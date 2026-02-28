Mit dem NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II stellt Nikon ein überarbeitetes Telezoom für das Z-System vor. Das Objektiv bringt ein geringeres Gewicht, einen schnelleren Autofokus und eine optimierte optische Konstruktion mit. Es richtet sich an professionelle Foto- und Videografen.
Das NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II wiegt 998 g und ist damit 362 g leichter sowie 12 mm kürzer als das Vorgängermodell. Ein interner Zoom-Mechanismus hält den Schwerpunkt beim Verstellen der Brennweite konstant.
Das Objektiv verfügt über eine integrierte optische Bildstabilisierung, die bis zu 6 Blendenstufen ausgleichen soll. In Kombination mit kompatiblen Z-Kameras unterstützt Synchro-VR die Stabilisierung zusätzlich und soll sowohl in der Bildmitte als auch in den Randbereichen für ruhigere Aufnahmen sorgen.
Die durchgängige Lichtstärke von f/2.8 bleibt erhalten und soll Aufnahmen bei wenig Licht sowie eine gezielte Freistellung des Motivs erleichtern.
Im Inneren kommt ein überarbeiteter optischer Aufbau mit doppelseitigen asphärischen Linsen, Super-ED-Glas und SR-Glas zum Einsatz. Eine meso-amorphe Vergütung sowie die ARNEO-Vergütung sollen Geisterbilder und Streulicht reduzieren. Trotz angepasster Konstruktion konnte die Anzahl der Linsenelemente laut Nikon verringert werden, was zum geringeren Gewicht beiträgt.
Die Naheinstellgrenze beträgt 38 cm bei 70 mm sowie 80 cm bei 200 mm. Die maximale Vergrößerung liegt bei 0,25-fach im Weitwinkel- und 0,3-fach im Telebereich.
Zum Lieferumfang gehören ein abnehmbarer Stativadapterring mit Bajonettverschluss sowie eine Gegenlichtblende HB-119 mit Filteröffnung, die den Einsatz von Drehfiltern erleichtern soll. Ein ARCA-SWISS-kompatibler Stativfuß ist integriert.
Das NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II ist voraussichtlich ab Mitte März 2026 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 3.349,00 Euro.
Pressemitteilung Nikon:
Vorstellung des NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II der nächsten Generation
Düsseldorf, 24. Februar 2026 – Nikon stellt heute ein neues S-Line Zoomobjektiv der zweiten Generation vor: Das NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II. Mit dem bislang besten AF-System von Nikon, einer überarbeiteten S-Line-Optik, einer leistungsfähigeren Bildstabilisierung, verbesserter Ergonomie und einer leichteren Bauweise bietet dieses aktualisierte professionelle Telezoomobjektiv mittlerer Brennweite mit Lichtstärke 1:2.8 den entscheidenden Vorteil in mehr Situationen als jemals zuvor für Foto und Video.
Mit dem in seiner Klasse geringsten1 Gewicht von nur 998 g2 bietet das NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II eine deutliche Verbesserung in Bezug auf Balance, Agilität und Stabilität. Dieses neue Objektiv ist 362 g leichter und 12 mm kürzer als sein Vorgängermodell. So ist die Bedienung beim Fotografieren aus der Hand besonders komfortabel. Videoaufnahmen mit einer Z-Kamera auf einem Gimbal profitieren vom ausbalancierten internen Zoom-Mechanismus, der den Schwerpunkt bei Änderung der Brennweite konstant hält. Das NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II verfügt außerdem über eine integrierte Bildstabilisierung mit bis zu 6 Blendenstufen3, die in Kombination mit der hohen Lichtstärke von 1:2.8 auch unter schwierigen Bedingungen alle Vorteile bietet. Synchro-VR maximiert die Stabilität in der Bildmitte und an den Rändern mit kompatiblen Z-Kameras.4
Zurab Kiknadze, Product Manager, Nikon Europe, sagt: „Wir freuen uns, ein weiteres professionelles Zoomobjektiv der zweiten Generation mit einer Lichtstärke von 1:2.8 vorstellen zu können. Dank ergonomischer Verbesserungen, einem neuen optischen Aufbau, einer deutlichen Steigerung der AF-Leistung und einer erheblichen Reduzierung von Größe und Gewicht erhalten Sie ein Objektiv mit erstklassigen Funktionen und Fähigkeiten, mit denen Sie hervorragend arbeiten können. Es handelt sich um ein Upgrade, das Ihr gesamtes Z-System auf die nächste Performance-Stufe heben kann.”
Wichtigste Ausstattungsmerkmale: NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II
- Das leichteste seiner Klasse1: Mit einem Gewicht von nur 998 g2 ist dieses S-Line-Objektiv der nächsten Generation ganze 362 g leichter als sein Vorgängermodell und 12 mm kürzer.
- Höhere Geschwindigkeit, bessere Stabilität: Die hohe Lichtstärke von 1:2.8 und ein integrierter Bildstabilisator mit 6 Stufen3 sorgen für den entscheidenden Vorsprung und Synchro-VR bietet bei kompatiblen Z-Kameras4 maximale Stabilisierung von der Mitte bis zum Rand.
- Autofokus der nächsten Generation: Die rasante Geschwindigkeit des Silky Swift Voice Coil Motors (SSVCM) von Nikon und die Präzision des Multi-Focusing Systems erhöhen die Reaktionsfähigkeit und machen dieses Objektiv deutlich leiser.
- Next-Generation Optiken der S-Line: Maximale Bildqualität und ein leichteres Objektiv. Mit doppelseitigen asphärischen Linsen, Super ED-Glas und SR-Glas sowie meso-amorpher Vergütung und ARNEO-Vergütung gegen Geisterbilder und Streulicht.
- Sanfteres Bokeh: Die Blende mit 11 abgerundeten Blendenlamellen in Verbindung mit dem neuen, fortschrittlichen optischen Aufbau erzeugen ein weicheres Bokeh, das besser definiert und sanft abgestuft ist, um einen natürlicheren Tiefeneindruck zu vermitteln.
- Kürzere Naheinstellgrenze: 38 cm bei einer Brennweite von 70 mm und 80 cm bei 200 mm. Die maximale Vergrößerung beträgt 0,25x bei 70 mm und 0,3x bei 200 mm.
- Agil bei Videos: Dank des internen Zooms kann die Brennweite verändert werden, ohne dass das Rig neu ausbalanciert werden muss. Die Balance bleibt auch bei Verwendung schwerer externer Zubehörteile erhalten. Minimiertes Focus Breathing für natürlichere Übergänge.
- Einstellring mit Klickstopp: „Ein“ für taktiles Feedback. „Aus“ für sanften, geräuschlosen, stufenlosen Betrieb.
- Hochwertige Abdichtung: Schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.6
- Abnehmbarer Stativadapterring: Im Lieferumfang enthalten, zusammen mit einem Schutzkragen. Ein Bajonettverschluss ermöglicht die sichere Befestigung am Objektiv.7
- Gegenlichtblende HB-119 mit Filteröffnung: Bei der Verwendung von Drehfiltern muss diese Gegenlichtblende nicht entfernt werden. Das ist praktisch bei variablen ND-Filtern für Videos.
2 Ohne Stativadapterring und Schutzabdeckung.
4 Synchro-VR-kompatible Kameras, Stand Februar 2026: Z9, Z8, Z6III, Z5II, Zf, ZR.
5 Bei Verwendung in Kombination mit einer Nikon Z-Kamera mit EXPEED 7.
6 Eine Staub- und Spritzwasserfestigkeit des Objektivs kann nicht in allen Situationen und unter allen Bedingungen garantiert werden.
7 Der abnehmbare Stativadapterring des Objektivs ist für die Verwendung mit Arca-Swiss-Schraubklemmen ausgelegt. Hebelklemmen werden nicht empfohlen.
Verfügbarkeit und Preis
Technische Daten – NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II
|Typ
|Nikon Z-Bajonett
|Format
|FX-FORMAT
|Brennweite
|70–200 mm
|Lichtstärke
|1:2.8
|Kleinste Blende
|f/22
|Optischer Aufbau
|18 Linsen in 16 Gruppen (einschließlich 1 ED-Glas, 1 Super-ED-Glas, 2 asphärische Linsen, 1 asphärisches ED-Glas, 1 Fluorit-Linse und 1 SR-Linse, Linsen mit meso-amorpher Vergütung und ARNEO-Vergütung und Fluorvergütung der vordersten Linse)
|Bildwinkel
|FX-Format: 34° 20′ bis 12° 20′. DX-Format: 22° 50′ bis 8°
|Fokussiersystem
|Innenfokussierung
|Naheinstellgrenze
|
70-mm-Zoomposition: 0,38 m. 85-mm-Zoomposition: 0,38 m. 105-mm-Zoomposition: 0,5 m.
135-mm-Zoomposition: 0,6 m. 200-mm-Zoomposition: 0,8 m
|Maximaler Abbildungsmaßstab
|1:3.3 (bei 70 mm Brennweite)
|Anzahl der Blendenlamellen
|11 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)
|Vergütung
|Fluorvergütung, ARNEO-Vergütung, meso-amorphe Vergütung
|Blendenbereich
|f/2.8 bis f/22
|Filtergewinde
|77 mm (P = 0,75 mm)
|Abmessungen (Durchmesser x Länge (ab Bajonettauflage))
|ca. 90 mm x 208 mm
|Gewicht
|ca. 998 g
|Autofokus
|Ja
|Fokussierung
|Autofokus, manueller Fokus
|Mitgeliefertes Zubehör
|Objektivdeckel LC-77B (vorderer Deckel), Objektivdeckel LF-N1 (hinterer Deckel), Gegenlichtblende HB-119, Objektivtasche CL-C3
Aktuelle Kommentare