Panasonic kündigt Firmware-Updates für mehrere spiegellose Vollformatkameras der LUMIX-S-Serie an, darunter LUMIX S1RII, LUMIX S1II, LUMIX S1IIE, LUMIX S5II und LUMIX S5IIX. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung des neuen digitalen Shotgun-Mikrofons Panasonic DMW-DMS1. Zudem wird die Kompatibilität mit der Smartphone-App LUMIX Flow (Version 1.5) ergänzt und die allgemeine Systemstabilität verbessert. Auch die LUMIX S9 erhält ein Update mit Fokus auf Stabilitätsoptimierungen.

Parallel aktualisiert Panasonic mehrere LUMIX-S-Pro-Objektive auf Version 2.0. Künftig kann der Fokusring als zusätzlicher Steuerring genutzt, mit Funktionen belegt und in seiner Drehrichtung angepasst werden.

Darüber hinaus bringt LUMIX Flow 1.5 den neuen „Director Monitor“-Modus für die Clip-Auswahl und -Bewertung auf externen Displays. Die App LUMIX Lab (Version 2.0.4) erweitert unterdessen die LUT-Verwaltung und Bearbeitungsoptionen. Alle Updates sollen ab dem 10. März kostenlos verfügbar sein. Weitere Informationen: https://www.panasonic.com/de/

