Über die Kunst, Gebäude innen und außen in Szene zu setzten.
In der Welt der Fotografie gibt es zahlreiche Genres. So weit, so klar? Nicht, wenn man seiner Leidenschaft fürs Bildermachen noch einen Hauch „Detail Verliebtheit“ geben möchte: Wo Landschaften für sich allein ein Motiv sind, sind sie bei Aufnahmen vom Sternenhimmel oder von Wildtieren auch einmal nur schmückendes Beiwerk. Es bleiben Landschaften. Aber was unterscheidet nun Immobilien von Architektur? Diese Frage beantwortet Patrick Zasada in seinem Buch „Immobilien einzigartig fotografieren“ sehr kreativ!
Giganten in Würde
Was auf den ersten Blick so einfach wirkt – ein Gebäude fotografieren – hängt stark von der Motivation ab. Und hier ist nicht einfach der Unterschied zwischen einem Städtetrip und einer Wohnungsanzeige gemeint. Architektur ist Kunst. Ein Gedanke, der sehr schnell vergessen wird. Der Spagat zwischen purer Wertschätzung des Bauwerks und realistischer Darstellung des Gebäudes geht, lässt man sich darauf ein, tiefer in die Substanz, als man sich im ersten Moment eingestehen will. Und dann kommt noch die Technik dazu.
Das Fundament
Hätte der Autor ein paar Tipps für Hausverkäufer zusammentragen wollen, wären keine 321 Seiten voller fundiertem Wissen herausgekommen. Der umfassende und persönliche Prolog macht das deutlich und stimmt den Leser auf die folgenden Kapitel ein. Das Buch ist ein Leitfaden für ambitionierte Fotografen, die kreativ mit Winkel und Perspektive spielen wollen, aber auch eine knallharte Anleitung für die Businessfotografie. Gerade das macht das Buch so spannend.
Es geht um Wirkung und Effekt. Alles, was Sie über fallende Linien, Licht und Brennweiten lernen können, ist nicht auf die reine Arbeitswelt beschränkt, sondern ist eben auch für das englische Herrenhaus, das edle Hotelfoyer beim Wellness oder die gotische Kathedrale während Ihres nächsten Urlaubs interessant.
Den Anfang macht ein kleiner Einstieg in die Technik. Kameras, Sensoren und natürlich Objektive. Wobei dieses Kapitel für den Bereich Immobilienfotografie mit mehr technischen Details aufwartet als nur dem „Tilt-Shift“ als Geheimtipp. Die Grundlagen sind ebenso tiefgreifend und sehr detailreich – und gelten nicht nur für die Architekturfotografie. Nahtlos erfolgt der Übergang in die Praxis. Hier ist Zasada in seinem Element.
Jahrelange Erfahrung als Immobilien- und Architekturfotograf entlädt sich in feinen, unterhaltsamen Häppchen. Wie in jedem Praxisbuch fehlt ein längeres Kapitel über die Bildkomposition nicht. Doch der „gewerbliche“ Ton spielt hier eine besondere Rolle. Und den trifft der Autor perfekt. Was für ein Bild mit Auftraggeber gilt, kann Ihren Bildern und deren Wirkung ebenso nicht schaden.
Nach einigen umfangreichen und verständlich erklärten Beispielen aus der Praxis erreicht der Leser das letzte Kapitel, das sich mit Bildbearbeitung, Präsentation und Vermarktung beschäftigt. Dabei geht der Autor auf alle wichtigen Bereiche, beginnend mit der Frage, was Bildbearbeitung eigentlich leisten kann, bis hin zur Bildschirmkalibrierung, ein. Letztere ist bei professionellen Arbeiten im Immobilienbereich Pflicht; hier lernt man also direkt vom Profi.
Die Fassade
Nicht nur inhaltlich überrascht das Buch, sondern auch bei der Darstellung und generellen Aufmachung. Sie finden viel Text vor – das kann man nicht leugnen. Wer sich dieses Buch zulegt, muss also willens sein, sich Wissen anzulesen. Aber selbst die detailreichste Beschreibung ist verständlich, und dank Zasadas Stil bleibt sie stets unterhaltsam. Zwischenüberschriften und gefettete Titel machen den Aufbau übersichtlich und helfen, sich beim Blättern einen Überblick über die aktuellen Themen im Textblock zu machen.
Neben vielen atemberaubenden Architekturaufnahmen veranschaulichen im Buch zudem zahlreiche leicht verständliche Grafiken, ausgegraute Infokästen und sogar Formeln und Diagramme die Themen. Letztere helfen beispielsweise Abbildungsfehler und Schärfefehler technisch zu verstehen. Mit Farbe und prägnanter Gestaltung schärfen sie den Fokus und helfen das Gelesene dauerhaft zu verinnerlichen.
Unser Fazit: Immobilien einzigartig fotografieren
Ein Buch für Innen- und Außenaufnahmen von Gebäuden für private und gewerbliche Nutzung, das Spaß macht? Ja! Hier wird tiefgreifend technisches Wissen mit Bildkomposition und Wirkung verknüpft, das Verständnis für Bauwerke geschärft, und Tipps für Lichtplanung werden gegeben. Alles so, als würde man den Autor fragen: „Patrick, wie machst du das eigentlich?“
Eckdaten zum Buch
|Titel
|Immobilien einzigartig fotografieren
|Autor
|Patrick Zasada
|Details
|320 Seiten, 19,4 x 24,2 cm, Hardcover
|ISBN
|9783832854096
|Preis
|19,90 Euro / 14,90 Euro (Buch / E-Book)
|Verlag
|Bildner Verlag, www.bildnerverlag.com
