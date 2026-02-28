Vorstellung des NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II der nächsten Generation

Düsseldorf, 24. Februar 2026 – Nikon stellt heute ein neues S-Line Zoomobjektiv der zweiten Generation vor: Das NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II. Mit dem bislang besten AF-System von Nikon, einer überarbeiteten S-Line-Optik, einer leistungsfähigeren Bildstabilisierung, verbesserter Ergonomie und einer leichteren Bauweise bietet dieses aktualisierte professionelle Telezoomobjektiv mittlerer Brennweite mit Lichtstärke 1:2.8 den entscheidenden Vorteil in mehr Situationen als jemals zuvor für Foto und Video.

Mit dem in seiner Klasse geringsten1 Gewicht von nur 998 g2 bietet das NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II eine deutliche Verbesserung in Bezug auf Balance, Agilität und Stabilität. Dieses neue Objektiv ist 362 g leichter und 12 mm kürzer als sein Vorgängermodell. So ist die Bedienung beim Fotografieren aus der Hand besonders komfortabel. Videoaufnahmen mit einer Z-Kamera auf einem Gimbal profitieren vom ausbalancierten internen Zoom-Mechanismus, der den Schwerpunkt bei Änderung der Brennweite konstant hält. Das NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II verfügt außerdem über eine integrierte Bildstabilisierung mit bis zu 6 Blendenstufen3, die in Kombination mit der hohen Lichtstärke von 1:2.8 auch unter schwierigen Bedingungen alle Vorteile bietet. Synchro-VR maximiert die Stabilität in der Bildmitte und an den Rändern mit kompatiblen Z-Kameras.4

Die Reaktionsfähigkeit wird durch die rasante Geschwindigkeit und Geräuscharmut des neuen AF-Systems, das mit dem Silky Swift Voice Coil Motor (SSVCM) von Nikon ausgestattet ist, deutlich verbessert: Die AF-Geschwindigkeit ist bis zu 3,5-mal schneller5 als bei der ersten Generation dieses Objektivs und um 50 % leiser. Darüber hinaus wird die Scanzeit im Telebereich reduziert und die Fokussierung beim Zoomen ist präziser. Dank des völlig neuen optischen Aufbaus wurde auch die Abbildungsleistung erheblich verbessert: In dem schlanken optischen Design wird mit weniger Linsenelementen eine größere Wirkung erzielt – Schärfe, Bokeh und Blendschutz befinden sich auf einem neuen, höheren Niveau. Zugleich wurde das Gewicht des Objektivs deutlich reduziert.

Eine hochwertige Abdichtung schützt das Objektiv gegen Wettereinflüsse. Zu den ergonomischen Verbesserungen gehören ein abnehmbarer Stativadapterring, ein ARCA-SWISS-Stativfuß und ein Einstellring mit Klickstopp.

Zurab Kiknadze, Product Manager, Nikon Europe, sagt: „Wir freuen uns, ein weiteres professionelles Zoomobjektiv der zweiten Generation mit einer Lichtstärke von 1:2.8 vorstellen zu können. Dank ergonomischer Verbesserungen, einem neuen optischen Aufbau, einer deutlichen Steigerung der AF-Leistung und einer erheblichen Reduzierung von Größe und Gewicht erhalten Sie ein Objektiv mit erstklassigen Funktionen und Fähigkeiten, mit denen Sie hervorragend arbeiten können. Es handelt sich um ein Upgrade, das Ihr gesamtes Z-System auf die nächste Performance-Stufe heben kann.”

Wichtigste Ausstattungsmerkmale: NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

Das leichteste seiner Klasse 1 : Mit einem Gewicht von nur 998 g 2 ist dieses S-Line-Objektiv der nächsten Generation ganze 362 g leichter als sein Vorgängermodell und 12 mm kürzer.

Mit einem Gewicht von nur 998 g ist dieses S-Line-Objektiv der nächsten Generation ganze 362 g leichter als sein Vorgängermodell und 12 mm kürzer. Höhere Geschwindigkeit, bessere Stabilität: Die hohe Lichtstärke von 1:2.8 und ein integrierter Bildstabilisator mit 6 Stufen 3 sorgen für den entscheidenden Vorsprung und Synchro-VR bietet bei kompatiblen Z-Kameras 4 maximale Stabilisierung von der Mitte bis zum Rand.

Die hohe Lichtstärke von 1:2.8 und ein integrierter Bildstabilisator mit 6 Stufen sorgen für den entscheidenden Vorsprung und Synchro-VR bietet bei kompatiblen Z-Kameras maximale Stabilisierung von der Mitte bis zum Rand. Autofokus der nächsten Generation: Die rasante Geschwindigkeit des Silky Swift Voice Coil Motors (SSVCM) von Nikon und die Präzision des Multi-Focusing Systems erhöhen die Reaktionsfähigkeit und machen dieses Objektiv deutlich leiser.

Die rasante Geschwindigkeit des Silky Swift Voice Coil Motors (SSVCM) von Nikon und die Präzision des Multi-Focusing Systems erhöhen die Reaktionsfähigkeit und machen dieses Objektiv deutlich leiser. Next-Generation Optiken der S-Line: Maximale Bildqualität und ein leichteres Objektiv. Mit doppelseitigen asphärischen Linsen, Super ED-Glas und SR-Glas sowie meso-amorpher Vergütung und ARNEO-Vergütung gegen Geisterbilder und Streulicht.

Maximale Bildqualität und ein leichteres Objektiv. Mit doppelseitigen asphärischen Linsen, Super ED-Glas und SR-Glas sowie meso-amorpher Vergütung und ARNEO-Vergütung gegen Geisterbilder und Streulicht. Sanfteres Bokeh: Die Blende mit 11 abgerundeten Blendenlamellen in Verbindung mit dem neuen, fortschrittlichen optischen Aufbau erzeugen ein weicheres Bokeh, das besser definiert und sanft abgestuft ist, um einen natürlicheren Tiefeneindruck zu vermitteln.

Die Blende mit 11 abgerundeten Blendenlamellen in Verbindung mit dem neuen, fortschrittlichen optischen Aufbau erzeugen ein weicheres Bokeh, das besser definiert und sanft abgestuft ist, um einen natürlicheren Tiefeneindruck zu vermitteln. Kürzere Naheinstellgrenze: 38 cm bei einer Brennweite von 70 mm und 80 cm bei 200 mm. Die maximale Vergrößerung beträgt 0,25x bei 70 mm und 0,3x bei 200 mm.

38 cm bei einer Brennweite von 70 mm und 80 cm bei 200 mm. Die maximale Vergrößerung beträgt 0,25x bei 70 mm und 0,3x bei 200 mm. Agil bei Videos: Dank des internen Zooms kann die Brennweite verändert werden, ohne dass das Rig neu ausbalanciert werden muss. Die Balance bleibt auch bei Verwendung schwerer externer Zubehörteile erhalten. Minimiertes Focus Breathing für natürlichere Übergänge.

Dank des internen Zooms kann die Brennweite verändert werden, ohne dass das Rig neu ausbalanciert werden muss. Die Balance bleibt auch bei Verwendung schwerer externer Zubehörteile erhalten. Minimiertes Focus Breathing für natürlichere Übergänge. Einstellring mit Klickstopp: „Ein“ für taktiles Feedback. „Aus“ für sanften, geräuschlosen, stufenlosen Betrieb.

„Ein“ für taktiles Feedback. „Aus“ für sanften, geräuschlosen, stufenlosen Betrieb. Hochwertige Abdichtung: Schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. 6

Schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Abnehmbarer Stativadapterring: Im Lieferumfang enthalten, zusammen mit einem Schutzkragen. Ein Bajonettverschluss ermöglicht die sichere Befestigung am Objektiv. 7

Im Lieferumfang enthalten, zusammen mit einem Schutzkragen. Ein Bajonettverschluss ermöglicht die sichere Befestigung am Objektiv. Gegenlichtblende HB-119 mit Filteröffnung: Bei der Verwendung von Drehfiltern muss diese Gegenlichtblende nicht entfernt werden. Das ist praktisch bei variablen ND-Filtern für Videos.

1 Stand: 24. Februar 2026, unter den Wechselobjektiven mit 70 bis 200 mm und einer Blende von f/2.8 für spiegellose Vollformat-/FX-Kameras. Basierend auf Recherchen von Nikon.

2 Ohne Stativadapterring und Schutzabdeckung.

3 Entspricht den CIPA-Standards 2024. Korrekturleistungsdaten zum Drehen, Neigen und Rollen bei Verwendung an der Z6III (im Telebereich, NORMAL-Modus).

4 Synchro-VR-kompatible Kameras, Stand Februar 2026: Z9, Z8, Z6III, Z5II, Zf, ZR.

5 Bei Verwendung in Kombination mit einer Nikon Z-Kamera mit EXPEED 7.

6 Eine Staub- und Spritzwasserfestigkeit des Objektivs kann nicht in allen Situationen und unter allen Bedingungen garantiert werden.

7 Der abnehmbare Stativadapterring des Objektivs ist für die Verwendung mit Arca-Swiss-Schraubklemmen ausgelegt. Hebelklemmen werden nicht empfohlen.

Verfügbarkeit und Preis

Das NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II ist voraussichtlich Mitte März 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 3.349,00 EUR im Handel erhältlich.

