ersten Blick so einfach wirkt – ein Gebäude fotografieren – hängt stark von der Motivation ab. Und hier ist nicht einfach der Unterschied zwischen einem Städtetrip und einer Wohnungsanzeige gemeint. Architektur ist Kunst. Ein Gedanke, der sehr schnell vergessen wird. Der Spagat zwischen purer Wertschätzung des Bauwerks und realistischer Darstellung des Gebäudes geht, lässt man sich darauf ein, tiefer in die Substanz, als man sich im ersten Moment eingestehen will. Und dann kommt noch die Technik dazu.