Panasonic stellt neue Firmware-Versionen für mehrere Kameras der LUMIX-S-Serie bereit. Die Aktualisierungen sollen unter anderem die Kompatibilität mit einem neuen Mikrofon herstellen und Funktionen in den begleitenden Apps erweitern. Auch ausgewählte Objektive erhalten zusätzliche Einstellmöglichkeiten.
Panasonic kündigt Firmware-Updates für mehrere spiegellose Vollformatkameras der LUMIX-S-Serie an, darunter LUMIX S1RII, LUMIX S1II, LUMIX S1IIE, LUMIX S5II und LUMIX S5IIX. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung des neuen digitalen Shotgun-Mikrofons Panasonic DMW-DMS1. Zudem wird die Kompatibilität mit der Smartphone-App LUMIX Flow (Version 1.5) ergänzt und die allgemeine Systemstabilität verbessert. Auch die LUMIX S9 erhält ein Update mit Fokus auf Stabilitätsoptimierungen.
Parallel aktualisiert Panasonic mehrere LUMIX-S-Pro-Objektive auf Version 2.0. Künftig kann der Fokusring als zusätzlicher Steuerring genutzt, mit Funktionen belegt und in seiner Drehrichtung angepasst werden.
Darüber hinaus bringt LUMIX Flow 1.5 den neuen „Director Monitor“-Modus für die Clip-Auswahl und -Bewertung auf externen Displays. Die App LUMIX Lab (Version 2.0.4) erweitert unterdessen die LUT-Verwaltung und Bearbeitungsoptionen. Alle Updates sollen ab dem 10. März kostenlos verfügbar sein. Weitere Informationen: https://www.panasonic.com/de/
Pressemitteilung Panasonic:
Panasonic kündigt Updates für Kameras der LUMIX S-Serie und Objektive sowie die LUMIX Flow- und Lab App an
Panasonic stellt neue Firmware-Updates für die spiegellosen Vollformat-Kameras LUMIX S1RII, S1II, S1IIE, S5II und S5IIX vor. Diese ermöglichen die Kompatibilität mit dem neu erschienenen Mikrofon DMW-DMS1 und verbessern die Videoaufnahmen. In Verbindung mit dem Firmware-Update für die Kamera werden auch FirmwareUpdates für die Objektive der LUMIX S-Serie sowie Updates für die LUMIX Flow- und Lab Apps veröffentlicht.
Alle Updates können ab dem 10. März kostenlos über die LUMIX Global Customer Support Website und die App Stores heruntergeladen werden.
LUMIX S1RII Firmware Ver. 1.5 / S1II Ver. 1.4 / S1IIE Ver. 1.4 / S5II Ver. 3.7 / S5IIX Ver. 2.7
- Kompatibilität mit dem neuen digitalen Shotgun-Mikrofon DMW-DMS1 wurde hinzugefügt.
- Unterstützung für die LUMIX Smartphone App, LUMIX Flow Ver.1.5 wurde hinzugefügt.
- Die Betriebsstabilität wurde verbessert.
LUMIX S9 Ver. 1.9
- Die Betriebsstabilität wurde verbessert.
LUMIX S Objektive (LUMIX S PRO 16-35mm F4 / S PRO 24-70mm F2.8 / S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. / S PRO 70-200mm F4 O.I.S. Ver. 2.0)
- Der Fokussierring kann nun als Steuerring verwendet werden und ermöglicht die Zuweisung von Funktionstasten. Zusätzlich kann die Fokusdrehrichtung im MF-Modus gewählt werden1.
LUMIX Smartphone App: LUMIX Flow Ver. 1.5.0
- Es wurde der neue Modus „Director Monitor“ hinzugefügt, der die Auswahl von Clips, die Videowiedergabe und Bewertungsänderungen auf einem gespiegelten Monitor ermöglicht.
- LUTs können für LUT View Assist direkt in der App ausgewählt werden.
- Rahmenmarkierungen können jetzt direkt in der App angepasst und eingestellt werden.
- Die Betriebsstabilität wurde verbessert.
LUMIX Smartphone App: LUMIX Lab Ver. 2.0.4
- Es können jetzt mehrere auf der Kamera gespeicherte LUTs ausgewählt und direkt aus der App übertragen oder gelöscht werden.
- Man kann nun Bilder vergrößern/verkleinern und die Position des Ausschnitts bei der Bearbeitung von Fotorahmen anpassen.
- Die Stabilität der Standortprotokollierung bei Hintergrundbetrieb wurde verbessert.
- Die Verbindungsqualität beim Pairing der Kamera über Bluetooth wurde verbessert.
- Die Benutzeroberfläche wurde verbessert.
1 Kompatible Modelle ab dem 25. Februar 2026: DC-S1RM2, DC-S1M2, DC-S1M2ES, DC-S5M2, DC-S5M2X, DC-S9
